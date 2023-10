Zjevná chyba? Liberec zuří kvůli penaltě: Viděl ji sudí u videa, jinak nikde nikdo

Slovan, který nad favoritem z Prahy po osmi minutách vedl po už o dvě branky, zkraje druhé půle právě z pokutové kopu inkasoval na 2:2. A protože v závěru neuhlídal rychlou kombinaci a zakončujícího Zafeirise, z dobře rozehraného zápasu nemá ani ťuk.

Zůstaly jen pachuť a naštvání.

„Každou půl sezonu chodíme na semináře s rozhodčími. Pokud vím, tak když se míč odrazí do ruky těsně před hráčem, který nemůže reagovat, pískat by se nemělo. Taková penalta je podle mě nesmysl,“ zlobil se domácí kouč Kozel před kamerou O 2 TV.

Mluvil o situaci z 49. minuty: po rohovém kopu Provoda se cpal k hlavičce Chytil, míč se odrazil na malé vápno k Ogbuovi, který ho stehnem posunul před sebe. Otáčející se Preisler o něj zavadil rukou. Ogbu i Chytil, kteří byli k situaci nejblíž, okamžitě reklamovali penaltu, ostatní slávisté pokračovali ve hře, protože soupeř po zisku vyrazil do protiútoku.

Trpišovský o penaltové situaci „Upřímně jsem ji neviděl ani po zápase, ani předtím v reálu. Bylo to v chumlu hráčů. Podobně jako po ruce Ogbua v derby, kdy se šel rozhodčí podívat na video a my ani pořádně nevěděli proč.“

Až po několika desítkách sekund došlo k přerušení.

Pechanec si přiložil prst ke sluchátku, poté předvedl známé gesto a utíkal k obrazovce, kde si celou situaci prohlédl. Viděl kontakt míče s rukou Preislera, kterého však soupeř trefil z bezprostřední blízkosti, takže měl liberecký hráč jen minimum času na reakci.

Bezprostředně po utkání v televizi ani pořádně nevěděl, jestli se míče dotkl.

„Možná se to o mě otřelo? Fakt si to nevybavuju, jen jsem se otáčel, bohužel, tak to je,“ hlesl před mikrofonem reportéra O 2 TV.

Pravda je, že balon zasáhl loktem a když si později celý moment prohlédl v kabině, mluvil přece jen konkrétněji. O penaltě ale stejně nechtěl slyšet.

„Ogbu do mě míč nastřelil z padesáti centimetrů, jak na to má člověk reagovat? To prostě nejde, musel bych se ze hřiště vymazat, abych se nedotkl,“ krčil rameny. „Jestli se tohle u nás píská jako penalta, je to úsměvné.“

Sudí Pechanec, který situaci na hřišti jako penaltovou původně nevyhodnotil, po utkání uvedl: „Dostal jsem doporučení k přezkumu situace od videorozhodčího, že ruka je v nepřirozené pozici vzhledem k pohybu těla, že hráč rozšiřuje prostor svého těla a že ruka je tím pádem dle pravidel úmyslná. Proto jsem dostal doporučení k nařízení pokutového kopu.“

„Možná že úhel pro někoho může být hraniční, já si myslím, že ten úhel byl lehce za hranou,“ doplnil ještě.

Otázka zní, jestli měl v takovém případě videosudí do zápasu vůbec vstupovat. Rozhodně se nejednalo o zjevnou chybu, na které se shodne devět z deseti lidí, což je pomůcka, již často zmiňují i samotní rozhodčí.

Šlo vůbec při otočce hráče o nepřirozený pohyb?

Podle zkušeného Miroslava Zelinky s asistentem Janem Hurychem, kteří Pechance k monitoru v jedné z klíčových situací zápasu zavolali, ano.

„Nechci nikoho hanit, ale myslím si, že na opačnou stranu by se to v životě nepískalo,“ dodal Preisler.