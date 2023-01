Jednička, pak náhradník a teď odchod. Sparta pustila brankáře Holce do Poznaně

Lech Poznaň je na polské poměry velký klub, po podzimu je šestý.

Pro Holce je to očekávaný krok. V průběhu minulého podzimu se po příchodu Matěje Kováře propadl mezi náhradníky, naposledy chytal 3. září.

Přestupy servis iDNES.cz

Vrací se tam, kde si udělal jméno. Polskou nejvyšší soutěž zná ze svého působení na jaře 2021 v Čenstochové, kde si jeho výkonů považovali a pomohly mu i k lepší pozici po návratu do Sparty.

Ke konci podzimu 2021 vytlačil z brány tehdejší jedničku Florina Nitu, ale v průběhu loňského jara po odvolání kouče Pavla Vrby už byl zase zpátky na lavičce.

V létě po příchodu nového kouče Briana Priskeho se do brány zase vrátil, odchytal prvních sedm zápasů i nepovedené předkolo Konferenční ligy proti Stavangeru. Pak však Sparta angažovala Kováře z Manchesteru United, reprezentant do 21 let je momentálně jasnou jedničkou.

Změny ve Spartě jisté příchody: Kairinen (Lilleström), Laci (Ajaccio), Kamenovič (Lazio Řím - hostování) příchody v jednání: Mabil (Cádiz), Vecheta (Slovácko) odchody: Holec (Poznaň), Fortelný (Olomouc) možné odchody: Sáček (Itálie), Suchomel (Mladá Boleslav), Juliš (?), Nita (Kluž)

Holec by neměl vyhlídky dostat se do brány, navíc dvojku dělá Vojtěch Vorel.

Jako starší gólman zůstává v týmu Milan Heča, v kádru je také Florin Nita, s níž se však delší dobu nepočítá.

Nita měl nabídku z Kluže, ale s rumunským týmem se nedohodl na podmínkách, chtěl delší kontrakt, než mu Kluž nabízela.

Holec byl ve Spartě od léta 2020, přišel jako volný hráč ze Žiliny, která v době pandemie koronaviru zkušeným hráčům vypověděla smlouvy.

Za Spartu odchytal čtyřiadvacet soutěžních zápasů, z toho sedmnáct v lize, šest v evropských pohárech a jeden v Mol Cupu.

Ve Spartě se během zimního přestupního období očekává další pohyb.

Už v závěru roku 2022 klub přivedl zahraniční reprezentanty - finského středopolaře Kaana Kairinena z Lilleströmu, albánského záložníka Qazima Laciho z Ajaccia, na hostování pak srbského levého obránce Dimitrijeho Kamenoviče z Lazia Řím.

Dál vyjednává o příchodu australského křídelníka Awera Mabila z Cádizu a devatenáctiletého českého útočníka Filipa Vechety ze Slovácka.

Naopak do Olomouce zamířil záložník Jan Fortelný, svolení sehnat si jiné angažmá má útočníka Lukáš Juliš a středopolař Michal Sáček.