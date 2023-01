Chytil na přestup čeká a začne přípravu v Olomouci, přišel Fortelný

Chytil tak měl začít přípravu v Olomouci, s mančaftem však v pondělí na hřiště v Řepčíně nevyběhl. „Má nějakou lehčí virózu,“ vysvětlil jeho trenér Václav Jílek. „Počítám s tím, že začne přípravu u nás a beru ho jako našeho hráče,“ dodal.

Olomouckému trenérovi se zamlouval například Vasil Kušej z Prostějova. Hanácké celky se však neshodly na podmínkách přestupu a mladý forvard, který za první polovinu druhé ligy nasázel pět branek a přidal šest asistencí, nakonec zamíří do Mladé Boleslavi.

„Býval bych tu Mojmu uvítal, beru to stále tak, že patří nám, ovšem ty informace, co se objevují v tisku, jsou poměrně přesné,“ připustil Jílek. „Teď je to plně v kompetenci vedení. My jsme si k tomu řekli své, víme, co pro nás znamená. Ale samozřejmě nemůžu mluvit do ekonomiky klubu. Teď je to čistě v rukou obou klubů, aby se domluvily,“ upřesnil trenér.

Sigma chce mít post útočníka vyřešený. Do prvního letošního tréninku se zapojil také dlouhodobě zraněný útočník David Vaněček. „Teď se teprve budeme bavit o tom, jak provedeme jeho postupný návrat do režimu a jaké bude jeho zatížení,“ pravil Jílek.

Vypomoci přišel starý známý

Jan Fortelný pózuje s dresem olomoucké Sigmy. Jan Fortelný na tréninku Sigmy Olomouc.

V týmu přivítal novou tvář, do Olomouce přišel ze Sparty na hostování na jaro ofenzivní záložník Jan Fortelný, který s Jílkem působil na Letné před třemi roky. Sigma na něj opci nemá.

Fortelný přitom od začátku srpna nastřádal za A-tým Sparty jen 122 minut. „Nemyslím si, že by to měla být komplikace. Spoléhám spíše na vnitřní intuici. Toho hráče jsem poznal a nemyslím si, že by na něm měl být podobný výpadek znát,“ míní Jílek.

Fortelného trápilo také zranění, podle svých slov se už cítí fit. „Pro mě je cíl hrát, abych měl minutáž. Prostor bych měl dostat, ale záleží na mně, jak se ukážu,“ říkal Fortelný a připustil, že velký zájem o jeho služby měly i Teplice, kde v sezoně 2021/22 výkonnostně vylétl.

„Sigma ale hraje pravidelně nahoře, jsem rád, že jsem tady,“ uzavřel Fortelný.