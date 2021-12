Jen člunkový běh, říkal o hře v devíti jablonecký střelec Čvančara

„Ukázalo se, že síla v tomhle týmu je. Bylo vidět, že když si každý hrábneme až na dno a bojujeme jeden za druhého, tak můžeme zvládat i takhle těžké zápasy,“ tvrdil nejlepší jablonecký střelec a český reprezentant do 21 let Tomáš Čvančara.

Jablonečtí čekali na vítězství v nejvyšší soutěži od 12. září dlouhých devět kol a v tabulce už se pomalu propadali ke dnu. „Bylo zapotřebí si vyříkat nějaké věci a soustředit se každý na svůj výkon. Každý jsme se chtěli správně namotivovat a povzbudit, to se asi ukázalo jako správná cesta a byli jsme odměněni jako tým,“ mínil Čvančara.

Většinu svých gólů dává z prostotu v šestnáctce, tentokrát skóroval povedeným pokusem zhruba z 18 metrů. „Křiknul jsem si na Malinu (Malínského) a když jsem viděl, jak mi to hezky předal, říkal jsem si, že vystřelím z první. A spadlo to tam hezky,“ potěšilo Čvančaru, jehož pak gólově podpořil Houska, za domácí snížil až v 84. minutě Hronek.

Čvančarova role kanonýra se při dlouhé hře v devíti při tlaku Bohemians samozřejmě totálně změnila. „Běhal jsem tam pak vlastně jen člunkové běhy, za balonem, který byl někam nakopnutý. Bylo to těžké, ale snažil jsem se klukům pomoci i směrem dozadu, chtělo to minimálně zbrzdit každý jejich útok,“ popsal Čvančara a chválil kapitána Hübschmana.

„Hrát v devíti je těžké. Bohemka byla kvalitní na balonu, i když jsme hráli jedenáct na jedenáct. O to to bylo pak těžší. Musím říct, že nám toho hodně udělal Hybša. Jeho zkušenosti a vše okolo je prostě strašně znát. Klobouk dolů před ním. Musím říct, že kdyby tam nebyl, bylo by to asi strašně znát. Formoval nás, každý jsme věděli plus minus, kde máme být,“ řekl mladý jablonecký forvard, jenž na trávníku bojoval do 79. minuty, kdy byl vystřídán.

Ve čtvrtek čeká fotbalisty Jablonce poslední duel ve skupině Konferenční ligy v Kluži a stále živí šanci na postup z druhého místa. „V lize jsme na výhru čekali dlouho, tak doufejme, že na to dokážeme navázat a nejlépe hned v Kluži,“ přeje si Tomáš Čvančara.