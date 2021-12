Bohemians - Jablonec 1:2, první výhra od září, hosté ji uhájili i v devíti

Severočeši se tak dobře naladili na čtvrteční duel Konferenční ligy v Kluži. Stále hrají o postup, byť situaci nemají ve svých rukou.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

V domácí soutěži vyhráli teprve potřetí v sezoně, poprvé venku. Na Bohemians skórovali Čvančara s Houskou. Po vyloučeních Malínského s Pilařem snížil Necid.

Jablonec se v tabulce posunul na dvanácté místo, domácí mají o dva body více než soupeř a jsou jedenáctí.

Poprvé od příchodu do Bohemians nastoupil v lize v základní sestavě Nový, jubilejní stý start v nejvyšší soutěži si připsal jeho spoluhráč Květ. V jabloneckém útoku dostal před Doležalem přednost Čvančara a trenéru Radovi se tah brzy vyplatil.

Český reprezentant do 21 let se v osmé minutě po přihrávce od Malínského opřel do míče z hranice pokutového území a přesnou ranou k pravé tyči otevřel skóre zápasu. Čvančara vstřelil pátou branku v ligové sezoně a upevnil si pozici nejlepšího střelce týmu.

Domácí se snažili o vyrovnání, ale proti koncentrované obraně soupeře se jim nedařilo prosadit. Brankáře Hanuše v první půli ohrozil jen Fulnekův centr v 38. minutě, který jablonecký gólman vytáhl nad břevno.

Když už se zdálo, že domácí odejdou do kabin s jednogólovým mankem, udeřili hosté podruhé. V první minutě nastaveného času si na Kratochvílovu přihrávku za obranu naběhl Houska a tvrdou ranou nedal brankáři Le Giangovi šanci. Bývalý hráč Olomouce se prosadil v jabloneckém dresu vůbec poprvé.

Domácí trenér Klusáček udělal do druhé půle dvě změny v sestavě a Bohemians se hned ve 47. minutě mohli dočkat snížení. Po odvráceném rohovém kopu se prosadil kapitán Jindřišek, sudí Szikszay však jeho trefu po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí situace u monitoru neuznal kvůli předcházející ruce Hronka.

Bohemians pokračovali v aktivitě a po hodině hry dostali další možnost ke zvýšení tlaku. V 64. minutě byl totiž nejprve kvůli druhé žluté kartě vyloučen Malínský a čtyři minuty nato ho následoval Pilař. Sudí ho poprvé napomenul v 58. minutě a podruhé o deset minut později po odpískaném faulu na Köstla. Bývalý reprezentační záložník nesl vyloučení velmi nelibě a ze hřiště ho odvedli spoluhráč Hübschman a také jeden z hráčů Bohemians.

Domácí následně soupeře uzamkli před jeho pokutovým územím. Osm minut před koncem sice ještě Hanuše zachránila branková konstrukce, v 84. minutě si však naběhl na centr z pravé strany Hronek a vrátil Bohemians na dostřel. Přes závěrečný tlak už ale Pražané další branku nepřidali a doma v lize prohráli s Jabloncem po třech zápasech.