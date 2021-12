O gól je připravila ruka. Ale rozhodla naše marnost, míní kapitán Bohemians

„Ale rozhodl první poločas, kdy jsme byli marní,“ zdůraznil Jindřišek. „Nula střel na bránu z naší strany. Jablonec nám dal dva góly a i když jich potom bylo o dva míň, zkušeně si to pohlídal.“

Jablonec vedl po gólech Tomáše Čvančary a Davida Housky z první půle, po změně stran ale přišlo vyloučení Tomáše Malínského a Václava Pilaře.

Kontaktní gól v přesile dal přece jen v 84. minutě po centru od Martina Nového z pravé strany Hronek, ale víc už Bohemians proti oslabenému soupeři nedokázali.

„Bylo to uspěchané. Snažili jsme se to do vápna nacpat středem, ale měli jsme hrát do krajů na centr a využít výšku útočníků. Prostrkávačky středem neměly naději na úspěch. Byly z toho akorát ztráty, brejky, fauly a natahování času,“ kritizoval trenér Luďek Klusáček.

Ale co kdyby kontaktní branka přišla dřív?

Domácí snížili ihned po začátku druhého poločasu. Po rohovém kopu se míč odrazil k Jindřiškovi, který ho ranou z první procedil do brány. Jenže radost překazilo přezkoumání branky u videa, u kterého sudí Szikszay odhalil, že než se k balonu kapitán Bohemians dostal, zahrál Hronek rukou. Gól neplatí!

„Nevím, co bych na to řekl. Rozhodčí musí mít trochu citu pro fotbal. Pokud lidi u VAR nedokážou říct rozhodčímu, jestli to byla, nebo nebyla ruka, proč tu zodpovědnost dávají na rozhodčího, který má odpískáno nevím kolik zápasů,“ podotkl Jindřišek, že Szikszay patří k těm méně zkušeným arbitrům v nejvyšší soutěži. Zápas Bohemians s Jabloncem byl pro něj teprve osmým ligovým duelem.

„Tohle záleží na posouzení rozhodčího. Jednou řeknou, že je neúmyslná, tak to nevadí jako u Chaluše v Liberci, a pak zase, že to vadí,“ připomněl Klusáček zápas 14. kola, v němž byl chybně uznaný gól libereckého stopera právě po hře rukou.

„Ale nevím, teď to rozhodnutí nechci nějak zpochybňovat. Pánem situace je rozhodčí. Hranice je nejasná, je to šedá zóna,“ řekl po zápase 54letý kouč.

Vršovický celek přišel o vítěznou sérii na domácím stadionu, kde naposledy v září schytal debakl 1:5 od Slavie. V tabulce je nadále jedenáctý. Na desáté České Budějovice a devátou Olomouc ztrácí tři body.

„Prohráli jsme utkání se soupeřem, který byl tabulce okolo nás, čili to bolí. Domácí ztráty jsou pro nás hodně nepříjemné, protože na Ďolíček hodně spoléháme,“ mrzelo Klusáčka.

V příštím kole čeká Bohemians derby na Spartě a trenér doufá, že se uzdraví defenzivní hráči. „Už delší dobu se potýkáme s absencemi. Z celé obrany nám zbyl jen Dan Köstl,“ povzdechl si.

Do improvizované obrany proti Jablonci musel postavit Jindřiška. Postrádá třeba Lukáše Hůlku, Daniela Krcha, Jiřího Bederku či Jana Vondru. Seznam marodů rozšířil po středeční dohrávce s Karvinou (3:0) také Martin Dostál.