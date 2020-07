Rozehnal se nikam necpe a o Olomouci má jasno: Velká ega musí ustoupit

Říkali mu, že prý nemá zapotřebí kazit si krásný rodinný život rentiéra pletichami v zakonzervovaném olomouckém prostředí, kde se funkcionáři i jedenáct let po korupční aféře a dvou sestupech zavile drží u koryta.



A přesto teď David Rozehnal vstoupil do vedení spolku, největšího akcionáře Sigmy jako jeho místopředseda. Z nezištných důvodů.

Chce pomoct na Andrově stadionu, kde s fotbalem začínal, s novou érou. Nabízí nadhled ze světa, který prochodil patnáct let.



O tom všem vypráví devětatřicetiletý bývalý elegantní stoper u čaje typicky tichým hlasem, jenž by však měl být slyšet čím dál tím víc.

V minulosti jste mi několikrát říkal, že váš návrat do Sigmy musí dávat smysl, že odmítáte být jen loutkou. Už smysl má?

Upřímně říkám, že mě spousta lidí odrazovala. Ptala se, proč tam jdu, jestli to mám zapotřebí. Kuba Beneš (nový předseda SK OLOMOUC SIGMA MŽ, z.s, největšího akcionáře – pozn. autora) mě oslovil, už když jsem se vrátil do Česka, jestli bych se nechtěl zapojit do chodu akademie. Ale tehdy jsme řešili jiné starosti. Teď se k tomu vrátil, když vyšlo najevo, že by se měl stát předsedou spolku. Ukázal mi vizi, se kterou by do toho chtěl jít. Slovo dalo slovo, vzal jsem si čas na rozmyšlenou. Neženu se do toho s tím, že přijde Rozehnal a budou změny. Doufám, že to tak lidé neberou. Sigma je fungující klub, ale v některých odvětvích nefunguje tak, jak by měla. Jdu nasát atmosféru, zjistit informace, budu se učit. Jdu tam se svými životními zkušenostmi, nadhledem, viděl jsem, jak fungují kluby v různých koutech světa. Věřím, že tyhle znalosti Sigmě pomůžou.

V Sigmě končí Pilař, nahradit ho má Koudelka Podle informací MF DNES míří do fotbalové Olomouce druhá posila. Po obránci Romanu Hubníkovi je klub blízko dohodě se záložníkem Janem Koudelkou z druholigového Prostějova. Osmadvacetiletý křídelní hráč dal ve 23 zápasech sezony pět branek a měl by zvýšit konkurenci v Sigmě po odchodu Václava Pilaře, jemuž skončil kontrakt. V klubu naopak prodloužili smlouvu záložníci Tomáš Zahradníček (na další sezonu) a Ondřej Zmrzlý (do roku 2023). Nabídku na nový kontrakt má i útočník Martin Nešpor.



Nikdo jiný je tam nemá.

Asi je to pravda a zřejmě proto mě Kuba oslovil. Hodně lidí říká, že by se měla v Sigmě spousta věcí změnit. Tak jsem si řekl: OK, půjdu tam a zkusím zjistit, jak to funguje. Byl jsem zatímj jen na pár schůzích.

Vaše pomoc by měla být komplexní od mládeže k A-týmu?

Doufám, že by mohla být komplexní od benjamínků. Jsem schopný říct názor na všechny věci v klubu. Chci, aby se mé zkušenosti zúročily už u mládeže. Myslím si, že by trenéři, kteří vychovávají hráče, které pak klub za velké peníze prodává, měli cítit zpětnou vazbu, že jim je klub vděčný, protože z jejich práce těží.

K Jakubovi Benešovi máte důvěru?

Věřím mu. Vede olomouckou akademii, to také není špatná vizitka. Vize, vyjadřování... Sedlo mi to. Já lidem důvěřuju. Ale v tuto chvíli věřím, že je to člověk na svém místě a že také díky němu půjde Sigma správným směrem.

Abyste mohl něco změnit, potřebujete pravomoce, které zatím jako místopředseda výboru spolku nemáte. Změní se časem vaše postavení?Je pravda, že pokud bych měl vysokou funkci, bylo by jednodušší něco změnit.

Třeba v pozici ředitele klubu.

Ano, ale to je přesně ono, co já bych nechtěl, protože jsem nikdy ředitele klubu nedělal. Jako hráč jsem se vypracoval na slušnou kariéru, musím se vypracovat znovu. OK, třeba někdy ředitelem budu, ale teď to není můj cíl. Pro mě bude zajímavější, když nebudu vidět, ale budou vidět výsledky za námi. Tak by to mělo být. Za klub by měl vystupovat někdo, kdo ho oficiálně vede. To tam momentálně není. Nemyslím si, že kdybych měl vysokou pozici, že by se změnil můj názor, který tam budu dávat. Věřím tomu, že jsem braný jako osoba, která si něčím prošla, a doufám, že mě budou lidé v klubu takto brát. I z pozice řadového člena spolku budu chtít k tomu něco říkat a doufám, že se to dostane na správná místa.

S vaším jménem se často zachází. I Josef Lébr, který chce koupit většinu akcií Sigmy od spolku, prohlásil, že by vás rád do klubu přivedl a zapojil také do skautingu. Mluvili jste o tom?

Přímo se mě na to nezeptal. Na schůzce nám řekl, jak by si chod klubu představoval.

„Do Sigmy jdu, abych jí pomohl, ale pokud se nebudu ztotožňovat s děním v klubu, odejdu a řeknu z jakých důvodů."

Souvisí váš příchod i s tím, že po letech končí v čele klubu Jaromír Gajda?

To byl první impulz. Uděláme všechno pro to, aby změny byly, i když nejdou asi udělat velké změny hned. Chceme, aby se to pozvolna měnilo k lepšímu. Klub má velký potenciál, dokázal to výchovou skvělých hráčů v minulosti. I když sezona nebyla dobrá, i teď se prodali hráči za velké peníze, což je dobrá vizitka. Sigma má skvělé tréninkové zázemí, stadion. Není to tak, že klub nefunguje. Funguje, ale mohl by fungovat líp. A to je o nastavení pravomocí, funkcí. Kubu Beneše rád podržím. Jeho vize je zajímavá a zasahuje do všech částí klubu, nejen profesionálního, ale i mládeže. Sigmu by posunula na moderní evropský klub. A takhle by to mělo být. Neříkám, že z Olomouce uděláme Manchester City nebo Liverpool, ale proč se jim aspoň z procenta nepřiblížit. Pokud sem nepřijde nový vlastník, který bude dávat sto milionů ročně a budeme si moc koupit koho chceme, klub na takové úrovni nebude, ale já bych klub viděl spíš jako rodinný, který má sponzory, kteří přispívají na chod zdravého, moderního klubu.

Který bod z vize Jakuba Beneše vás zaujal nejvíc?

Je to Kubova vize, byl bych rád, kdyby ji představil sám. Já chci jen říct, že se s ní ztotožňuji. Asi nejvíc, nejen ve sportu, ale v životě, je komunikace. Ve vztahu rodič – dítě, partneři, firma, klub. Bez komunikace a respektu to nejde. Byl jsem v klubech větších než Sigma, třeba Lille, kde hrával Hazard, ale pořád to byl rodinný klub s prezidentem, který do toho dával peníze i srdce. I zaměstnanci tam chodili s radostí a dávali do toho vše.

Prošel jste Bruggami, Paříží, Hamburkem, Newcastlem, Laziem Řím, Lille a Ostendem. Z jakého klubu byste mohl v určité míře přenést některé věci také do Olomouce?

Nejvíc je to právě Lille. Byl jsem tam nejdelší dobu. Viděl jsem nejkomplexnější fungování. Jinde vždy něco ze začátku chybělo. Paříž už teďka má tréninkové zázemí, ale tehdy ho neměla. Lille mělo v té době nejlepší tréninkové centrum mimo město, kde bylo všechno, celé zázemí klubu. Na obědě se vídali řadoví zaměstnanci s A-týmem. Mluvili spolu. Fanoušci se nedají srovnávat, byla to jiná aglomerace asi milionu lidí. Lille mi je nejblíž, k tomu bych se chtěl přiblížit. Práce s mladými hráči – mají vlastní akademii, kde kluci trénovali a učili se. Měli blízko k A-týmu. Tréninkové zázemí mají nejlepší, kde jsem byl. Ještě v Newcastlu bylo krásné. Hlavně mezilidské vztahy byly na vysoké úrovni.

To je alfa omega.

Přesně tak. Je důležité se navzájem respektovat a dělat vše pro splnění našich společných cílů a snů.

Máte kontakty na takové bázi, že není problém dostat třeba trenéry Sigmy na stáž do Lille či jinde?

Věřím tomu, že v Lille by se to dalo. V Bruggách, kde teď postavili moderní tréninkové centrum, by to bylo taky reálné, mám tam fajn vztahy. V Ostende taky, i když je to menší klub oproti Sigmě. V Paříži by to bylo asi složitější. Líbí se mi na klubech jako Bruggy, i když je to v Belgii velkoklub, pořád jsou přístupné. Je tam stejný sportovní ředitel, který mi teď volal kvůli Krmenčíkovi. Něco jsem tam odvedl, váží si mě. Věřím, že i do Lazia bych se nějak dostal.

David Rozehnal (vpravo) z Ostende bojuje o míč ve finále Belgického poháru. Vlevo je Babacar Gueye z Waregemu.

Sigma se potýká s úbytkem fanoušků. To je největší vysvědčení pro klub, souhlasíte?

Ano. Víme to, chceme to řešit. S fanoušky se musí víc komunikovat. Chyba je na naší straně, ale i na jejich. Nechci se nikoho dotknout, věřím, že tady jsou srdcaři, kteří by za Sigmu položili život, ale klub si je dostatečně nehýčká. Je potřeba ale vidět, že fanoušci mají ve špatném období pomoct, neříkám, že klubu, ale hráčům, kteří jsou na hřišti. Já pořád hraju 1. B třídu za Kožušany a vím, že když tam je super atmosféra, hraje se mi líp. Chápu, že to teď není v Sigmě podložené výkony, tým nevypadal dobře. Myslím si, že lidé jsou už frustrovaní z toho, co se děje obecně v Sigmě a co se děje na hřišti. Přeji si, aby za klubem stáli a chodili pravidelně, i když se nedaří. Měly by být pravidelné besedy s fanoušky, aby se vědělo, co chtějí. I za účasti hráčů, aby je mohli i konfrontovat. Je potřeba nalákat mladé fanoušky, tohle chybí. Udělat víc akcí. Vím, že něco stojí, ale investice by se mohla vrátit. Kdyby chodilo pět šest tisíc lidí a na větší zápasy deset, budou všichni spokojení.

Sigma potřebuje investovat do marketingu, aby byla víc vidět. Na těchto pozicích by neměli být lidé na poloviční úvazky.

Do toho bych rád nakoukl. Ať už bude majitelem kdokoli, je důležité, aby zaměstnanci viděli, že o ně má klub zájem. Že jsou důležití. Jak by měli být správně zaplacení mládežničtí trenéři, tak by měli být zaplacení lidé, na kterých je PR závislé. Je to také ale o finančních možnostech, nebo o tom peníze sehnat.

Vaše jméno by při jednání s partnery mohlo pomoct. Sigma utrpěla odchodem marketingového ředitele Martina Raka. Nyní z jeho práce těží Baník. Neměl by takový workoholik s vazbou na Sigmu pracovat spíš pro ni?

Souhlasím. Mám s Martinem dobrý vztah, vážím si ho. Myslím si, že Martin by měl v Sigmě být! Osobně bych byl za jeho návrat rád.

David Rozehnal (v červeném) z Lille vyhrává hlavičkový souboj v utkání s Rennes.

Navíc umí přivést peníze.

To je druhá věc. Pak je důležité, aby sponzoři věděli, že peníze jdou tam, kde jsou třeba. Aby neměli pochybnosti, které tam teď bohužel jsou...

Když toto bude fungovat a zlepší se komunikace, nemělo by být pro fanouška těžké se s klubem ztotožnit. Sigma sází na odchovance, což je sympatické.

Věřím v to. Ale musíte to podpořit akcemi pro fanoušky. Jako hráč v zahraničí jsem věděl, že jednou za půl roku mě akce s fanoušky čeká. Sednout si spolu a diskutovat.

Zatímco v zimě fanoušci Sigmy vnímali, jak celý tým vystoupil na tiskovce proti Pilařovi, který kritizoval trenéra.

To bylo nešťastné.

Jaký máte názor na setrvání trenéra Radoslava Látala?

Nikdy jsem nebyl člověk, který by jednal zbrkle. Teď mluvím za sebe, nedovolil bych si mluvit v této otázce za klub, protože nejsem na to v pozici. Trenér by měl dostat prostor, aby věděl, kolik má času. Měl by cítit, že klub za ním stojí.

Sezona uběhla.

Do kabiny nevidím, jaké tam jsou mezilidské vztahy. Já Latoše uznávám, měl jsem tu čest s ním hrát, když se vracel ze zahraničí. Hráči jako Hapal, Látal, Vaniak, Kovář, Machala mně strašně pomohli. Jako hráči toho dokázali hodně a Radek Látal toho dokázal hodně už i jako trenér. Je jednoduché řvát z tribuny Látal ven. Dohraje se sezona a pak si vedení klubu s trenérem rozebere, jak to cítí on. Odvolávat trenéra před koncem sezony nemá smysl. Nikdy by ale nemělo dojít k tomu, že hráči mají držet trenéra, oni hrají za sebe, měli by se držet navzájem.

Nechybí vám po kariéře adrenalin z velkých zápasů, z desítek tisíc diváků na stadionech?

Chybí mi to hodně. Těším se na každý zápas Kožušan, mám teď bohužel špatné koleno. Chybí mi už to, že nemůžu trénovat a jsem jen v pozici trenéra. Pořád se na to těším. A to nemluvím o vrcholovém fotbalu. Kdybych mohl, asi bych ještě hrál. Ale přestávka byla už tak dlouhá, že by to byl už jen výstřel do tmy, který by mohl ublížit všem.

HLÍDÁNÍ HVĚZDY. David Rozehnal z Lille (vlevo) střeží Zlatana Ibrahimovice z Paris St. Germain.

Nenapadlo vás koupit akcie Sigmy, třeba s dalšími bývalými hráči, a vstoupit do klubu i majetkově? Je to velký hazard?

Je to velký hazard. Není důležité jen koupit akcie, ale mít nasmlouvané partnery na delší dobu. Být menšinovým vlastníkem Sigmy je hezké v médiích, ale potom co? Já přiznávám, že jsem zatím nikdy nepřemýšlel, že bych byl spoluvlastníkem klubu. Ale byl bych rád, kdyby sem přišly další osobnosti pomoct nám Sigmu zlepšovat. Jak jste se mě na úvod rozhovoru ptal, proč do klubu jdu – protože mu chci pomoct. Vkládám tam jen svůj volný čas a energii. Věřím, že to bude lepší a lepší, ale není to zaručené. Když přijde pan Lébr, bude to lepší, nebo horší? Anebo někdo jiný? Klub se musí prostě rozhodnout podle nejlepšího svědomí. Musíme se otevřít novým myšlenkám. Dělat věci pro dobro klubu, abychom viděli výsledky, a dávat přednost klubu před velkým egem, kterého tam bylo až moc.

Fanoušci se k vám upínají jako naději. Řekl bych, že bez ohledu na to, jestli Sigmu zlepšíte nebo ne, je vaše role důležitá v tom, že pokud neuspějete, popíšete z jakého důvodu. A to není málo.

Nemám potřebu se někde zviditelňovat. Nedělám to pro peníze. Přál bych si, aby zaměstnanci, včetně hráčů, táhli za jeden provaz, vzájemně se podporovali a pomáhali si. Do Sigmy jdu, abych jí pomohl, ale pokud se nebudu ztotožňovat s děním v klubu, odejdu a řeknu z jakých důvodů. Věřím tomu, že to lidé budou ode mě brát. Vidíte, a nemusím mít důležitou roli v klubu.