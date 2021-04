Já a bílý kůň Gajdy? Udělejte si názor sami. Jakub Beneš a jeho sen o velké Sigmě

Ač proti jeho kandidatuře ostře vystoupil bývalý vlivný funkcionář Jiří Kubíček, nálepkování „bílý kůň Jaromíra Gajdy“ jej nerozhodilo.

Ostatně neslyšel ho poprvé. Kdo je Jakub Beneš? Nechť poví sám.

Majoritní akcionář je nezisková organizace. To vypovídá o našich možnostech rozvoje. Jakub Beneš

Překvapilo vás vítězství ve volbách Okresního fotbalového svaz Olomouc?

To bych úplně neřekl, protože když jsme kluby oslovovali, pochopily, co od nás mohou čekat. Ztotožnily se s programem, se kterým jsme do toho šli, neboť ho více méně vytvořily oni, vycházel z požadavků klubů. Byly rády, že je někdo vyslechne a že se vůbec o ně někdo zajímá. Mělo to pozitivní ohlasy, takže jsem věřil, že můžeme být ve volbě úspěšní. Samozřejmě tomu nahrává doba, protože fotbal je v nějaké politické situaci a hlad po očištění a nových lidech tady je.

I v olomouckém okrese bylo očištění třeba?

Nevěděl jsem, jestli fungování okresního fotbalu jako takové, protože od toho jsem byl relativně daleko. Byly kluby, které byly vyloženě spokojené, a byly kluby, které řeknou, že okresní fotbalový svaz nepotřebují, že co si udělají samy, to mají, což asi pravda je. Byly kluby, které byly z jedné kauzy vyloženě naštvané. Ale my jsme spíš potřebovali vyslat signál k velké fotbalové politice, že chceme, aby se náš sport celkově ubíral jiným směrem.

A tak jste nezůstal jen u slov „fotbalové Fevoluce“ a šel do voleb. Zaskočilo vás, že kandidoval i někdejší funkcionář Sigmy, místopředseda fotbalového svazu Jiří Kubíček, aby podpořil vašeho protikandidáta Josefa Ondrouška, a jak proti vám vystoupil?

Nezaskočilo, protože jsem byl svědkem valné hromady i před čtyřmi roky. Takže si nemyslím, že to byl výstup vyloženě proti mně. Na mém místě by mohl stát kdokoli a Jirka Kubíček by nejspíš vystupoval obdobně, protože asi cítí, že můj protikandidát Ondroušek byl tím správným.

Osobně jste to tedy nebral?

Osobně to neberu. Chtěl podpořit protikandidáta a zvolil k tomu cestu, jakou zvolil.

Nazval vás bílým koněm Jaromíra Gajdy, dlouholetého funkcionáře Sigmy, se kterým se v Sigmě nerozešel v dobrém.

Člověka to mrzí. Je to obrovská zkušenost, ale učím se to brát tak, že pokud mě někdo chce hodnotit, tak ať mě hodnotí ten, kdo se mnou opravdu nějakou zkušenost má. Jiřího Kubíčka obrovsky uznávám, je to jeden z nejsilnějších funkcionářů, kterého český fotbal kdy měl, s naším klubem dosáhl ohromných úspěchů, ale mě nezná. Věci si vykládal tak, jak si je chtěl vyložit. Ale není to reálný obraz. Jednám sám za sebe a ze svých kolegů si snažím vzít vždy to nejlepší. Mám šanci ukázat, že to bude jinak.

Gajdův kůň, jeho pravá ruka, to slýcháváte často, když si vás vybral jako svého nástupce do čela spolku SK Sigma Olomouc MŽ, největšího akcionáře klubu.

Přirozeně. Asi to nemůže být jinak. Já to lidem nevyvracím, jen vždycky říkám: Udělejte si názor sami. Zbytečné s tím bojovat.

A váš názor na Jaromíra Gajdu, který toho v Sigmě hodně vybudoval, ale od korupční aféry ho fanoušci vnímají kontroverzně?

Vnímám ho jako člověka, který toho pro olomoucký fotbal udělal strašně moc. Který ve své pozici bohužel získal i spoustu nepřátel. A který si za to, co všechno se mu podařilo, zaslouží hlavně uznání.

Jaká je teď jeho role v Sigmě?

Je členem výboru spolku, předsedou dozorčí rady a je trojnásobným dědečkem, což mu všichni přejeme. Naše komunikace je nyní minimální. Příští rok nás čeká volební valná hromada spolku, na které se tato jedna bohatá etapa uzavře. Věřím, že důstojně.

A kdo je Jakub Beneš?

V první řadě milující manžel a táta. Rodák z Bohuňovic, takže člověk, který vychází tady z tohoto okresu. Je to člověk, který miluje fotbal. A člověk, který v osmnácti moc nevěděl, jakým směrem jít, a díky tomu, že zvolil studium právnické fakulty, se mu ve fotbale i přes trenéřinu otevřely dveře. Vždy, když se mi nějaké dveře otevřely, jsem se rozhodl šanci využít. To mě dostalo do funkcí, v nichž teď jsem.

Předání žezla? Dlouholetý funkcionář Sigmy Jaromír Gajda (vpravo) navrhl za svého nástupce mladého právníka.

Ještě před třicítkou. Daří se?

Je to velká odpovědnost. Zhodnotit, že se daří, budeme asi moct až po nějakém období. Dostat se do odpovědné funkce je věc jedna, ale aby potom byly výsledky, je věc druhá. Hodnocení nechejme třeba za čtyři roky v okresním fotbalovém svazu.

A vaše cesta do čela největšího akcionáře Sigmy?

Byl jsem hráčem Sigmy v žákovských kategoriích, potom jsem se vrátil zpátky do Bohuňovic, studoval jsem právnickou fakultu a přes trenéřinu mládeže v Bohuňovicích jsem se dostal k trénování v Sigmě. Rok jsem byl u přípravek, pak jako asistent trenéra u dorostu. Tenkrát se tvořila regionální fotbalová akademie a já končil studium právnické fakulty, tak – a to přiznám – Jaromíra Gajdu napadlo, že tam je pozice manažera fotbalové akademie, jestli bych se o to neucházel. Zaslal jsem životopis tehdejšímu šéftrenérovi Ivoši Gregovskému. Záhy jsme se domluvili na spolupráci. To byl můj vstup do funkcionářské oblasti. Přes regionálku, kde je užší spojení s mládeží Sigmy, jsem začal spravovat i mládež Sigmy, stal jsem se členem výboru spolku a tak nějak to směřovalo až do toho, že jsem nyní jeho předsedou.

A hned řešíte zásadní otázku: zda Sigmu prodat byznysmenovi Josefu Lébrovi, nebo upřednostnit nabídku skupiny místních podnikatelů zastoupených Davidem Rozehnalem na partnerský vstup do klubu. Jednání trvají už dlouho, což?

Trvají. Může to znít jako klišé, ale je to poplatné době. Jako výbor spolku se už od září nescházíme skrz to, že to není možné. Respektive možné by to bylo, ale já nechci tyto strategické otázky řešit telekonferencí. Pokud mají do klubu přijít významní partneři s nějakým personálním posílením, je potřeba to v rámci širšího spektra opravdu důkladně prodebatovat. Jsou to prostě strategické kroky.

K jaké variantě se přikláníte vy?

Pořád se bavíme o tom, co je každá ta strana ochotná nabídnout a co za to požaduje. Ty nabídky jsou úplně odlišné, protože pan inženýr Lébr chce do klubu vstoupit akcionářsky, takže se bavíme o tom, že je potřeba koupit akcie společnosti, která má nějakou hodnotu. Nemůžeme ji jako správný hospodář podhodnotit. Co se týká toho partnerského vstupu, je to jednodušší v tom, že se tady dala dohromady skupina lidí, kteří dali dohromady nějakou částku, a to poslední, co nám mají sdělit, je jejich představa zapojení do klubu. Celé to směřuji do toho, že bychom na následujícím výboru, až se budeme moci potkat, měli zhodnotit vývoj jednání, současný stav a případně Sigmu nasměrovat.

Až covid dovolí?

Termín říct nemůžu, protože nevím, kdy se budeme moc potkat. Já si myslel, že už po Novém roce se to celé rozvolní a budeme se moc sejít aspoň v deseti lidech. Teď to vypadá, že to bude do půlky dubna. Nechci to řešit přes Skype, je potřeba si k tomu sednout. Teď je to zakázaná činnost.

Jakub Beneš, předseda spolku SK OLOMOUC SIGMA MŽ, sleduje utkání z VIP sektoru Androva stadionu.

Bývalý fotbalový reprezentant a slavný odchovanec Olomouce David Rozehnal vás veřejně chválí. Čím jste ho přesvědčil?

S Davidem jsme přišli do kontaktu, když se vracel ze zahraničí. Mysleli jsme si, že by mohl být trenérem fotbalové akademie. Řekl, že tento směr nevidí, ale udržovali jsme kontakt. V okamžiku, kdy bylo reálné moje zvolení do čela spolku, představil jsem mu svou vizi a přání, aby se zapojil i on. Potřebujeme získat důvěru veřejnosti a on je osobnost, která toho spoustu prošla. David víc přemýšlí, než soudí. Jeho podpory si moc vážím. Myslím si, že jeho role bude pro olomoucký fotbal ještě hodně důležitá.

Jaká by měla být konkrétně?

Může být tmelem mezi fanoušky, veřejností a klubem. On je člověk s obrovským nadhledem, čiší z něj zkušenost, klid. Když vystoupil teď na valné hromadě okresu, tak člověk hned cítí, že to dělá opravdu srdcem. Nikdy neudělá něco, s čím by sám nebyl vnitřně ztotožněný, a v tom je jeho největší síla.

V jaké funkci byste ho tedy viděl? Teď je členem spolku.

U něho to není o funkcích, ale o tom, aby byl součástí klubu. Myslím, že on se nejlépe cítí právě v té roli takového tmelícího prvku mezi partnery, fanoušky. Mohl by být styčným důstojníkem směrem k veřejnosti.

Sigma sama tvrdí, že potřebuje nového mecenáše. V jaké je ekonomické kondici v době covidu?

Nevím, jestli jsem ta nejpovolanější osoba, která by to teď měla komentovat, ale nemyslím si, že by covid dopadl na ekonomiku klubu zásadním způsobem. Nejsme ale v takové pozici, abychom si mohli dovolit nehledat silného partnera. Klub má majoritního akcionáře, kterým je nezisková organizace. To vypovídá o možnostech našeho rozvoje.

A už nezbývá moc majetku na prodej. Stadion prodala Sigma městu, prodala i pozemek, kde měla hřiště s umělou trávou.

Je potřeba vnímat, že klub historicky žil z prodeje hráčů a z prodeje majetku, který nabyl po revoluci. A je pravdou, že už ho moc nezbývá. Poslední velká transakce byl prodej Androva stadionu. Ctím názor, že se musíme naučit fungovat tak, že už nebude k dispozici prodej majetku, takže musíme být maximálně efektivní ve výchově a následném prodeji hráčů. Ideálně pak i najít partnera, který zajistí základní ekonomickou stabilitu.

Chcete Sigmu víc otevřít, aby byla transparentnější a vychovávala hráče pro evropský trh. Jaká je ještě vaše vize?

Celému českému fotbalu bych přál, abychom byli zajímaví pro evropské velkokluby, aby sem pravidelně jezdili jejich skauti a nacházeli nové hvězdy evropského fotbalu. Teď takovou destinací nejsme, i když obrovsky pomáhá Slavie a její evropské úspěchy. Má role ale ještě víc než ve sportovní části, je politickospolečenská. Chtěl bych, abychom v olomouckém sportovním a podnikatelském prostředí všichni cítili, že Sigma má ve společnosti svou hodnotu, že je přínosem. Aby všichni Sigmě přáli. Historicky to tak necítím. Chci lidi propojovat za společným snem – velké Sigmy.

Jenže podnikání a fotbal je prostředí, kde jsou velká ega.

Chci, aby Sigmě všichni přáli, a nemusí ji ekonomicky podpořit. Aby cítili, že Sigma má klíčovou roli v rámci rozvoje celého sportu v regionu. Náš klub by měl z tohoto prostředí čerpat, ale zároveň mu i něco nabídnout. Aby to bylo oboustranně výhodné.

A abyste vrátili diváky na tribuny. Návštěvnost Sigmě klesala už před covidem.

Musíme najít vzájemnou důvěru.

Má teď Sigma dobrou startovací čáru?

Je tady spousta šrámů z minulosti, to cítím i z posledních proslovů Jiřího Kubíčka. Já se v tom nemůžu šťárat, minulost nezměním, cítím, že je potřeba udělat tlustou čáru a říct si, že my všichni chceme, aby Sigma byla úspěšná. A jak říkáte – aby lidé chodili na fotbal, aby je bavil a my jsme cítili, že Sigma je potřebná. Tady vidím určitý handicap.