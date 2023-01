Nic není nemožné. Sparta se nevzdává, chce mít lepší jaro než rivalové

Do soboty příprava v tréninkovém centru na Strahově, v neděli odlet na herní soustředění do španělské Marbelly, kde Sparta odehraje přípravná utkání s bundesligovým Stuttgartem a Salcburkem, účastníkem podzimní fáze Ligy mistrů.

Po návratu duel s druholigovým Norimberkem (21. ledna 14.00 na Letné) a o týden později už ligový start v Olomouci.

Po podzimu sparťané ztrácí sedm bodů na Plzeň a pět bodů na Slavii, což je dost.

Větší šance mají na triumf v domácím poháru, kde jsou mezi nejlepšími osmi. Soupeře zatím neznají.

„Chceme vyhrát co nejvíc zápasů a na jaře získat víc bodů než naši oba konkurenti. A uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl kouč Priske. „Myslím si, že s kádrem, který máme, je možné našich cílů dosáhnout.“

V minulých dnech Sparta dokončila příchody čtyř nových hráčů, reprezentantů Finska, Austrálie, Albánie a srbské jedenadvacítky. Kaan Kairinen, Awer Mabil, Quazim Laci a Dimitrije Kamenovič.

„Po podzimu jsme si vyhodnotili, jaké hráče potřebujeme. Chtěli jsme získat kvalitu a našli jsme ji v zahraničí,“ podotkl Priske.

Změny v kádru jisté příchody: Kairinen (Lilleström), Laci (Ajaccio), Kamenovič (Lazio Řím - hostování), Mabil (Cádiz - hostování) příchody v jednání: Vecheta (Slovácko) odchody: Fortelný (Olomouc), Holec (Poznaň) možné odchody: Sáček (Itálie), Suchomel (Mladá Boleslav), Juliš (?), Nita (Kluž)

„S trenérem jsme spokojení, jak jsme tým posílili. Chtěl jsem, abychom tady všechny měli do doby, než odcestujeme do Španělska. Vytvořili jsme konkurenci ve všech řadách,“ poznamenal sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„A že jsme přivedli jen cizince? Sparta je český klub a základ, kostra musí být z českých hráčů. Po nich se díváme především. Ale nebráníme se ani těm ze zahraničí,“ podotkl Rosický.

„Chtěl jsem jednoho až dva hráče ze zahraničí, aby tým dostal určitý impuls. Důležité je, že všichni mají zkušenosti s mezinárodním fotbalem,“ doplnil kouč.

Dlouhodobě zraněné opory se sice uzdravují, ale u Ondřeje Čelůstky i Jakuba Peška nelze očekávat, že by v úvodu jara byli k dispozici.

„S oběma to jde podle plánu. Čelda je na cestě, aby se mohl zúčastnit tréninků, je hodně v posilovně a pomalu začíná běhat s kondičním trenérem. Musíme být trpěliví,“ řekl Priske. „U Peška je to podobné, vidíme tam postupné zlepšení.“

Čelůstka je mimo hru takřka rok kvůli potížím s achilovkou, Pešek si v průběhu podzimu přetrhl zkřížený vaz v koleni. To je zranění, které fotbalistu vyřadí takřka na celou sezonu.

Lepší je situace i kapitána Ladislava Krejčího mladšího, který celý podzim marodil se svalovým zraněním.

„Cítíme, že je na tom dobře. Kombinuje posilovnu a přípravu na hřišti, v týdnu dvakrát trénoval s týmem. Já jsem hlavně rád, jak pozitivně to bere,“ zdůraznil Priske.

Ve Spartě se během zimního přestupního období už očekávají spíše odchody, kádr je nabitý.

Pryč je náhradník gólman Dominik Holec, který našel angažmá v Poznani. Do Olomouce zamířil záložník Jan Fortelný, svolení sehnat si jiné angažmá má útočník Lukáš Juliš a středopolař Michal Sáček.