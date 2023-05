Trenér Horejš: Pád do spodní skupiny je pro nás obrovským zklamáním

„Pád do spodní skupiny je pro nás obrovským zklamáním,“ hlesl jablonecký kouč David Horejš.

Vše začalo předminulou neděli v Českých Budějovicích. Nejprve během utkání agresivní jedinci z domácí oficiální pořadatelské služby nesmyslně brutálně zbili v přesile jednoho fanouška Jablonce a severočeský tým tam poté utrpěl debakl 1:5, který se ukázal jako fatální pro další vývoj soutěže.

Jablonce ve skupině o záchranu FC Trinity Zlín - FK JABLONEC (sobota 6. května, 15.00) FK JABLONEC - FC Baník Ostrava (neděle 14. května, 15.00) FK JABLONEC - FC Zbrojovka Brno (neděle 21. května, 15.00) FK Pardubice - FK JABLONEC (středa 24. května, 19.00) FK JABLONEC - FK Teplice (neděle 28. května, 17.00)

Ve středu hostili Jablonečtí tým Olomouce, ještě deset vteřin před koncem vedli 2:1, což by jim stačilo k jistotě účasti v klidné střední nadstavbové skupině, ovšem hosté stihli vyrovnat. Už téměř jisté oslavy klidu a pohody vystřídal nepříjemný návrat do reality.

Navíc hned o den později si majitel jabloneckého klubu Miroslav Pelta vyslechl od pražského městského soudu za zmanipulování sportovních dotací trest šesti let odnětí svobody. I když se proti rozsudku odvolal, nejistota ohledně fungování FK Jablonec se vkrádá...

A další krutá rána přišla v neděli v posledním, 30. kole základní části. Jablonečtí potřebovali na stadionu Bohemians 1905 získat aspoň bod, ale naopak utrpěli další výprask 1:4. Nasbírali sice stejně bodů jako České Budějovice, ty však mají díky již zmiňované domácí výhře 5:1 těsně o jediný gól lepší vzájemnou bilanci (Jablonec vyhrál doma 3:0 a celkové skóre má výrazně lepší). Proto severočeský klub skončil až jedenáctý a stejně jako před rokem ho čekají boje v nevyzpytatelné skupině o záchranu, z níž nejhorší tým spadne do druhé ligy a patnáctý a čtrnáctý celek prověří ošidná baráž. Bodové rozdíly jsou minimální...

Fotbalisté Jablonce měli parádně rozehranou jarní část, dokonce pošilhávali i po postupu do elitní šestičlenné skupiny, ovšem bídný závěr ligy v podobě šesti utkání bez výhry se ziskem tří bodů a záporným skóre 8:16 všechno zhatil. „Myslím, že celé jaro jsme předváděli slušné výkony, bohužel poslední dva zápasy venku to znehodnotily. Naše počínání do defenzivy bylo prostě tristní a nechápu to,“ tvrdil Horejš.

Jeho svěřence nyní čeká pět těžkých bitev v nadstavbové skupině o záchranu, ta první přijde tuto sobotu na stadionu posledního Zlína.