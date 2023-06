Gning zůstal, ale na prodej je. Finance jsou nad sport, ví teplický šéf

„Žák za rok a půl odvedl poctivou práci,“ poděkoval mu teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „V zimě jsme mu nabídli prodloužení smlouvy, ale nedomluvili jsme se. A během jarní části už nebyla jeho vytíženost taková.“

Sedmadvacetiletý Žák působil ve žlutomodrém dresu od jara 2021. Jeho vrchol přišel loni na podzim, nasázel sedm gólů. Životní období! Na jaře se netrefil, jen pětkrát se objevil v základní sestavě.

„Vyletěli nám další útočníci jako Jásir a Tadeáš Vachoušek, takže jsme se rozhodli, že další prodloužení kontraktu Žákovi už nenabídneme,“ vysvětlil sportovní šéf.

Egypťan Jásir Núr zaujal svým důrazným projevem, Vachouškův syn se v pouhých devatenácti letech blýskl dvěma góly i výkony. A navíc Teplice stojí o to, aby na hrotu pokračoval i probuzený slávista Daniel Fila. Autor čtyř jarních zásahů si vystřílel místo v nominaci na červnové Euro U21 v Gruzii.

„O prodloužení jeho hostování máme obrovský zájem,“ prozradil Vachoušek. Pokud by Fila střelecky explodoval na Euru, zájemci by si mohli stoupnout do fronty. Jinak je reálné, že by na Stínadlech působil dál. Na jaře se mu po vyléčení zranění hodně dařilo.

Hlavičkuje Daniel Fila z Teplic, tísní ho Filip Souček z Brna.

Afričan Gning byl střelecky úspěšnější na podzim. Šest úderů bylo na ligového nováčka skvělou vizitkou. Na jaře, kdy pod novým trenérem Zdenko Frťalou plnil i víc defenzivních úkolů, přidal tři góly. Několik mu jich ještě rozhodčí neuznali. V Teplicích ze svého top střelce chtějí moderního útočníka, který se prosadí brankově a umí zabrat i v defenzivě.

„Má s námi profesionální smlouvu. Žádná oficiální nabídka na stole neleží, připojí se 20. června do přípravy a začne s námi,“ informoval Vachoušek. Je rád, nerad? „Je dobrého ho mít, ale prodat ho je taky dobré. Jsem z toho takový rozpolcený,“ pousmál se exreprezentant.

Čtyřiadvacetiletého hráče, který svými fintami motal soupeřům hlavy i nohy, si vedení klubu cení na 1,5 až 2 miliony eur, tedy až na padesát milionů korun.

„Co se týče sportovní části, rád bych, aby zůstal. Finance klubu jsou ovšem nad sportovní stránkou,“ chápe Vachoušek. Šlo by totiž o významný příspěvek do rozpočtu žlutomodrých. „Rádi bychom, aby přestoupil do většího klubu za peníze, které by nám zase otevřely dveře k nákupu jiných hráčů.“

Skláři z úspěšného kádru stojí o dva hostující hráče, zkušeného Matěje Hybše z Plzně a jabloneckého Dominika Pleštila. „Mates je priorita, máme o něj obrovský zájem. Budeme se snažit, aby zůstal i Pleštil. Když nastoupil, hrál dobře.“

Teplický Matěj Hybš překonává z penalty mladoboleslavského brankáře Petr Mikulce.

Kádr opouští veteráni Tomáš Vondrášek, ikona klubu, a Alois Hyčka, oba ještě chtějí pokračovat v kariéře. Ohledně Vondráška se spekuluje o zájmu druholigové Dukly.

„Nabídli jsme jim práci v klubu, osvědčilo se to už u Ljevakoviče s Rezkem. Předávali by herní zkušenosti v béčku, trénovali mládež. Viděli jsme v té práci přidanou hodnotu a smysl, oba odmítli s tím, že se cítí na to ještě hrát,“ osvětlil Vachoušek. „Patří jim obrovský dík za to, co odvedli. Pevně věřím, že se na Stínadla jednou vrátí.“

Není jisté, zda bude pokračovat záložník Tomáš Kučera, kterého vytěžuje jeho úspěšná hudební kariéra. Naopak další matador, brankář Tomáš Grigar, se s klubem zatím ústně dohodl na pokračování o další rok. Zůstává i srbský obránce Nemajna Mičevič, který přišel v únoru a osvědčil se. Do přípravy se zapojí český, dánský a kyperský mistr Michael Lüftner. Stoper se vrací po dlouhodobém zranění.

„Chceme, aby začal přípravu. Určitě by byl obrovskou posilou,“ tvrdí sportovní ředitel Teplic, který zase bude sondovat hráčskou výpomoc u nejlepších tří českých klubů. „Budeme koukat do Sparty, Slavie i Plzně a věřím, že nějaký hráč z české top trojky přijde.“

Do Slavie se vrací útočník Babacar Sy, do Ústí talent Adam Čičovský. Do přípravy se naopak vrátí Jegor Tsykalo z hostování v Opavě a Jakub Křišťan z Vlašimi, letní dril podstoupí i hráči béčka či dorostu.