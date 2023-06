Frťalova mise se povedla. Ať je naším Fergusonem, přejí si v Teplicích

„Opravdu bych si přál, aby Zdenko byl sirem Alexem Fergusonem teplického fotbalu,“ prohlásil ředitel klubu Rudolf Řepka v narážce na legendu, která trénovala Manchester United dlouhých 27 let. Kouče má Řepka vyřešeného, teď řeší kádr i prodej klubu: „Vedeme jednání s jedním zájemcem.“

Jak jste snášel kritiku po odvolání Jarošíka po prohře na Spartě?

V tu chvíli jsme se s vedením i sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem rozhodli, že je potřeba dát týmu impulz. Je jasné, že když se vyhazuje trenér, není to dobře nikdy. Ne každému v médiích a z fanouškovské obce se to líbilo. Nikdy nenajdete správné načasování. Doufali jsme, že to pomůže týmu a výsledkům. Teď už je jasné, že se to povedlo. Každopádně i minulý trenér zaslouží díky. Byli jsme rádi, že v září 2021 vůbec do Teplic přišel, tehdy nebylo moc tak odvážných trenérů. A přes baráž nás zachránil.

Statistiky Teplická ligová sezona 12. místo, 42 bodů, skóre 45:67 Střelci:

9 gólů - Gning, 7 - Žák, 6 - Urbanec, 4 - Hybš, Fila, 2 -Trubač, T. Vachoušek. Osm hráčů dalo po jednom gólu Gólové asistence:

6 - Jukl, 5 -Trubač, 3 - Gning, 2 - Hyčka, Shejbal, Žák Čistá konta: 2 - Grigar, Mucha, 1 - Němeček Úspěšnost trenérů:

Frťala 56,4 % (13 zápasů, 22 bodů), Jarošík 30,3 % (22 utkání, 20 bodů)

Čím Teplice probudil Frťala?

Asi jsme si nikdo nepředstavovali, že to půjde tak hladce a dvě kola před koncem ligy budeme zachránění. Se Zdenkem přišlo něco speciálního, teplická DNA. I realizační tým je teď poskládaný z kluků, kteří mají Teplice v srdci. Na to musíme sázet a do budoucna nám to pomůže. X faktor Zdenka Frťaly vidím v lidském přístupu k hráčům, dopodrobna zná klub. Od uklízečky, účetní až po trávníkáře. Osvědčilo se nám, že byl v mládeži a byl denně v kontaktu s béčkem, áčkem. Když jsme potřebovali udělat změnu, nemuseli jsme hledat člověka, který se rozkoukává. Měli jsme nachystaného trenéra, který zapadl velmi dobře a mohl začít dělat pozitivní změny od první minuty.

Budete si takhle chystat trenéry pro áčko i v budoucnu?

Je to naše dlouhodobá strategie, koncepce. Proto jsme nabídli trenérské smlouvy i Lojzovi Hyčkovi a Tomáši Vondráškovi, kteří tady dlouho působili jako hráči, byť to nepřijali. Chceme, aby si takové osobnosti prošly od mládeže po béčko a v dlouhodobějším horizontu to třeba může být varianta i pro A mužstvo. Zdenko Frťala tady něco odehrál, taky si tu prošel i mládeží. Dva roky poznával, jak to tady funguje. Když takového člověka máte připraveného, efekt přijde ihned. To se nám osvědčilo, takhle bychom chtěli pracovat dál. Mít svoje vlastní trenéry, kteří to jednou zase budou moct převzít po Zdenkovi, přestože věřím, že jeho působení tady bude dlouhé.

Teplice pod jeho vedením byly dvakrát úspěšnější než za trenéra Jarošíka. Přitom kádr se nezměnil. Co za tím je?

Určitě jisté kouzlo Zdenka Frťaly. Když jdu po městě, fanoušci to na mě hrnou, že z týmu cítili velkou změnu, velkou důvěru, velké odhodlání. Podařilo se mu změnit nastavení hráčů. Věřím a doufám, že to bude pokračovat. Že hráči, co přijdou, budou za Teplice opravdu dýchat a bojovat. Že nebudou hrát jen pro sebe a pro výsledky, ale i pro fanoušky, kteří se chtějí na Stínadlech bavit. Jasně, vždy to nevyjde, prohrát se může, ale měl by tomu odpovídat i výkon.

Jak se změní hráčský kádr pro příští sezonu?

Bude záležet, jak na tom budeme s rozpočtem. A taky, zda se podaří udělat nějaký dobrý prodej, abychom měli peníze někoho koupit. Bude záležet na nás, na nějaké manažerské šikovnosti. Víme, že v rozpočtu není taková částka, že bychom mohli jít do Varnsdorfu a pořídit si útočníka Tanka za pět milionů korun, to je mimo naši realitu. Budeme se snažit jako v minulém období, když odešel Žitný do Boleslavi a my si mohli dovolit přivést Gninga. Máme velmi dobré vztahy se Slavií i se Spartou, to jsou také varianty. Myslím, že se nám daří těmto dvěma klubům rozvíjet jejich hráče. A naším benefitem je, že máme silnější kádr.

Frťala měl úspěšnost 56 procent, to je na umístění v top šestce. Myslíte tedy na vyšší pozice?

Pod Frťalou se dařilo, ale víme, že ani v budoucnu to nemusí být úplně růžové. Záleží, jak se změní kádr, zda udržíme klíčové hráče Kučeru, Hybše, Filu. Ale i když krize přijdou, věřím, že budoucnost je pozitivní. Jak se teď tvoří kádr, z toho mám radost. Vidím, jak jsou Štěpán Vachoušek a Zdenko Frťala propojení, nebojí se na hřiště dávat mladé. Když udržíme tým pohromadě, jsou v něm zajímaví hráči v dobrém věku.

V poslední době intenzivně řešíte prodej klubu. Jaký je stav nyní?

Máme potenciálního zájemce o koupi klubu, je z Česka, rokujeme. Jedno jednání bude v průběhu června, ale rozhodně se to zatím nechýlí k úplnému konci, není světlo na konci tunelu. Ale naděje je, myslím, že by to byla dobrá varianta.

Na čem to drhne?

Pořízení klubu něco stojí, Teplice vlastní stadion, hráčský kádr, pořizovací hodnota není zanedbatelná. A když pak potenciálnímu zájemci řeknete, že ho to bude stát dalších 30–40 milionů ročně, tak najít někoho takového není snadné. Musí to někomu celkově dávat smysl.

Jak se dívají na to, že stadion je v majetku klubu?

Jsou dva druhy zájemců. Jedni na váš vlastní stadion koukají jako na budoucí výdaje; rekonstrukce, provoz. Druzí to vidí jako dobré aktivum. Musíme se je snažit přesvědčit, aby v tom cítili dobrou investiční příležitost. Na druhou stranu jsme se Spartou a Slavií jediné kluby, které stadiony vlastní, většinou jsou majetkem měst, která ho pronajímají. Což je pro klub z pohledu nákladů jednodušší. Nás stojí provoz osm až deset milionů ročně, což je částka, za kterou by se dal pořídit jeden nebo možná i víc velmi dobrých fotbalistů.

Současný vlastník, tedy sklárna AGC, by v klubu zůstal?

Je několik modelů. AGC má tady továrny a ty nepřestěhuje, cítí se plnohodnotným partnerem regionu. Chtělo by podporovat fotbal dál. Kdyby prodalo profesionální klub, pořád by se podílelo na rozvoji mládeže. Dokážu si představit vznik AGC Akademie, to může být cenné pro potenciální zájemce. K úplnému oddělení sklárny a fotbalu nedojde, což je dobře, protože jsme spolu spjatí hrozně dlouho.