Buchta se usadil v sestavě Baníku a střílí góly. Má super období, chválí kouč

„Těší mě každý gól i asistence. A čím více toho bude, budu jen rád,“ podotkl Buchta, jenž příští měsíc oslaví 22 let.

„Buchtič má super období. Pracuje na sobě,“ řekl ostravský trenér Ondřej Smetana. „O jeho přednostech jsme věděli. Každého čas přijde. On toho svého využil a pomáhá mužstvu.“

Leč kouč upozornil, že Buchta v předešlém duelu v Praze proti Spartě (1:3) nepodal ideální výkon. „Přesto nám pomohl vyrovnávacím gólem na 1:1. Díky němu jsme byli blízko bodu. Kvalitu má, góly dává. Ukazuje, že jeho zakončení je nadstandardní,“ prohlásil Smetana.

Ostatně to předvedl i v sobotu proti Zlínu (4:2), když dal vítězný gól trefou z voleje po centru Kaloče. Kromě toho na dvě branky nahrával.

„Proti Zlínu jsem ale mohl dát dva tři góly,“ připomněl mimo jiné šanci, kdy byl sám před brankářem Dostálem, který vyběhl a jeho střelu vyrazil. „Ale aspoň jsem dal jeden gól, vítězný, což se počítá. Je fakt, že mi to tam teď padá. Doufám, že to vydrží co nejdéle.“

Připouští, že mu pomáhá i nynější trenérova důvěra. „Snažím se do každého utkání dát vše, co ve mně je. Více si věřím, moje sebedůvěra stoupá,“ podotkl nadějný záložník.

„Práce je však na něm stále hodně,“ upozornil Smetana. „Když se zlepší fyzicky, protože je na něm znát, že tolik nehrával, tak jeho výkony mohou jít ještě nahoru.“

Co na to říká Buchta?

„Asi má pravdu. Musím na tom zapracovat. Hodně to je i tím, že jsem nehrával pravidelně,“ uvedl Buchta. „Už se to ale zvedá, se Zlínem jsem odehrál osmdesát minut, předtím se Spartou celých devadesát.“ A v předešlých dvou duelech s Brnem a Olomoucí přibližně hodinu.

V prvoligovém týmu je vedený jako útočný středopolař.

„Od juniorky a také v béčku jsem nastupoval pod hrotem,“ řekl fotbalista, který prošel krnovskou mládeží. „Poté, co jsem přišel do áčka, tak mě trenéři stavějí na křídlo. Ze začátku jsem tam nebyl svůj, ale poslední dobou, jak jsem si zvykl, se mi tam hraje dobře. A je mi celkem jedno, zda jsem vlevo, nebo vpravo. Sedí mi to tam.“

Jak ostravští fotbalisté přijali, že je v příští sezoně nadále povede Ondřej Smetana?

„Teď nám to funguje, takhle je to dobré. Snad to bude pokračovat,“ odpověděl Buchta, jehož těší, že příležitost dostávají mladí hráči. „Každý chce hrát. My mladí ale musíme prokázat, že na to máme, a postupně se zlepšovat. Každý z nás musí být pokorný a poctivě pracovat, aby dostával více příležitostí.“