Kučera si vybral rap, Teplice opouští. Možná najde uplatnění v Praze, míní trenér

„Kůča se rozhodl věnovat muzice, což jsme respektovali a částečně i chápali,“ prozradil trenér Zdenko Frťala.

S jedenatřicetiletým Kučerou ztrácejí žlutomodří mozek středové řady, český mistr s Plzní v nejvyšší soutěži odkopal 258 zápasů a nastřílel 15 gólů. Souběžně s fotbalem se věnoval hudbě a úspěšně, jeho uskupení 58G v dubnu získalo dvě ceny Anděl.

Na Stínadlech řešili, jestli se k týmu nepřipojí později, až po hudebně nabitém létě. „Bavili jsme se o této variantě. Ovšem tím, že má trvalé bydliště v Praze, by vyhledal spíš Viktorii Žižkov nebo jiný pražský klub. Možná by tam po muzikální sezoně, když jim skončí hlavní koncertní šňůry, našel nějaké uplatnění,“ nadhodil Frťala.

Že by se Kučera v Teplicích občas objevil na trénincích a udržoval se v kondici, to také ne. „Není to aktuální. Nasmlouvali si třicet koncertů. Na hřišti by si stíhal maximálně vyčistit hlavu od shonu v šoubyznyse,“ poznamenal trenér. „Shodli jsme se, že po sportovní stránce by nebylo správné, aby do středy čtvrtka chodil po koncertech a pak byl na předzápasovém tréninku. To nemá nic společného s profesionálním fotbalem. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ještě jsme nad tím vodu nezavřeli.“

Z jarního kádru je fuč dalších devět mužů. Hostování skončilo slávistům Filovi (o něj skláři dál stojí) a Symu, ústeckému Čičovskému, plzeňskému Hybšovi, který už je v Bohemians a jabloneckému Pleštilovi. Klub z lázeňského města už dál neměl zájem o Žáka, Vondráška a Hyčku, čerstvě přestoupil Kodad do Mladé Boleslavi.

„Na Láďu přišla pro klub velmi výhodná nabídka z Mladé Boleslavi a vzhledem k tomu, že jeho pozice v našem týmu byla momentálně mimo základní sestavu, rozhodli jsem se ji využít,“ uvedl teplický ředitel Rudolf Řepka.

Kromě nováčků z dorostu nebo B-mužstva se do Teplic vrátil z druholigové Opavy pětadvacetiletý obránce či záložník Michal Bílek, novým rekrutem je dvacetiletý srbský bek či halfbek Nemanja Krsmanovič z Bačka Topola. Z hostování si skláři stáhli Jegora Tsykala (Opava) a Roberta Křišťana (Vlašim). Na testy přišel Barnabáš Lacík z Vyškova, pokračuje pokus o vzkříšení kariéry bývalého reprezentanta Michaela Lüftnera.

Teplický Daniel Fila odmítá slavit svůj gól, neboť ve Zbrojovce Brno působil. Skáče na něj Tomáš Kučera.

„Ještě máme zájem o tři hráče, jednoho středního záložníka a dvě křídla. Budeme se snažit je přivést co nejdřív. Co se týče obrany a útoku, to máme vyřešené,“ prohlásil sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.

Teplice, dvanáctý tým uplynulé sezony, sáhly k výrazné změně i ve své vizuální identitě. Používají nové logo a vyměnily i dodavatele vybavení, dresy jim dodává italská firma Macron, která obléká například anglický Crystal Palace, belgické Bruggy, italskou Boloňu, španělský Real Sociedad nebo Viktorii Plzeň. Nové trikoty skláři představí v sobotu během teplické módní přehlídky Czech Fashion Week.