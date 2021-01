Bohemians vyhráli na Spartě po 25 letech. Kouč věří v psychický přínos

Psal se rok 1996, Klusáček ještě jako obránce kopal ligu za Liberec, když Bohemians zvítězili na Letné naposledy.



Byť proti nim nastoupila esa jako Lumír Mistr, Martin Frýdek a po gólech Siegla a Lokvence vedla Sparta o pauze 2:0, fotbalisté v dresu s klokanem na prsou dali za druhý poločas čtyři góly a vyhráli 4:3.

Letošní vítězství bylo těsné, avšak zasloužené. Rozhodla ho jediná branka, kterou vstřelil Tomáš Necid.

„Rozhodně obrovské plus, když se vám zápas navíc povede. Vedení jsme mohli ještě navýšit,“ přemítal Klusáček.



Třeba, když jeho svěřenci neproměnili druhou penaltu v řadě, kterou Ljovinovi lapil Florin Nita. „Penalty se natrénovat nedají, jsou spíš otázkou psychiky. Smůlu jsme si snad už vybrali, klidně je mohou kopat ti stejní hráči,“ uvedl kouč vršovického týmu.

Nebo několik nedotažených či dokonce zazděných brejků, kdy už Sparta hrála vabank.

„Pravděpodobně si to ukážeme. Na hřišti jsou obrovské emoce a není potřeba tímto výkon devalvovat. Na konci utkání už ubývaly síly, navíc se do protiútoků dostal Lukáš Hůlka ze středu obrany. To je nějakých čtyřicet metrů,“ hájil Klusáček své svěřence, kteří měli v nohách ještě středeční dohrávku odloženého duelu s Opavou.

„Neměl jsem velké obavy, protože vím, že mužstvo je v pořádku. Ve většině zápasů je to otázka psychiky. Navíc jsme do utkání mohli zasáhnout střídáním a vstoupili jsme do něj s několika změnami.“

Na Spartě si Bohemians připsali první výhru po zimní přestávce a poskočili na 12. místo. „Věřím, že se vrátíme na vítěznou vlnu a psychický přínos bude mít větší vliv než bodový zisk,“ doufá Klusáček a uvědomuje si: „Body nutně potřebujeme. Z tohohle pohledu přišlo vítězství včas.“

„Musíme je potvrdit příští týden s Brnem, jinak to nemá váhu,“ dodal.