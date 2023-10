Kozel: Možná už se nedočkám zápasu s pražskými „S“ bez červené nebo penalty

„Samozřejmě výkon, který jsme podali minule v Karviné (kde Liberec prohrál 2:5) úplně vyzýval k tomu, aby se něco řešilo. Bavili jsme se a hledali cesty ke zlepšení, ale rozhodně jsem od nikoho v klubu necítil, že bych měl nějaké ultimátum,“ řekl Kozel po domácí prohře se Slavií 2:3.

Slovan Pražany v úvodu šokoval, rychle vedl 2:0, ale nadějně rozehraný zápas do úspěšného konce nedotáhl. „Snažili jsme se odčinit výkon z Karviné, což se nám asi podařilo, ale samozřejmě dělat body se Slavií je těžší než s Karvinou. Nakonec nemáme nic.

Jak jste divoký zápas prožíval?

Pro nás to bylo důležité utkání, protože jsme měli co napravovat z posledních zápasů. Myslím, že na mužstvu bylo vidět, že chce uspět. Věděli jsme, že klíčem k úspěchu bude do utkání dobře vstoupit a třeba i zaskočit Slavii, která ve čtvrtek vyhrála po výborném výkonu v Evropské lize a šla na ni chvála ze všech stran. Vždycky to tak chodí, že hráči tomu trochu podlehnou. Vstup do zápasu se nám povedl a podpořili jsme to dvěma brankami. Slavia se postupně dostala do hry a poměrně lacino snížila. Do poločasu jsme to ale nějak přečkali.

A brzy po přestávce Slavia z penalty po zásahu VAR, který si všiml ruky Preislera, vyrovnala...

Viděl jsem, že se míč otřel Preislerovi o loket, ale odrazil se od země, hráč měl navíc ruku před tělem. Před sezonou jsme měli seminář, kde nám bylo řečeno, kdy se penalty za ruku nepískají. A jedna ze situací byl právě neočekávaný pohyb, kdy s tím hráč nemůže nic udělat. Preisler si v první chvíli ani nebyl vědom, že by míč zasáhl... Ale to je jedno. Nevím, možná už se tady nedočkám zápasu se Spartou nebo se Slavií, kdy by proti nám nebyla penalta nebo červená karta. No a když to pak v závěru spělo k remíze, udělali jsme velkou chybu a Slavia ji využila. Náš výkon byl velmi dobrý, ale bohužel nemáme ani bod.

Je pro vás alespoň pozitivní zjištění, že dokážete hrát vyrovnanou partii s elitním týmem?

My si na tyhle zápasy věříme, ale bohužel nějaké chyby vždycky uděláte a Slavia je potrestala. Kdybychom byli kvalitnější a víc nám pomohli hráči z lavičky, mohli jsme si vytvořit nějaké šance i ve druhém poločase a třeba odskočit na 3:1. Co se ale týká nasazení, jsem spokojený.

Na vítězství Liberec čeká už šest kol. Cítíte důvěru vedení klubu, nebo máte nějaké náznaky, že se to bude řešit?

Na čem chcete zapracovat v reprezentační pauze?

Ze začátku jsme měli problémy hlavně se střílením branek, s Teplicemi jsme ale dali tři, v Karviné a teď se Slavií dva. Mělo by to stačit na body, ale za poslední dva zápasy jsme z deseti střel dostali osm branek, což vyústilo v to, že jsme se odhodlali ke změně na postu gólmana. Ale nebylo to jen o gólmanovi, ten za ty góly úplně nemohl. My se ale musíme hlavně dát do pořádku zdravotně. I v týdnu před Slavií jsme řešili, koho vůbec budeme moct postavit do obrany. Chaluš trénoval jen v sobotu, a to ještě ne na sto procent, Mikula nebyl vůbec k dispozici. I Žambůrek byl nemocný. A Frýdek nebo Višinský, kteří byli zranění, nejsou ještě v ideální formě.

Do branky šel proti Slavii místo Vliegena Bačkovský. Je to dlouhodobá varianta?

Po dvou předchozích utkáních jsme se rozhodli pro změnu. I Vliegen se cítil utlumený tím, že skoro ze všeho dostal branku. Bačkovský tím nebyl zatížený a pro mužstvo jeho nasazení znamenalo impulz. Bylo to řešení pro Slavii, teď si to musíme vyhodnotit.

Zase jste prohráli druhý poločas, což vás provází celou sezonu. Je to věc, kterou aktivně řešíte?

Myslím, že víme, čím to je. Neřekl bych, že proti Slavii byl z naší strany takový rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. Výsledkově to byla porážka, ale musím konstatovat, že Slavii pomůžou střídající hráči, kdežto nám spíš ublížili, byli i u rozhodujícího momentu. V reprezentační pauze musíme pracovat i na kondici, protože plno hráčů nám ze zdravotních důvodů vypadává ze hry a pak je to vidět.