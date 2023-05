Úspěch a neúspěch dělilo deset vteřin, litoval odvolaný Horejš

Po domácí výhře nad Brnem si fotbalisté FK Jablonec dvě kola před koncem soutěže definitivně zajistili záchranu. V minulém týdnu už proto kouč David Horejš s majitelem klubu Miroslavem Peltou, který mu oznámil, že tým povede i dál, spřádali plány na novou sezonu ohledně posílení kádru. Jenže v neděli přišla domácí porážka s Teplicemi po bídném výkonu a všechno bylo jinak. Hned v pondělí ráno totiž Pelta po telefonu Horejšovi oznámil krutou novinku, že v Jablonci dotrénoval.

„Po zápase s Teplicemi jsme klukům v kabině popřáli hezkou dovolenou. Řekli jsme si, že i po tomto nepovedeném zápase všechno musíme hodit za hlavu, že tahle sezona už je prostě pryč a 19. června se zase sejdeme. Ale to už se nestane,“ řekl 46letý, už bývalý trenér Jablonce David Horejš. „Snažil jsem se dělat v Jablonci maximum a za svoji práci se nestydím. Důležitý je ale vždy výsledek a ten konečný nebyl takový, jaký bychom si všichni v čele s panem majitelem představovali.“

Jak, už s mírným časovým odstupem, odvolání od týmu vnímáte?

Samozřejmě mě to pořád mrzí, nebudu říkat, že ne. Bylo to těžké a takové specifické v tu chvíli, taková zpráva nikoho nepotěší. Navíc já jsem odjížděl v pondělí ráno z Jablonce s tím, že budu normálně pokračovat, takže to určitě příjemné nebylo a o to větší to byl pro mě šok. Ale tohle prostě k fotbalu patří. Pan majitel se takhle rozhodl a já to musím respektovat. Přiměl ho k tomu asi ten poslední zápas s Teplicemi, který z naší strany určitě dobrý nebyl.

K postupu do klidné prostřední skupiny přitom chybělo opravdu hodně málo...

...po podzimní části, kdy nás srážela velká nedisciplinovanost v podobě spousty červených karet, jsme měli obrovský bodový deficit na týmy jako Brno, Ostrava nebo Liberec. Na jaře se ale naše hra zlepšila, udělali jsme bodovou šňůru, dotáhli jsme se do středu a ambice byly najednou větší. Pak ale zase přišla určitá krize, bohužel v době, kdy se lámal chleba. Úspěch a neúspěch dělilo deset vteřin, tak tenká byla ta hranice. Stačilo v předposledním kole základní části porazit Olomouc a byli jsme ve střední skupině o umístění. Měli jsme to rozehrané famózně, ale přišla pasivita, což mi vadilo, těsně před koncem jeden prohraný souboj a nedotáhli jsme to. Jinak by se sezona po tom nepovedeném podzimu hodnotila v Jablonci nad poměry. Mohli jsme být v uvozovkách králové, ale skončili jsme jako zpráskaní psi.

Neměl jste k odvolání od mužstva paradoxně blíž už po podzimní části, než teď po konci sezony?

Takhle to také vnímám a blíž k tomu bylo hned dvakrát. Po té úvodní sérii sedmi zápasů bez výhry a pak po podzimu, kdy jsme byli na barážové pozici. To mi ale dal pan Pelta vždycky ještě důvěru a věřili jsme, že to dokážeme nastartovat, což se stalo. Takže na rovinu říkám, že dvakrát jsem byl připravený na to, že končím, ale teď po sezoně ne. Ligu jsme dvě kola před koncem zachránili a věřil jsem, že to v Jablonci v příští sezoně společně posuneme výš.

Celou sezonu provázela váš tým řada zranění, bylo to jedním z důvodů neúspěchu?

Nehledám výmluvy, ale byly to opravdu citelné ztráty a obrovské rány pro sestavu, hlavně v důležitých zápasech. Zranění k fotbalu patří, ale s takovým počtem za sezonu jsem se ještě nesetkal. Myslím, že s každým týmem by zamávalo, kdyby mu na nějaký čas vypadlo až šest lidí ze základní sestavy. Přes to všechno ale říkám, že jsme měli tu sezonu i tak zvládnout mnohem lépe.

Jak tedy budete vzpomínat se jablonecký rok?

Sezona byla ve všem hodně složitá, náročná na psychiku, bylo to nahoru dolů. Chci se z těch věcí poučit a musí mě posunout dál. Budu ale na Jablonec vzpomínat rád, nelituji tohoto angažmá a necítím žádnou zášť z toho rozhodnutí. Pana Peltu respektuju, měli jsme vztah na velice solidní úrovni, stejně jako se všemi lidmi z klubu. Mrzí mě jen, jak to dopadlo. Čekal jsem víc, Jablonec má a měl by mít vyšší ambice a budu se opakovat, hrozně nám ublížila ta početná marodka. Dali jsme dvakrát víc gólů než v předchozí sezoně, tam problém nebyl, ten nastal v defenzivě.

Co bude s vámi dál? Většina ligových klubů už má o trenérském postu jasno...

...nezbývá mi nic jiného, než čekat na nějakou nabídku. Byl jsem nastavený tak, že budu v Jablonci normálně pokračovat dál, takže jsem pochopitelně nic jiného do pondělka neřešil. Teď jsem na dovolené a uvidíme, co bude, protože je to pořád hodně čerstvé. Věřím tomu, že něco přijde. Určitě ale nejsem ten, který bude někam volat. Prostě se budu připravovat na nějaké další angažmá tak, abych byl zase o něco lepší než teď. V Českých Budějovicích se mi předtím docela dařilo, teď se to otočilo i na druhou stranu a asi jsem potřeboval ukázat i tu odvrácenou tvář.