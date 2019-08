Návrat do reality. Budějovice nezvládly zápas v Příbrami

Nejkratší cestu, kterou v tomto ligovém ročníku pojedou za zápasem, už mají za sebou. Fotbalisté Dynama České Budějovice zamířili v sobotu do Příbrami, aby navázali na dobrý vstup do prvoligového ročníku.

Vzhledem k dalšímu těžkému losu chtěli přivézt ze stadionu středočeského klubu alespoň bod. To se jim však nepodařilo.

Jihočechům se na Příbram dlouhodobě nedaří. Pětkrát v řadě s ní ve vzájemných prvo- nebo druholigových zápasech prohráli. A v sobotu přidali šestý duel v řadě. O góly se už v prvním poločase postarali domácí Marko Alvir a Michal Škoda.

Předpokládal se vyrovnaný boj dvou týmů, které slušně vstoupily do sezony. Středočeši ale od úvodu dominovali a brzy utkání rozhodli.

Hosté k utkání jeli bez zraněného záložníka Lukáše Provoda a jeho absence byla znát. V deváté minutě se protáhl po pravé straně přes dva obránce Alvir a před brankářem Staňkem nezaváhal. S chorvatským záložníkem si hosté nevěděli rady i nadále. Ve 13. minutě měl další šanci, ale ztroskotal na hostujícím gólmanovi. Po dalších deseti minutách opět souboj stejných hráčů vyzněl lépe pro Staňka.

Budějovičtí nezvládali pokrývat krajní prostory a dlouho odolávali pouze díky gólmanovi, ale i na Staňka přišla ve vytrvalém dešti slabá chvíle: 10 minut před pauzou sice dokázal chytit hlavičku Polidara, míč mu ale vyklouzl z náručí k nabíhajícímu Škodovi, který vstřelil třetí ligový gól v dresu Středočechů.

„Příbram vyhrála naprosto zaslouženě, my jsme padli na zadek. Byl to nejhorší zápas, co jsem u týmu. Takhle se o body nehraje, jsem z toho moc zklamaný. Špatně bylo všechno - nasazení, souboje, domácí měli na všech postech lepší hráče,“ zlobil se po utkání domácí trenér David Horejš. „O přestávce ani nemělo cenu křičet, hráči věděli, že to nezvládají, a pokud bych mohl, vystřídal bych pět lidí.“

Pár změn přece jen hostující trenér po poločase udělal. Ze hry šli Havelka s Kulhánkem. Nahradili je Čavoš s Mustedanagičem.

Jihočeši vstoupili do druhé půle aktivněji. Domluva v kabině zřejmě zabrala, ale nebezpečí z jejich kopaček nepřicházelo a domácí si dvoubrankový náskok chytře hlídali. A pokud byla možnost, hned se snažili alespoň ze střední vzdálenosti ohrozit Staňka. Když se hosté už dostali do první šance, Schranz v 69. minutě nedokázal vyzrát na vyběhnuvšího gólmana Boháče. Stejně skončil souboj obou fotbalistů také v samotném závěru utkání.

Příbram tak bez větších problémů dovedla zápas do vítězného konce a potvrdila, že se jí doma vede a v součtu s baráží u Litavky neprohrála poosmé za sebou. Budějovice utrpěly druhou porážku v sezoně.

„Příbram si pak zápas už kontrolovala. Chci se omluvit fanouškům, kteří za námi dorazili, tak se v lize nehraje. Hned po konci jsem v šatně řekl, že teď se teprve ukáže, jaký jsme tým a jakou máme sílu. Byl to tvrdý direkt,“ konstatoval Horejš.

O poznání spokojenější byl kouč domácího celku Roman Nádvorník. „Očekávali jsme těžký zápas. Soupeři start ligy vyšel. Ovšem rozhodlo se už před přestávkou. Sehráli jsme svůj nejlepší poločas. Tak bychom se chtěli prezentovat pravidelně, jen jsme měli přidat už v prvním poločase třetí rozhodující gól. I proto jsem nabádal o půli hráče, aby byli obezřetní a nepustili soupeře do hry, ale zvládli to výborně,“ vysvětlil domácí kouč, který do Příbrami přišel v minulé sezoně po předčasném konci v Karviné.

Už v pátek čeká na Dynamo další těžký soupeř. Na jih přijede pražská Slavia a duel už je vyprodaný. Poslední lístky budou k mání, pokud odřekne některé své rezervace ligová asociace. To klub obratem zveřejní.