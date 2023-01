Nenápadně do poslední fáze. Hradečtí trénují beze změn a chystají se do Turecka

Už jen tři zápasy. V Turecku Někdy až deset přípravných zápasů, většinou v domácích zimních podmínkách, které zpestřovaly dlouhou zimní přestávku hlavně ve 2. lize? Zapomeňte, tohle je v posledních letech pro fotbalisty Hradce už prakticky nemožné zopakovat! Pokud se nestane nic mimořádného, co by zasáhlo do plánovaného programu, zpestří si letošní zimní ligovou pauzu pouze čtyřmi duely. Jeden si střihli na závěr prosincového tréninkového bloku v domácím prostředí s druholigovou Chrudimí, nyní před sebou mají už jen tři. Všechny si zahrají v rámci soustředění v turecké Antalyi, kam se Hradečtí vypraví přesně za týden. „Půjde o herní soustředění v podmínkách, které známe, na kvalitních přírodních terénech, což by mělo platit i o zápasech,“ uvedl k programu soustředění Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče Hradce Koubka. Výhodou soustředění v Turecku je i skutečnost, že vzhledem k oblíbenosti prostředí tam tréninkové kempy tráví řada evropských klubů. Jména soupeřů pro tři zápasy Hradce se v tuto chvíli dolaďují, minimálně dva by ale podle posledních informací měli být z Polska.