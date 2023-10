Chyby sudích: Slavia penaltu mít neměla, Olatunjiho zákrok nebyl na žlutou kartu

Slavia v Liberci těžila z chyby videoasistenta Miroslava Zelinky, který situaci ve vápně Liberci vyhodnotil chybně.

Ve 49. minutě po rohovém kopu Provoda se cpal k hlavičce Chytil, míč se odrazil na malé vápno k Ogbuovi, který ho stehnem posunul před sebe. Otáčející se liberecký Preisler o něj zavadil rukou.

Hlavní sudí na hřišti nechal pokračovat ve hře. K momentu se vrátil až na doporučení videoasistenta.

„Rozhodčí na základě chybné intervence VAR nesprávně nařídil pokutový kop za hraní rukou hráče domácího družstva. Ruka byla v přirozené poloze vzhledem k pohybu těla a byla zasažena z bezprostřední blízkosti. Jednalo se o hrubou chybu VAR,“ oznámila komise rozhodčích.

Zelinka tak zásadním způsobem utkání ovlivnil. „Takovou penaltu snad viděl jen rozhodčí u videa, jinak nikde nikdo,“ zlobil se domácí kouč Luboš Kozel.

„Ogbu do mě míč nastřelil z padesáti centimetrů, jak na to má člověk reagovat? To prostě nejde, musel bych se ze hřiště vymazat, abych se nedotkl. Jestli se tohle u nás píská jako penalta, je to úsměvné,“ reagoval Dominik Preisler.

V jedenáctém dějství zahrávala Slavia už sedmý pokutový kop, nejvíc ze všech klubů v lize. Její největší konkurent v boji o titul Sparta zahrávala dvě penalty, Plzeň čtyři.

Slavia i díky vyrovnání z nesprávně nařízené penalty mohla bojovat o vítězství, které nakonec urvala gólem Zafeirise ze samého závěru.

Olatunji faul ano, ale ne na žlutou

V tabulce zůstala o dva body za první Spartou, kterou sudí Petr Hocek v Hradci Králové naopak poškodil. V 19. minutě dal druhou žlutou kartu útočníkovi Victoru Olatunjimu. I tento verdikt byl velkým zásahem do utkání.

Sparťanský útočník Victor Olatunji se diví poté, co v utkání proti Hradci Králové uviděl druhou žlutou kartu.

„Rozhodčí nesprávně udělil druhou žlutou a následně červenou kartu hráči hostujícího družstva. Hráč ve výskoku nejdříve zahrál míč hlavou a následně došlo ke kontaktu se soupeřem. Jednalo se o přestupek, ale nebyl to bezohledný zákrok, žlutá karta neměla být udělena. Pro rozhodčího na hrací ploše to byla složitá situace,“ oznámila komise.

Videoasistent v této situaci nemohl intervenovat, protože se jednalo o udělení žluté karty, nikoli přímo červené karty.

Sparta v té době vedla 1:0, do poločasu přidala druhý gól a nakonec vyhrála 3:1. Chyba sudího ji tak body nestála.