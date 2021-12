ONLINE: Boleslav může být šestá. Hrají i Baník či Bohemians s Jabloncem

Viktoria se může v případě vítězství vrátit na druhé místo před Spartu, která v sobotu odpoledne zvládla povinnost v Karviné. Ale nadřela se.

„Šedivej jsem z toho hodně,“ neskrýval v televizním rozhovoru trenér Pavel Vrba. Sparta o vítězství 2:1 rozhodla až ve druhém poločase. Pomohl jí i nevídaný zkrat brankáře Bolka, jenž na moment nesmyslně přestal hrát.

„Měl hlavu otočenou úplně od míče, nesledoval ho, něco tam říkal hráčům. Jestli o Pulkrabovi nevěděl a myslel si, že míč jde do autu? Nevím, proč by to jinak takhle řešil,“ divil se domácí trenér Bohumil Páník.

Výhru z venku veze do Prahy i Slavia, která v Olomouci vyhrála rovněž o gól. Vstřelil ho Kuchta, byť jeho zakončení předcházela podezřelá asistence Masopusta. Rukou? Ramenem?

„Jasné rameno,“ hájil se hráč. „Na dresu jsem měl i otisk míče,“ přesvědčoval.“

Domácí si však po zápase stěžovali. „Bylo to minimálně hodně zvláštní,“ popisoval trenér Václav Jílek. „Za mě se vůbec nedá rozporovat, jestli to bylo rameno, nebo paže, byla to jasná paže, byť jakoby u těla. Je otázka, jestli to byl přirozený pohyb. Podle mě tam šel Masopust s vědomím, že se už tam nemohl dostat. Šteloval se k tomu.“

Slávista Lukáš Masopust před gólem Jana Kuchty v Olomouci zahrál rukou. Nebo ne? „Podle mě jasné rameno. Na dresu jsem měl i obtisk,“ řekl po zápase. Rozhodčí mu dali za pravdu.

VAR gólovou akci během zápas posvětil, byť tomu fotbalisté Sigmy dlouho nechtěli věřit. Hlavní rozhodčí Zelinka je musel skoro přemlouvat, aby šli rozehrát na půlku. Málo vídaná situace.

Velmi důležitý výsledek slaví v Teplicích. Výhru 4:1 nad Zlínem zařídil obrat v poslední půlhodině. „Ale když soupeř z brejku vedl 1:0, v tu chvíli mě zase omejvali,“ neskrýval trenér Jiří Jarošík.

Na osmý pokus má konečně ligovou výhru. Všech sedm předchozích zápasů na teplické lavičce prohrál. Teď se jeho tým odpoutal z posledního místa, byť k záchraně vede ještě dlouhá cesta.

A ještě jeden sobotní výsledek: Liberec - Hradec Králové 1:0. Rozhodl Slovák Tupta.