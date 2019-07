Věřím, že se Olomouc o šestku porve, říká Rozehnal

Bývalý obránce Hamburku, Lazia, či Newcastlu David Rozehnal v rozhovoru pro MF DNES komentuje i šance Hanáků v ligové sezoně, již odstartovali sobotní porážkou 1:3 v Plzni.

Jaká byla vaše úloha při domlouvání Zápasu století, v němž se reprezentanti z éry olomouckého trenéra Brücknera utkají s legendami Sigmy?

Obvolat všechny reprezentanty. A to se mi povedlo. Až na dva hráče, které nemůžu nahnat. Většina mi to přislíbila, ale bohužel nemohu nikoho slibovat, abych navnadil fanoušky a pak byli zklamaní. Nerad to takhle dělám. Pokud nebudou mít něco důležitého, přijedou. Což chápu - mají práci, rodiny. Ale skoro všichni se na to tvářili pozitivně.

David Rozehnal v reprezentačním dresu.

To vypadá na hvězdnou akci.

Kromě Marka Jankulovského a Pavla Mareše, s kterými jsem se ještě nespojil, ale věřím, že to zvládnu, tak by mohli být všichni ze soupisky včetně Pavla Nedvěda, Petra Čecha, Milana Baroše, Honzy Kollera, Tomáše Ujfalušiho, Marka Heinze, Karla Poborského, Vladimíra Šmicera... Pokud to dopadne tak, jak doufám, tak by to mohlo stát za to.

Za koho budete hrát?

Za oba týmy, protože jsem zažil jak Brücknerovu éru, tak jsem začínal v Sigmě. I když jsem tady nepobyl dlouho, jsem odchovanec a rád bych si zahrál i s legendami jako s Oldou Machalou, na kterého jsem se koukal ze střídačky a snil jsem o tom, že jednou budu hrát s ním.

K současným sigmákům. Co od nich v nové sezoně očekáváte?

Já jsem myslel, že se zeptáte na moje Kožušany.

K těm se jistě dostaneme.

Doufám, že Olomouc naváže na výsledky z jara, kdy po podzimu, který byl špatný, se dostala na lepší příčky. Škoda že jim o tři body utekla mistrovská skupina. Nevím, jaké jsou cíle od vedení...

... střední skupina.

Za mě by bylo fajn, kdyby mysleli výš - na první šestku. Proč ne? Minulý rok, i když se nepovedla půlsezona, nebyla šestka daleko. Věřím, že se o šestku porvou.

Sigma přivedla zkušené Kerbra a Greššáka, shání záložníka a útočníka. Jak vidíte sílu týmu?

Věřím, že na šestku by mohli mít. Z větších hráčů odešel jen Kalvach. Na nové hráče jsem zvědavý, doufám, že se ukážou v nejlepším světle. Přeju si, aby sezonu nastartovali hned od začátku a budou se držet v co nejbližším kontaktu šestky, aby jim neutekla.

Start sezony je důležitý, avšak pro Sigmu hodně těžký. Po Plzni má doma Zlín, pak jede na Slavii a do Liberce.

Složité, ale papírově silnější týmy ještě nemusí být připravené. Může hrát roli lehká únava, která se většinou dostavuje po těžké letní přípravě. Můžou překvapit. Proti silnějším týmům bude Sigma brána jako slabší tým, to si nebudeme nic nalhávat, ale já jsem jako hráč rád hrával ve stínu a potom jsem měl radost, když jsme silnější týmy porazili. Věřím, že kluci se předvedou.

Sigmáci si zvolili nového kapitána. Mazáka Vepřeka nahradí stoper Beneš, který je v Sigmě půl roku. Co to může udělat s týmem a Vepřekem, kterému navíc v Kerbrovi přišla konkurence?

Pokud si kapitána zvolil tým, tak to má smysl. Vepřek odváděl a doufám, že ještě bude odvádět velkou práci pro Sigmu. Myslím si, že by to pro něj neměl být po psychické stránce problém. Všichni víme, co tady odevzdal, a pro mě je jedna z tváří Sigmy. Byla, je a pořád bude. Víťa Beneš předvedl kvalitní výkony, má už něco odkopané, proč ne.

Vy jste málem zažil něco podobného v Newcastlu, kam jste přišel a manažer vás hned prosazoval za kapitána. To může v novém týmu nadělat paseku, ne?

Naštěstí to nedopadlo. Nedokážu si to představit. Paseku to nadělat může, ale Víťa Beneš byl zvolen týmem a když se s nimi bavím, vypadají pozitivně. Kabina vypadá zvnějšku, že je v ní pohoda, a to by se mohlo podepsat i na výsledcích.

Vám se zamlouval kombinační fotbal Sigmy za trenéra Jílka. Změní jeho nástupce Radoslav Látal herní tvář Olomouce?

Latoše znám jako spoluhráče, ne moc jako trenéra. Ale slyšel jsem, že vyznává fyzickou práci. Rád se na ten fotbal podívám. Je to legenda a je dobře, že se vrací do klubu, kde zanechal velkou stopu. Už to by mohlo hráče nabudit k výkonům. Doufám, že se spojí fyzično s hezkým fotbalem a že hlavně přijdou výsledky.

Radoslava Látala jste v Olomouci zažil jako spoluhráče v ne úplně dobré době, kdy mu nevyšel návrat z Německa. Jak si ho tehdy vybavujete?

Zažil jsem návrat Pavla Hapala i Radka Látala, oba nevyšly. Neříkám, že z herního hlediska. Bylo to i vedením. Moc si vyčítám - i když tenkrát jsem byl ucho - že jsem se za ně nepostavil. Ale to už nezměním. Možná se není čemu divit - bylo mi dvacet. Myslím si, že skončili neprávem. Pro mě jako mladého hráče bylo super, že takoví hráči přišli zpátky a že odváděli kvalitní výkony. Asi neodváděli to, co od nich někteří očekávali, ale já jsem vždycky říkal, že to není o jednotlivcích. Vždy je to o týmu, je důležité mít pár zkušených hráčů, mladí by je měli doplňovat. Nebylo to jenom jimi. Já si Latoše pamatuji jako dříče, který dokázal zvednout hlas, když se nedařilo - i seřvat. Pamatuji si na to moc dobře, i já jsem od něj něco vyslechl. Teď je to o tom, aby ho hráči brali jako trenéra, jako autoritu a brali to jako pozitivní kritiku. Třeba je nabudí.

Věříte Václavu Jílkovi, že uspěje ve Spartě?

Věřím. Měl jsem s ním možnost mluvit. Sice je mladý trenér, někdo může namítat, že nemá zkušenosti, ale já si myslím, že je nasbíral. Tři a půl roku byl v Olomouci, což klobouk dolů. To o něčem svědčí. A šel za lepším, Sparta je velkoklub. Jeho filozofie, nadhled, inteligence a k tomu trpělivost vedení Sparty, to by mohlo fungovat.

Kdo vyhraje titul?

Slavii vyšel double, mají kvalitní hráče, kvalitního trenéra, ale zase je to tým, který byl dotvořený penězi. Přál bych to asi teď právě Spartě. I kvůli trenérovi, i kvůli tomu, že jsem mluvil s Tomášem Rosickým, kterému začíná kariéra sportovního ředitele. Už se rozkoukal a přál bych mu, aby to vytáhl, protože je to chytrý kluk, má zkušenosti a s nadhledem z ciziny by mohl Spartu dostat tam, kam patří. I když se pořád pohybovala na horních třech příčkách, tak troufám si říct, že bude chtít výš, a proč nezkusit titul. Budou to mít hodně těžké. Ale z trojky Slavia, Plzeň, Sparta bych to přál nejvíc jí. Čeká na to nejdéle.

Z bývalých reprezentantů Rosického, Grygery, Jankulovského a Čecha jsou funkcionáři. Vy se do vedení Sigmy nechystáte? Pořád nepřišla vhodná chvíle?

Zatím to neplánuji, tak to řeknu.

David Rozehnal v dresu rodných Kožušan.

Soustředíte se na ty Kožušany.

Protože jsme vyletěli jako raketa a skončili jsme třetí! O každé nabídce rád přemýšlím, ale nechci se někam hrnout jen proto, abych měl visačku, že pracuji v Sigmě Olomouc. Já bych rád věci ovlivňoval, aby se mohly vyvíjet. Nyní to neřeším, ani se nikam necpu.

Život po kariéře vás naplňuje?

Zatím mě baví. Hodně si užívám rodiny. Teď jsme byli dva dny v Beskydech. Kdybych měl práci, tak bych si to nemohl dovolit. Jezdíme na výlety. Je to fajn. Mám k tomu Kožušany, kde jsem začal trénovat i muže. Na jaře se nám hodně dařilo, předváděli jsme hezký fotbal, což je pro mě alfa omega i na úkor třeba výsledku. Ale pravda je, že když jsme prohráli, tak jsem byl hodně naštvaný. Fakt mě to baví i v té 1. B třídě.

Takže spíš trenéřina?

Baví mě, ale trenér na profesionální úrovni i třeba u mládeže je práce na celý den, ne jako fotbalista, který přijde v devět ráno na trénink a odchází v jednu odpoledne. Když ten džob děláš pořádně, tak trenér je do šesté večer, plus víkendy, jezdíš pozorovat soupeře. Nevím... Zatím si chci užívat rodinu. Možná až děti odrostou a polezeme si s manželkou na nervy.