Teď prostě musíš, Řezňo. Bez něj Zbrojovka padne, míní experti

„Pokud Kuba nedá branku, tak Brno spadne. Žádnou jinou osobnost, která by to nyní zvládla přetáhnout na stranu Zbrojovky, tam v tento moment nevidím,“ míní expert ČT sport a bývalý ligový záložník David Kobylík. Data mu dávají za pravdu. Krom střeleckého fantoma ročníku a jeho dvorního nahrávače Michala Ševčíka je v týmu nejlepším střelcem Wale Musa Alli se třemi trefami.

Co je ale s Řezníčkem nyní špatně? „Je pravda, že už nějaké čtyři zápasy se skoro nedostáváme do vápna, netvoříme šance. I to ale fotbal přináší,“ odpověděl Řezníček po utkání s Pardubicemi. Nyní se z analýzy vlastních výkonů před nejdůležitějším zápasem sezony omluvil, není mu do řeči.

Podle Kobylíka je vysvětlení jeho střeleckého mlčení jednoduché. „Nemá podporu, kterou měl. Ševčík byl zraněný, ostatní jsou z formy. Na Řezňu spadla deka. Strašně důležitý je i faktor pozice v tabulce. Tlak nebyl tak velký, dokud byli na pozicích nad čarou. Najednou se tlak na tým enormně zvyšuje. Do toho změna trenéra, který tamní prostředí nezná a musel si nejprve vytvořit obrázek o týmu a stále zkouší hledat optimum. Změn je tedy hrozně moc a do toho přirozený pokles formy,“ shrnuje Kobylík.

Podobně situaci vnímá i jeho kolega a bývalý brněnský útočník Luděk Zelenka. „Není to černá a bílá. Že byl zářivý hrdina a teď je černý padouch. Útočníci se ale měří počtem branek a on měl období, kdy tam padlo všechno. Tihle hráči však mají zásadní problém s tím, že když se tohle období překlopí do toho, kdy to nejde, tak je to hrozně vidět,“ podotýká.

Řezníčkovi nepomáhá změna defenzivního systému, v němž kouč Martin Hašek chce po týmu obranný blok s devíti muži za balonem, kdy je Řezníček odskočený od spoluhráčů.

Fotbalová Fortuna liga FK Teplice - FC Zbrojovka Brno, Jakub Řezníček (vlevo) a Adam Fousek z Brna slaví gól.

„Nechceme hrát tak hluboký blok, abychom byli až ve vlastním vápně, ale když nás soupeř zatlačí, tak zase chceme, aby byl Řezňa s týmem kompaktní, protože samotný tam nic nezmůže,“ připouští Hašek, že se musí Řezníček pohybovat o kus blíž vlastní bráně, než měl ve zvyku pod trenérem Richardem Dostálkem.

Platný i bez gólů? Ano i ne

Hašek ve snaze najít lék na totální propad Zbrojovky zkusil v závěru ligového ročníku Řezníčka na chvíli odstavit. Proti Jablonci v prvním poločase kapitán chyběl. Reakce na neproměněné dvě penalty proti Pardubicím ani impulz k probuzení formy to ale podle kouče být neměly.

„Chtěli jsme presovat, mít možnost rychlého protiútoku, což je s Janem Hladíkem na hrotu snazší než s Řezňou. Hrajeme tři zápasy v jednom týdnu – v neděli výjezd, ve středu další dlouhá cesta a teď v neděli nás čeká další zápas, který je o vše. A Řezníčkovi je pětatřicet,“ zdůvodnil jeho krátkou absenci.

„Samozřejmě to nemělo žádnou spojitost s neproměněnými penaltami, byť to tak navenek mohlo vyznívat,“ ujišťuje kouč.

Oslovení experti tomuto kroku příliš nerozumí. „Ne vždy koučům věřím oficiální verze pro média. Pokud to je pravda, tak nemůžu říct, že to chápu. Jako útočník bych ale tohle vysvětlení přijal,“ říká Zelenka.

Nad Haškovým tahem se pozastavuje i Kobylík. „Už jen pro pohodu v kádru to nepochopím. I kdyby hrál úplnou tužku, je to lídr, kapitán, který vůbec umožnil Zbrojovce myslet na záchranu, a oni jej nepostaví? Když si tyhle střípky poskládáte, nedivíte se, že je Brno na poslední příčce,“ soudí.

Řešení: větší podpora od týmu

Že je Řezníček v útlumu, dobře cítí i kabina. Ve svého kapitána však věří. „On je skvěle silový ve vápně, a když mu to tam dáme, je schopný se uvolnit, vystřelit nebo vytvořit šanci dalšímu. Takový útočník rozhodně platnost má. Teď si ale nevybavím, že by měl v posledních zápasech velkou šanci. Alespoň na sebe váže dva hráče a vytváří prostor záložníkům. To se mu dařilo, nám se to tam ale nepovedlo dotlačit,“ hájí spoluhráče stoper Jan Hlavica.

Kobylíkovi to ale přijde málo a očekával by pro Řezníčka od týmu větší podporu. „Je dost smutné, že tým jako Brno a celé město stojí fotbalově na tom, jestli Kuba Řezníček dá gól, nebo ne, a že se nebavíme o dalších hráčích. Když vám dá devět z deseti branek duo Ševčík a Řezníček, tak obsadíte tyhle dva a máte půlku přípravy hotovou.“

Fotbalová liga FK Teplice - FC Zbrojovka Brno. Brněnský trenér Martin Hašek.

V zápase, v němž Zbrojovka nemůže spekulovat a nutně potřebuje góly, podle expertů nemá trenér Hašek na vybranou. „Vše na Řezňu je použitelná strategie. Protože když už Brno nějakou šanci vytvoří, tak u koho je nejvyšší pravděpodobnost zužitkování té šance? U Řezníčka!“ zdůrazňuje Zelenka.

Martin Hašek ale tuhle taktiku zatím minimálně nepřiznává. „Já bych to nechtěl štelovat tak, že je to jen o Kubovi, ale když máte nejlepšího střelce ligy ve svém kádru, tak by se samozřejmě hodilo, aby udeřil,“ přikyvuje.