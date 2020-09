Cíl není Sigmu ovládnout, osvětluje Rozehnal nabídku pro olomoucký fotbal

Při obědě v restauraci v osmnáctém patře výškové budovy u vlakového nádraží měl Olomouc jako na dlani. Ideální místo na rozhled. Někdejší bývalý český reprezentant David Rozehnal vyhlíží s nadějí novou éru fotbalové Sigmy.

Proto někdejší obránce Paříže, Hamburku, Lazia Řím, Lille či Newcastlu zastupuje skupinu místních podnikatelů, kteří přišli s nabídkou partnerského vstupu do prvoligového klubu, jenž hledá silného mecenáše.

Co olomoucké podnikatele, které zastupujete, přimělo k tomu, že chtějí partnersky vstoupit do Sigmy?

Jsem brán jako prostředník. Skupina bývalých hráčů a podnikatelů mě oslovila už v době, kdy jsem se stal členem spolku Sigmy, kdy mě jeho předseda Kuba Beneš přesvědčil, abych se účastnil klubových věcí. Podnikatelé mě oslovili, protože mi věří, známe se, své názory. Přišli za mnou s touto nabídkou a svou vizí, s čím chtějí do Sigmy jít.

Co kromě deseti milionů korun ročně Sigmě nabízejí?

Nabízejí minimálně deset milionů sponzorsky, nechtějí za to akcie, což je pro mě zajímavé řešení. Podnikatelé jsou otevření všem dalším lidem, kteří mají chuť pomáhat Sigmě, není to tak, že zavřeme dveře ostatním.

Co za to požadují?

Chtěli by se podílet na chodu klubu. Zatím bylo první jednání, ale nemyslím si, že by chtěli klub ovládnout. Pořád by byl většinovým akcionářem spolek. Mám z nich pocit, že chtějí pomáhat, ale mít možnost také kontrolovat, kam ty peníze jdou, což je rozumné.

Chtějí dosadit své lidi do vedení Sigmy?

O tom jsme se ještě nebavili. Na spolku jsem nabídku jen představil, aby vůbec schválil, jestli se jí bude zabývat. To se stalo a jsem rád. Myslím, že by se to mělo posouvat dál paralelně s nabídkou pana Lébra. Bral bych to jako druhou variantu, kterou se máme zabývat.

Nevylučují se vzájemně? Josef Lébr chce být většinovým akcionářem, který bude mít poslední slovo.

Můj selský rozum říká, že tu je skupina podnikatelů, která má vztah k Sigmě, chtějí pomoct a dávat určitý objem peněz. Pana Lébra pokládám za dobrého podnikatele, který něco dokázal, a pokud by se přidal formou sponzoringu a nikoli odkupu akcií, jen bychom to přivítali.

Jenže on má zájem právě o většinu akcií, aby mohl i rozhodovat, a nebylo to jako v minulosti, kdy byl spolumajitelem Sigmy.

To je pravda. Záleží teď na jednání, která teprve začnou.

Myslíte si, že deset milionů ročně dává skupině, kterou zastupujete, dostatečný mandát k tomu podílet se na chodu Sigmy?

Věřím, že se teď bude hledat řešení, jak to bude všem vyhovovat nejlépe, aby podnikatelé, kteří by dávali nemalou částku, měli pocit, že mohou do toho něco říkat. Nechtějí klub ovládnout a řídit ho sami. Ale budou chtít mít nějakou funkci, aby mohli dozorovat ty peníze a eventuálně o něčem spolurozhodovat. Nějaké požadavky mít budou určitě.

O jakých podnikatelích se vlastně bavíme? Co je spojuje, že teď chtějí Sigmě pomoct?

V Sigmě se udály nějaké změny, Kuba Beneš se stal předsedou spolku, zlanařil mě do Sigmy, i když zatím jsem spíš v poradní funkci. To mohl být pro ně první podnět, že se něco začíná měnit. Má osoba byla impulz, aby přišli s konkrétní nabídkou.

Můžete je jmenovat?

Zatím bych nejmenoval. Je jich sedm a bývalí hráči Radim Kučera s Tomášem Ujfalušim, kteří mají Sigmu v srdci.

Jaká je role legend?

Zprostředkovatelská. Zastupují ty podnikatele, chtějí pomoct a já bych měl být ten, kdo otevře dveře a přednese návrh spolku. Neměl jsem z nich pocit, že to dělají kvůli funkci v Sigmě. Finance jsou samozřejmě pro klub důležité, zvlášť v dnešní době, ale možná ještě důležitější je, že se vrací lidé, kteří od klubu v mládí něco dostali, začali tady kariéru a teď to chtějí vracet. Už jen tím, že dají najevo, že jim klub není lhostejný. Věřím, že pro fanoušky to může být další impulz připojit se zase k Sigmě, aby se k ní hlásili, byli sigmáky i v době, kdy se nedaří, a měli Sigmu pořád rádi.

Má tato skupina podnikatelů požadavky na personální změny v klubu?

Zatím žádný takový požadavek nebyl. Chtěli by se podílet na chodu klubu, to je zatím jediný požadavek, který dali. Teď půjde o to, aby se to rozvedlo.

Co vám ukázalo krátké období v Sigmě, kdy jste místopředsedou výboru spolku?

Jsem tam hlavně díky Kubovi Benešovi. Byl jsem od toho odrazován, ale chtěl jsem to zkusit a Kuba mě přesvědčil. Už se tam nějaké změny dějí, je to spíš o názorových změnách. V Sigmě ale i v životě by se mělo o věcech mluvit, probrat je, diskutovat, ať se lidem líbí, nebo ne, ať jsou starší, střední nebo mladší generace. Sigma by měla fungovat spolu, všichni táhnout za jeden provaz a společně docílit lepších zítřků Sigmy. Je nový předseda spolku, naše slovo má teď větší váhu, ale pořád to není tak, jak bychom si představovali. Doufám, že to pomaličku půjde dopředu.

Chcete funkci, kde budete víc slyšet?

Pro mě bylo vždycky důležité, když mi někdo něco řekl, ať už hrál Ligu mistrů, měl funkci, nebo ne, ať to byl řadový zaměstnanec, že se jeho názor bere. Minimálně se o něm bude přemýšlet. Já byl vychovaný tak, abych řekl svůj názor, stál si za ním, ale nebyl zase zabedněný, abych šel přes mrtvoly a prosazoval si svoje a byl naštvaný na lidi, kteří s tím nesouhlasí. Vysokou funkci nevyhledávám, momentálně se na to nechystám, chci teď radši pomáhat názory.

Sigma stojí před důležitým rozhodnutím. Je teď ideální chvíle, kdy se může posunout?

Já to cítím. Neříkám, že je to jedinečná šance, ale jsou teď dvě nabídky a věřím tomu, že se jedna, druhá, nebo možná třetí varianta dotáhne. Vize Kuby Beneše je evropská, má něco do sebe. Pokud za ní půjdeme, věřím, že se bude Sigma posouvat. Teď je ta správná doba to popostrčit a přitáhnout fanoušky, veřejnost, ať ví, že se startuje nová éra.