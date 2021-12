Rada po dvou červených: Hübschmana bych nestřídal, ani kdyby mu spadly trenky

Jablonec se z vítězství v lize radoval po devíti kolech a naladil se na čtvrteční zápas Konferenční ligy proti Kluži, ve kterém bude hrát o postup ze skupiny.

„Hráči to zvládli morálkou, nasazením, přístupem. První poločas z naší strany byl kvalitní. Zlaté tři body z Bohemky, která je s podporou fanoušků doma nepříjemná a silná,“ uvedl Rada.

Z čeho pramenila kontrola hry v první půli, ve které jste dali obě branky?

Byli jsme dobře nabuzení. Směrem dopředu jsme udrželi hodně míčů, kombinovali jsme. Čvančara udržel spoustu vysokých balonů. Dobře mu sekundoval Kratochvíl a oba kraje, Pilař s Malínským, byly hodně silné. V posledních zápasech jsme hráli dobře, jenže jsme byli trestaní za každou naší nepozornost nebo lehkovážnost a neproměňovali jsme šance, které jsme si vytvořili. Pokud bychom tady neudělali bod, asi bychom byli po zbytek sezony dole.

Jak jste viděl situace před vyloučením Tomáše Malínského a Václava Pilaře?

Nevím. Na dálku jsem ty situace neviděl. Malina byl úplně na druhé straně a já už také nevidím tak dobře. Rozhodčí se rozhodl pro červenou. Ta druhá nevím, musím se na to podívat. Někdo řekne, že jo, někdo, že ne. Ale myslím si, že to nebyl zápas, kde by měly být dvě červené karty.

Vyloučení byla podle vás přísná?

Říkám to podesáté, rozhodčím, instruktorům, všem: fotbal je kontaktní sport a znám tisíce fotbalistů, které když budeme stejně hodnotit, tak by nemohli hrát ligu. Jestli jdu do skluzu a vypíchnu balon a někdo přes mě přepadne, tak je to jeho chyba. Skluz přece do fotbalu patří. Jestli budeme takhle úzkoprsí a budeme vylučovat, tak se nikam nehneme. Když přijedeme do Evropy, tak se divíme, že nám to nepískají. Zápas s Bohemkou vůbec nebyl vyhecovaný, ale těmito verdikty do toho tu emoci zaneseme. Nadávání hráčům, nadávání od lidí... Vždyť to je špatně, hergot. Už se probuďte. To je všechno.

Jaké pokyny jste dal hráčům při hře v devíti?

Museli jsme se zatáhnout, hráli jsme čtyři tři jedna s tím, že útočník se musí stahovat a Kratochvíl s Houskou museli opustit středový prostor, pokud se míč dostal do krajů. Pokud bychom vypustili jediný souboj, je to smrtelné. Dobře jsme dostupovali prostory a nenechali soupeře v klidu odcentrovat.

Velmi dobrý výkon podal Tomáš Hübschman. Hecoval spoluhráče, dirigoval hru...

Smekám před ním ne jeden klobouk, ale dva! Ve čtyřiceti letech odehrát takové utkání... Z toho se radujme. Z toho si berme příklad. Neviděl jsem, že by kňoural nebo se válel. Je zvyklý na deset let ve velkém fotbale a je to vidět. Smekám i před Pepou Jindřiškem, který je stejný, byť hrál na stoperu, kde je to víc o chytrosti. Ale Tomáš hraje pozici, kde musí běhat, mít kondici.

Bylo v oslabení klíčové, že byl na hřišti?

Určitě. Říkali jsme si, jestli nám nevytuhne, ale vždycky, když jsem se ho zeptal, cítil se dobře. Dobře čte hru, vyplňuje prostory a na mančaft má velký vliv. Nevystřídal bych ho, ani kdyby mu spadly trenky. Ale přiznávám, že jsem se rozhodoval, jestli ho vzhledem k těžkému terénu postavit. A udělal jsem dobře.

Ve čtvrtek budete hrát o postup ze skupiny Konferenční ligy. Naladila vás pozitivně výhra na Bohemians?

Tak to je jiná soutěž. Teď jsme se soustředili na ligu a chtěli jsme bodovat. Je důležité, že oba vyloučení hráči mohou hrát Konferenční ligu. Soustředíme se na to, abychom postoupili, i když to nemáme ve svých rukách. Protože pokud Randers vyhraje na Alkmaaru, tak nám výhra nestačí. Ale to nehraje roli. My se chceme rozloučit nebo postoupit v Kluži takovým výkonem, jako v prvním poločase na Bohemce. Věřím, že všichni hráči budou zdraví a odjedeme tam v plné síle.

Po zápase jste měl rozmluvu s trenérem domácích Luďkem Klusáčkem. O co šlo?

Řešili jsme vyloučení Pilaře, o kterém si myslím, že bylo hodně přísné. Ale samozřejmě Luděk (Klusáček) za vyloučení nemůže. Já si trochu víc otevřu pusu a všichni si myslí, že jsem v transu. Ale já jen mluvím nahlas, vždyť mě znáte. Myslím si, že Luděk Klusáček je slušný kluk, respektuji ho jako trenéra a je to kamarád jako všichni trenéři. Žádný problém tam nebyl. A něco si říct je přeci normální. Doma si taky s manželkou něco řeknete a jdete dál. Je to sport. A kontaktní! Ještě jsme na sebe mohli udělat skluz (smích).