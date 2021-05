Baník vyhrál, a tak nejistému sudímu Dubravskému rychle odpustil

Dvě situace řešil nejistý sudí Dubravský s pomocí videoasistenta v duelu Baníku se Zlínem. Vždy rozhodl v neprospěch domácích. Oprávněně.



I když... Při té první připravil Baník zřejmě o gól, jelikož až příliš horlivě odpískal pokutový kop poté, co Kuzmanović vypíchl míč brankáři Rakovanovi, který mu lehl pod nohy a lehce ho zasáhl.

„Chtěl jsem to ustát, protože jestli tam byl kontakt, tak minimální. Nebyl to zákrok na penaltu. Snažil jsem se akci dohrát, neboť tam byla šance dát gól, ale bohužel rozhodčí vše přerušil,“ řekl ostravský útočník Nemanja Kuzmanović, který běžel k brance, byť z úhlu. Leč před ní mu nabíhal Zajíc.

„Kuzma ukázal charakter. Nesimuloval. Nebyl tam dotyk, aby musel spadnout,“ ocenil útočníka ostravský trenér Ondřej Smetana.

Kuzmanović se už chystal kopnout penaltu, když Dubravský patrně dostal do sluchátka pokyn od videoasistenta a šel se podívat na obrazovku u hřiště. Načež své rozhodnutí změnil. Hra pokračovala míčem rozhodčího.

„Samozřejmě, pokud by utkání skončilo dva dva, anebo bychom prohráli, asi bych se ovládal mnohem hůře,“ připustil Smetana. „Každý chybujeme, ale věřím, že se z toho rozhodčí poučí. Vyhráli jsme, tak mu to odpouštíme.“

Zlínský trenér Jan Jelínek nechápal, proč sudí pískl pokutový kop, proč vůbec hru přerušoval. „Faul jsem tam neviděl,“ uvedl. „Ale to si musí vyhodnotit rozhodčí, záleží i v jakém byl postavení.“

Další problém přišel v 65. minutě za stavu 2:2. Po souboji ostravského záložníka Tetoura s brankářem hostů Zlína se míč odrazil k Zajícovi, který ho poslal do branky.

Sudí hru nepřerušil. Rakovan zůstal ležet na trávníku a po nějaké chvíli se Dubravský šel podívat na video. Verdikt? Faul na Rakovana, za který Tetour uviděl žlutou kartu. Gól neplatil.

„Moc tomu nerozumím, protože hned bylo vidět, že došlo k vážnému střetu na Matějovu (Rakovanovu) hlavu,“ řekl Jan Jelínek. „Nevím, v jakém byl rozhodčí postavení, ale nechápu, proč hra nebyla přerušena.“

Rakovan musel střídat. „Má otřes mozku, jel do nemocnice na vyšetření,“ řekl zlínský kouč. „Byl to ale nezaviněný střet, soupeř chtěl zakončovat a trefil brankáře nohou do hlavy. Doufejme, že bude v pořádku.“ To si přejí všichni aktéři utkání. „Snad nepůjde o nic vážného,“ podotkl Smetana. „Od naší střídačky to ale vypadalo jako jasná situace, že to byl gól.“

Baník nezvládl vstup do druhé půle, když Zlín srovnal na 2:2. „A to jsme si řekli, že musíme hrát jako v prvním poločase, ale to se nám úplně nepovedlo,“ řekl ostravský záložník David Buchta, který dal vítězný gól a na dva nahrál. „Oba góly a ještě rychle jsme dostali zbytečně, ale ukázali jsme, že nás to nezlomí.“

„Byť Sor byl v útoku nebezpečný a hrál slušně, v defenzivě to od něj nebylo ideální a u těch gólů zaspal. Ale možná tam bylo i celkové naše podcenění,“ řekl trenér Smetana.