Další sparťan ve Slavii. Budu to mít složitější než jiní, tuší Hovorka

Pětadvacetiletý stoper u konkurenta vyrostl, na Strahov do sparťanské akademie přišel v devíti letech z Kladna, v áčku se napoprvé neprosadil a vrátil se tam až po roce a půl v Liberci.



„Jenže tenkrát jsem na Letnou přicházel zraněný po operaci křížového vazu, bylo to složitější. Ale rozhodně se nechci vymlouvat. Zkrátka: nepovedlo se to,“ řekl Hovorka.

Do Slavie nepřestoupil ze Sparty přímo jako Hušbauer, Deli, Juhar, Balaj či Abraham. Přichází oklikou přes Jablonec, podobně jako před ním z Liberce dorazili jiní bývalí sparťané Sýkora nebo Kúdela.

„Vím, že to budu mít možná složitější než ostatní kluci, ale noví spoluhráči mě v kabině vřele přivítali, některé znám ještě z Liberce, jiné zase ze zápasů, ve kterých jsme proti sobě nastoupili.“

Reakcí fanoušků se nebojíte?

S tím já už nic neudělám, záleží na nich. Jsem v očekávání, rozhodně chci pro tým a jeho úspěch odevzdat maximum.

Takovému Josefu Hušbauerovi dlouho trvalo, než si slávisty získal. A sparťané mu to nezapomněli.

Zrovna s Hušbym nebo s Delim jsem ještě ve Spartě hrál. Měli to těžké, ale vidíte sami, jak se prosadili, dokonce ve Slavii nosí kapitánskou pásku. Doufám, že půjdu stejnou cestou. Co bylo, bylo - chci přesvědčit, že můžu pomoct, chci se podílet na slávistickém úspěchu.

Takže je z vás teď slávista?

(úsměv) Beru to profesionálně, posunul jsem se do momentálně nejlepšího klubu v Česku, to je pro mě atraktivní.

A co ještě?

Těším se na trenéra Trpišovského a celý realizační tým. Byli jsme společně na Žižkově, později v Liberci. Dobře se znám i se sportovním ředitelem Honzou Nezmarem. Vím, co od nich čekat, a snad i já naplním jejich očekávání.

Podle slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka byla jednání o odchodu vás a Tomáše Holeše z Jablonce velmi složitá. Prý s Miroslavem Peltou diskutoval o každé koruně. Nebál jste se, že přestup nedopadne?

Vzhledem k tomu, že nemám agenta a řešil jsem všechno sám, tak mám informací dost. Myslím, že jednání probíhala normálně, napřímo, obě strany měly nějakou představu a chtěly se vzájemně dohodnout.



Ale táhlo se to.

Je pravda, že jsem chtěl, aby se přestup i vzhledem k dovolené uzavřel co nejdřív. Ale nakonec jsem rád, že můžu být ve Slavii od prvního dne přípravy. Věřím, že tady zapadnu, že se stanu pevnou součástí týmu.