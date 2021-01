Trenér Kotal: Žádný problém v kabině necítím, Bohemka nás předčila v důrazu

Už minulý týden proti Mladé Boleslavi naskočil Dočkal až po hodině hry. Proti Bohemians ho Kotal na hřiště poslal za nepříznivého stavu 0:1 v 67. minutě.

„Rozhodli jsme se vzhledem k soupeři. Bořek pak nastoupil a stejně jsme gól nedali,“ prohlásil Kotal.

„Špatně jsme vstoupili do utkání. Přitom jsme věděli, že Bohemka hraje důrazně.“

Chybělo nasazení?

První poločas nás Bohemka předčila v nasazení a důrazu. To byl hlavní důvod špatného vstupu do utkání. Jestliže nevyhrajete souboje, potom těžko můžete něco vytvořit. Odzadu byla kombinace pomalá a chyběl moment překvapení. Vepředu jsme souboje nevyhrávali. Kdyby Láďa Krejčí netrefil tyč, mohlo to být jinak. Ale na to už se nehraje.

I přes nepřesvědčivé výkony jste na jaře zatím body dělali. Nedohnalo vás to?

Měli jsme osm střel na bránu, sedmnáct celkem. V útočné fázi nám chybí trochu klidu. Dělali jsme chyby i v obranné fázi, ale přesto si myslím, že se to utkání dalo zvládnout.

Kombinace se zdála pomalá, až profesorská. Čím si to vysvětlujete?

To je dlouhodobější problém. Chybí nám větší odvaha hráčů odzadu. David Hancko měl příležitosti vyvézt balon, centry jsme posílali pozdě. Jestli hře chybí moment překvapení, těžko můžete dát gól.

Snažili jste se po vítězných, ale nepříliš přesvědčivých zápasech něco změnit?

Pracujeme neustále stejně. Vraceli se nám hráči, měli covid, byli po zranění. Já bych z toho nedělal nějaký dlouhodobý problém. Důležité je vyhrávat, i když se vám nedaří. My v utkáních soupeře přestříleli. Soupeři proti Spartě hrají zodpovědně a z protiútoků, Bohemka dnes navíc držela vedení. Musíme být efektivnější a nedělat chyby vzadu.

Ve druhé půli jste už do hry poslal Dočkala s Plavšičem. Oživili hru?

Centry nebyly adresné. Buď byly krátké, nebo naopak přetažené. Plavšič rád drží balon, ale centrů od něj šlo dost. Jen jde o to, aby byly adresné.

Právě na úkor Dočkala nastoupil od začátku Karabec. Jak se vám líbil jeho výkon?

Myslím si, že se snažil. Celkově v prvním poločase jsme byli málo důrazní a zaplatili jsme za to gólem. Karabec je konstruktivní hráč, ale Bohemka dobře bránila. Hrají dvě mužstva a vy musíte něco vymyslet, abyste se dostali do šance. Karabec tam měl dobré věci, ale bohužel to neskončilo gólem.