Sparťané kritizovali sami sebe: Neměli jsme nic, předchozí zápasy varovaly

Sparta v sobotu večer podlehla doma Bohemians 0:1. Prohrála se soupeřem, který ji nedokázal porazit dvacet let a na Letné vyhrál dokonce poprvé od roku 1996.

Nestačila na protivníka, který v aktuálním soutěžním ročníku na hřištích soupeřů dosud získal jen dva body za remízy.

„Kromě střely do tyče z dálky jsme neměli žádnou gólovku. A kdyby Bohemka líp vyřešila brejky, mohli jsme prohrát vyšším rozdílem. Navíc nedala penaltu,“ vypočítával v rozhovoru pro klubovou televizi Pavelka.

„Dostali jsme gól a sami jsme si nic nevytvořili. To se pak ten zápas těžko vyhrává. Florin nás ještě zachránil při penaltě, dal nám šanci s tím něco udělat. Ale nepovedlo se nám to. Nevytvořili jsme se čistou gólovou šanci. Takže těžko čekat jiný výsledek,“ říkal Krejčí. „Kdybych věděl, čím to bylo, změnili bychom to. Bohužel, nešlo to.“

Nastoupil se speciálním krytem obličeje a poprvé od nedávného zranění, které mu způsobil ostravský Fillo.

Sparta během jeho absence vyhrála v Opavě a porazila Mladou Boleslav. Ale ani v jednom utkání nebyla lepším týmem. Body jí zachránil brankář Nita a také je brala díky neschopnosti soupeřů v zakončení.

„Předchozí zápasy byly varováním, ale nevytrestaly nás. Až teď to přišlo,“ řekl Pavelka.

Dlouhodobě mají sparťané potíže se začátky zápasů, jejich projev je chladný, zakřiknutý, chvílemi chybí zaujetí.

„Na to teď krátce po zápase neumím odpovědět. Potřeboval bych ty pasáže vidět,“ přemítal Pavelka. „Jak jsme dostali gól, bylo to pak trápení. Nenašli jsme odpověď celkově, nedostali jsme se do hry, do tlaku.“

„Přišlo mi, že na konci zápasu jsme se to snažili víc zjednodušit, chtěli jsme hrát rychle nahoru, protože bylo málo času. Navíc jsme věděli, že tam máme Libora, který umí vyhrát hlavu a prodloužit míč. Když jsme se pokoušeli o postupnou rozehrávku, nedařilo se nám to,“ podotkl Krejčí.

„Neměli jsme ideální pohyb, každý jsme dělali něco jiného. Vzadu jsme třeba zůstávali ve třech a nahoře jsme pak měli šest nebo sedm hráčů. Občas jsme to taky rozehrávali, když jsme to neměli připravené. Ale jak říkám, celý zápas od nás nebyl podařený a bylo to špatné,“ zdůraznil Krejčí.