Kučera: fotbal, rap, obojí? Teplice vítěze Andělů chtějí, dresy jdou na dračku

Jednatřicetiletému záložníkovi, který získal titul s Plzní a v lize během 258 zápasů nastřílel 15 gólů, vyprší na Stínadlech smlouva. „A my stojíme o to, aby pokračoval. Bude záležet na něm. Jeho hudební kariéra je na vzestupu a není asi jednoduché ji skloubit s fotbalem, i když ten miluje,“ tvrdí sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek. „Jsme v kontaktu a budeme vyčkávat. Kdyby zůstal, budeme rádi.“

Kučera před pěti lety ztropil poprask, když v hudebním klipu rapera Bulhara urážel Spartu a představitele fotbalové asociace. „Hraju za Teplice, ne za vyjebanou Spartu, jebu toho Berbra a samozřejmě Peltu,“ rapoval. Za znevážení jména fotbalu dostal od fotbalové asociace pokutu 60 tisíc korun, nakonec o dvacet tisíc sníženou.

Funkcionáři Roman Berbr a Miroslav Pelta teď stojí u soudu, první je obviněn z korupce, druhý dostal šest let vězení kvůli machinacím se sportovními dotacemi, ale odvolal se. Zato havlíčkobrodský rodák Kučera je na roztrhání: potřebují ho Teplice, potřebují ho i parťáci z jihlavské skupiny 58G. „Není to o tom, že by ho přetahoval jiný klub,“ míní Vachoušek. „Přes prázdniny jede koncerty a svoje turné. On u nás chce být, my ho taky chceme. Ovšem v muzice má na sebe navázané lidi, kteří kvůli němu doteď stáli. Chce být fér. Necháváme to otevřené.“

Stoupající Kučerův věhlas se odráží i v klubovém marketingu. Jeho dres jde na dračku, ve fanshopu je nejprodávanější. A jak tvrdí marketingový ředitel Martin Kovařík, objednávají si ho lidé z celé republiky. „Hudebně je Tomáš fakt top, získal dva Anděly, a kdykoli ho potká mladý klučina, chce podpis nebo fotku,“ vykresluje Vachoušek. Ředitel Řepka doplňuje: „Malé děti ho nežerou jen kvůli fotbalu, ale vnímají ho v jiném rozměru. Takže je dobré ho tady mít i z marketingového hlediska, aby bylo o klubu slyšet. Potřebujeme nalákat mladou generaci. Navíc je pro nás stále top hráč.“

Fotbalisté Baníku Ostrava slaví gól, teplický Tomáš Kučera z toho radost nemá.

I zahraniční kluby řeší marketingový potenciál hráčů. Tedy dnes hlavně to, kolik mají sledujících na sociálních sítích. „Třeba našeho egyptského útočníka Jásira na Instagramu sleduje 15 tisíc lidí, přitom náš klub má followerů deset tisíc,“ prozradil Kovařík.

Kučeru alias TK27 sleduje na Instagramu bezmála třicet tisíc lidí. V posledním příspěvku napsal, že liga končí a „začíná 58 summer tour“.

Nejistota kolem Kučery není jediná v Teplicích. Vedení a trenér Zdenko Frťala stojí o prodloužení hostování Matěje Hybše z Plzně a Daniela Fily ze Slavie. „Jsou naší prioritou,“ přiznal Vachoušek; rád by, aby pokračoval i jablonecký Pleštil. Zápůjčka skončila slávistovi Symu, ústeckému Čičovskému, ti už nepokračují stejně jako veteráni Vondrášek a Hyčka či útočník Žák.

Zůstávají střelec Gning, obranář Mičevič, měl by i brankář Grigar, s nímž je klub domluvený. Do přípravy se vrátí Tsykalo z hostování v Opavě a Křišťan z Vlašimi, k áčku se připojí také český, dánský a kyperský mistr Lüftner. Záchranářský kouč Frťala, který z posledního místa vytáhl Teplice na dvanácté místo, zůstává i s realizačním týmem, smlouvu dostal na neurčito.