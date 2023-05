Gól s pachutí, teplický Fila ho proti Brnu neslavil. Vrátí se do Slavie?

Útočník totiž ve středečním, předposledním kole ligové nadstavby vyrovnal na 1:1 a Brnu, odkud vzešel, se přitížilo. Zřítilo se na úplné dno a hrozí mu přímý sestup.

„Už dopředu jsem měl jasno, že nebudu slavit. Protože vím, odkud pocházím, kdo mě ve fotbale vychoval,“ vysvětlil, proč kolem rozzářených parťáků nejuchal. „Přišlo mi to správné, Brno je můj domov, fandím mu celou sezonu. Zápas s ním je pro mě speciální a vždycky bude.“

Zbrojovka kvůli remíze musí v posledním kole doma porazit Zlín, jinak se z ligy pakuje. „Fandím jí, přeju, ať ligu udrží. Se Zlínem to bude těžký zápas. Věřím, že vyhrají, baráž pak urvou a zůstanou prvoligoví,“ vzkázal Fila do Brna.

Dvacetiletý talent skóroval ve druhé půli zpoza vápna utaženou střelou k tyči. „Bylo to z dálky, musel jsem do toho dát trošku razanci. V první půli jsem nehrál dobře, byl jsem na trochu jiném postu. Pak už jsem se vrátil na hrot a bylo to dobré,“ líčil.

Trefil se počtvrté z posledních osmi zápasů. I počtvrté v sezoně, neboť předtím bojoval víc se zdravotními lapáliemi než se soupeři. „Nebylo lehké vrátit se po zranění. Teď už jen góly, ať je jich ještě trochu víc. Přál bych si to. Hlavně jsem šťastný, že vůbec hraju.“

Přestože jsou skláři zachránění a Fila cítí, že nálada v kabině se uvolnila, polevit nehodlá. „Mám svoje cíle, to jsou branky. Pořád vytvářím tlak sám na sebe. Že bych byl vylehčený díky tomu, že jsme už v pohodě, to vůbec ne. Navíc se upínám k blížícímu se mistrovství Evropy do 21 let.“

A také bude řešit svoji budoucnost. Loni v září na Stínadla narukoval na roční hostování z pražské Slavie. Její dostihy o titul sledoval bedlivě. „Nějakou dobu už dotahovala a mrzelo mě, že skončila druhá. Sparta body získávala pravidelně a často po penaltách. Každý viděl, že Slavia byla herně lepší. Podle mě to bude další rok úplně něco jiného!“ nepochybuje útočník, který Slavii posílil v únoru 2022 z Mladé Boleslavi.

Vrátí se teď v létě? „Upřímně netuším. Vím o zájmu pana trenéra Frťaly, že by mě chtěl v Teplicích dál, ale i jiných týmů. Jestli budu hrát za Slavii, nebo ne, to se uvidí. Jasno není,“ zavrtěl Fila hlavou. „Nějaké naťukávačky už byly, ale ještě nechci předbíhat.“