Budějovice reagují na chyby v obraně. Přichází Polom, Sivok je stále ve hře

Ačkoliv pochází z líhně pražské Sparty, na jih Čech přišel z Olomouce. „Chtěli jsme zvýšit konkurenci na stoperském postu a taky kvalitu. Myslím si, že konkurence je zdravá, a měli jsme pocit, že tady nás teď trochu tlačí bota,“ popisuje kouč prvoligového nováčka David Horejš.

Je to pravda. Právě posty středních obránců měla prakticky předplacené dvojice Lukáš Havel – Pavel Novák. Mladíček Maksym Talovierov, jediná alternativa, trénuje od minulého týdne se Spartou Praha a zřejmě tam zamíří na hostování.

I proto se teď budou muset budějovičtí stopeři vypořádat s novou výzvou. Hráč, který má na svém kontě šedesát ligových zápasů, podepsal na jihu Čech smlouvu na dva roky. A chce hrát. Alespoň víc, než při angažmá v Olomouci.

Tam totiž za dvě sezony naskočil pouze do šestnácti ligových duelů, a to občas sbíral starty jen po minutách. „Bylo to angažmá, které se mi zatím asi povedlo nejméně ze všech,“ přiznává Roman Polom.

„Nehrál jsem tak, jak jsem si představoval. Byla tam stoperská dvojice Václav Jemelka a Vít Beneš a přes ni nebylo jednoduché se do sestavy probojovat,“ vysvětluje. I proto přemýšlel, co dál dělat. Kam jít, aby měl možnost hrát víc. A pak se ozvaly Budějovice.

„Bylo to před pár dny. Tohle byla konkrétní nabídka. Trenér Horejš mi volal, že by mě chtěl. Konkurence je i tady. Místo vám nikdo nezaručí, ale myslím si, že v Olomouci to bylo tak nějak dané, že ať se děje, co se děje, byla tam stoperská dvojice stabilní. Já doufám, že tady předvedu, že fotbal hrát umím,“ říká Polom.

„Byla to možnost, která se nám naskytla. Chtěli jsme hráče, který už má něco odehráno. Znal jsem ho z Dukly nebo Boleslavi,“ dodává David Horejš.

V úterý absolvoval Polom první trénink. Po něm podepsal dvouletou smlouvu a jak sám přiznává, bylo to pro něj lehké rozhodování.

Zažil dobré časy v dresu Dukly. V Mladé Boleslavi se pak lepší okamžiky s těmi horšími střídaly kvůli zraněním. V Olomouci už si větší šanci nevybojoval, ale kontakt s elitní soutěží ztratit nechtěl.

Sivok má zdravotní trable

„Bylo pro mě důležité, že jsem neuhnul z první ligy. Dva roky jsem pořádně nehrál. Jsem si vědom toho, že jsem nebyl na očích. I proto jsem za tuhle nabídku rád,“ vysvětluje.

A nástup to pro něj může být turbulentní. Už zítra totiž Jihočeši hostí od 18 hodin v předem vyprodaném utkání Slavii Praha. A zadák by tak klidně mohl naskočit do duelu s úřadujícím mistrem.

„Zápasy jsem nehrál. Občas za béčko, ale v tréninku jsem byl stoprocentně zapojený, takže připravený jsem. Slavia je silný klub, v Česku patří k TOP třem, navíc k tomu ta moje sparťanská minulost a bylo by to hodně zajímavé,“ zamýšlí se hráč. Nereálné to není. „Je tu s námi sice krátce, ale ta možnost to pro nás je,“ přikyvuje i kouč.

Příchod stopera také vyvolal otázky, jestli už Dynamo definitivně odpískalo návrat bývalého reprezentačního kapitána Tomáše Sivoka, který se stále ještě nerozhodl, jestli v Českých Budějovicích zůstane. „To rozhodně ne. Tomáš má teď nějaké menší zdravotní problémy. Až je doléčí, věřím, že už tady smlouvu podepíše,“ přibližuje Horejš.