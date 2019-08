ANALÝZA: Tady nejsme ve druhé lize. Elita tvrdě trestá chyby Dynama

V úvodních čtyřech kolech třikrát bodovali. Po porážce s Opavou (0:1) vyhráli na Slovácku (2:0), pak remizovali se Spartou (2:2) i s Jabloncem (1:1).



Jenže od té doby nic! A stejně jako klesá nadšení z prvních výkonů a výsledků Dynama po návratu do první ligy, propadají se i svěřenci trenéra Davida Horejše tabulkou. Aktuálně jsou předposlední a od samého chvostu je dělí jen skóre.

Postupně prohráli v Příbrami (0:2), doma se Slavií Praha (0:3) a naposledy v neděli v Mladé Boleslavi (2:4). V duelu, ve kterém vedli ještě na začátku 45. minuty 2:0, podlehli 2:4, když soupeř srovnal ještě do přestávky.

A snad s výjimkou Slavie Praha, která na jihu Čech jasně dominovala a v kvalitě ukázala veliký rozdíl, měly ostatní duely společný jmenovatel. Chyby. Konkrétně v defenzivě a leckdy navíc dost nepochopitelné.

„Prohráli jsme se ctí,“ říkal po střetnutí s Opavou kapitán Jiří Kladrubský.

„Těší nás, že hrajeme slušný fotbal,“ hodnotil zase po čtyřech kolech pro klubový web asistent Jiří Kohout.

A mnohé mohl po utkání v Boleslavi zaskočil i záložník Lukáš Provod, když prohlásil: „Neodehráli jsme v Boleslavi vůbec špatný zápas.“

To možná ne. Stejně jako s Opavou, s Jabloncem i v Mladé Boleslavi to byl opticky vyrovnaný duel. Jenže, co je to platné, když po zápase vždycky trenér David Horejš žehrá nad vlastními chybami.

Proti Opavě soupeř skóroval po ztrátě Provoda. S Jabloncem nechal Novák utéct útočníka Doležala. V Příbrami si stopeři Dynama pro změnu neporadili s Alvirem. A v Boleslavi? „Nechápu, jak jsme mohli v závěru poločasu dostat dva góly,“ kroutil hlavou Provod.

Ale dostali. Jihočeši absolutně nezvládli dvě standardní situace během dvou minut. Při té první zaváhal gólman Staněk a při druhé nedokázala obrana odkopnout odražený míč a ruský tank Komličenko srovnal, ve druhém poločase ještě dva góly přidal. Také po standardních situacích.

Dynamo naplno poznává, že za chyby, které hráčům ve druhé lize procházely, se v nejvyšší soutěži platí. I když se útočník Ledecký trápí, v ofenzivě není situace kritická. Tým je osmý v počtu střel na branku. Vystřelil devětadvacetkrát. S úspěšností sedm procent by to mohlo být lepší, ale jeden vstřelený gól na zápas jde. Jen kdyby ale tým nedělal chyby vzadu.

Už po zápase v Příbrami označil trenér Dynama David Horejš za největší bolest sestavy stoperskou dvojici, kde postrádal větší konkurenci a tím pádem i kvalitu.

I proto přišel Roman Polom z Olomouce. Do zápasů se Slavií ani s Mladou Boleslaví však nezasáhl a obrana nastoupila beze změn. Polom dlouho nehrál, a tak vyrazil s B-týmem do divizního Mýta.



Jenže pro další duely už jsou změny zřejmě nevyhnutelné. Ve středu nastoupí Dynamo v poháru v Ústí nad Orlicí s největší pravděpodobností s Romanem Polomem ve stoperské dvojici. A dál?

Co Sivok, na kterého Jihočeši už dva měsíce čekají?

„Tu otázku dostávám každý týden. Kdyby byl Sivok v sestavě, tak neprohrajeme. Ale je to věc, kterou neovlivním,“ hodnotil těsně po utkání kouč David Horejš.

Jenže Sivok nebyl. Klub jedná s jeho manažerem o smlouvě. A vzhledem k tomu, že Kladrubský za úder hlavou do soupeře dostane stop na víc než jeden zápas, bude se řešit i jeho post a Horejš tak ztratil další alternativu do středu obrany.

Asi by nebylo překvapením, kdyby se po nepovedeném duelu v Mladé Boleslavi v českobudějovickém kádru objevil další nový hráč do zadních řad. Bez ohledu na to, jestli Sivok nakonec podepíše.

S kým tedy Dynamo v základní sestavě vyběhne v neděli v důležitém utkání proti Zlínu?