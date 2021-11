Důležité body, oddechl si sparťanský kouč. Chválil Holce i Pulkraba

Změnil účes a vlasy zkrátil. Do základní sestavy po delší době zařadil Karabce s Karlssonem. Sparťanský kouč Pavel Vrba už musel něco změnit.

„Po těch nevydařených zápasech na Slovácku a na Rangers jsou tři body důležité. Týmy ze špičky tabulky vyhrály a my chceme být na dostřel. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát,“ řekl Vrba na tiskové konferenci.

Slušně jste začali, dali gól, ale po půlhodině ze hry vypadli. Čím to? Uspokojení?

Ne, tím to není, to je nesmysl. Vedli jsme a místo ho, abychom to potvrdili další brankou, tak dobýváme val a dopustíme, aby nám z toho dvakrát vyjeli do šance. Pak se zápas vyvíjí v náš neprospěch. Při té převaze, kterou jsme měli, je nepříjemné dostat gól. Ale nakonec jsme byli trpěliví a vyhráli. Pomohli jsme si standardkou, což je pro nás v tuhle chvíli důležité.

Liberec mohl ještě v závěru vyrovnat, když Tupta běžel sám na bránu. První gól jste dostali také po situaci, kdy Frýdek utekl obraně a běžel sám. Neměl byste hráčům připomenout, že tohle nejde?

Byly to dvě situace za celý zápas, v prvním poločase možná ještě jednou byl soupeř u nás ve vápně. My měli mnohem víc akcí, které však nedohrajeme. Máme stejnou situaci jako oni, ale ve finální fázi ji pokazíme. To je špatně. Chybí nám klid, nemáme tu situaci pod kontrolou, abychom ohrozili bránu. Měli bychom to zvládat líp.

Stejně jako v zápasech s Boleslaví a s Teplicemi vám k vítězství pomohl střídající útočník Pulkrab.

Je to pravda, Matěj je klasický hroťák, hraje to odmala. Dokáže uhrát míče, dokáže pomoct spoluhráčům. A mužstvu pomáhá přesně tak, jak to potřebuje. My spíš sázíme na Hložana, který je jiným typem útočníka.

Poprvé od srpna dostal šanci v základní sestavě Karabec. Dal gól, v úvodu se mu dařilo i herně. Zaslouží si další?

Adam má osmnáct let, Hložek devatenáct, Minčev dvacet, Láďa Krejčí dvaadvacet. Máme hráče, kteří kariéru začínají a já věřím, že se budou posouvat dál. Karabec to zvládá a příležitosti bude dostávat, ale buďme trpěliví. Jinak si myslím, že mladým hráčům dává nejvíc šancí Sparta.

Udělal jste změnu na pozici gólmana. Už na Rangers jste poprvé postavil Holce, chytal i proti Liberci. Kdo je teď brankářská jednička?

Já dám na trenéry gólmanů, byť rozhoduju taky. Ale prostě po nějaké sérii jsme se rozhodli pro změnu. Holec nás proti Liberci podržel, za stavu 2:1 šel na něj hráč sám a on to chytil. Na Rangers mě nezklamal, proti Liberci podržel. Takže teď není důvod to měnit.

Klub dopředu naplánoval, že proti Liberci oslaví 128. výročí od založení. Hráči nastoupili ve speciálních dresech. Bylo to pro vás před zápasem téma? Předchozí výroční duely se totiž výsledkově nepovedly.

Abych se přiznal, tak jsem nevěděl, jak to bylo dřív. Já jdu do zápasu s tím, abych ho vyhrál. Chci vyhrát pokaždé a nekoukám na to z pohledu historie nebo nějaké série. Vzpomínám si, že před derby jste psali, že šlo o třístý zápas. Ale já chtěl hlavně vyhrát. Co mi spíš vadí, že nejsme tak úspěšní venku, kde se nám tolik nedaří. Každá ztráta bolí, ty body nám chybí.

Máte dres na památku?

Jak bych k němu přišel? Zatím jsme nic nedostal, ale třeba mi ho někdo daruje. Nebo možná zajdu za kustody.

Na tribuny už zase nesmí fanoušci, mohou být pro vás zápasy na hřištích soupeřů výhodou?

Mě trápí, že lidi nemůžou přijít. Jste očkovaný, můžete do obchodu, můžete do hospody, ale nesmíte na fotbal? Nechápu, nerozumím. Nejsem odborník, nejsem doktor, ale tohle mi přijde zvláštní. Chci, aby měl fotbal kulisu. Na Slovácku jsme sice prohráli, ale atmosféra byla skvělá.