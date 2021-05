Smetana povede Baník i příští sezonu, asistovat mu bude také Galásek

Galásek nahradí Václava Daňka, druhý Smetanův asistent Jan Baránek mladší u mužstva rovněž pokračuje.

„Realizační tým pod vedením Ondry Smetany mužstvo na jaře zvedl, ale chtěli jsme ho ještě posílit o dalšího perspektivního a ambiciózního trenéra, ideálně s vazbou na Baník, a to přesně se snoubí v osobě Tomáše Galáska,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Alois Grussmann.



Smetana zůstává v roli hlavního kouče a v nejbližší době bude studovat potřebnou profesionální licenci.

Osmačtyřicetiletý Galásek ji má.

Bývalý defenzivní záložník je ostravským odchovancem, který z Baníku v roce 1996 odešel do Nizozemska a byl oporou národního týmu i Ajaxu Amsterdam.

Poslední dva roky působil u sedmnáctky v Norimberku i jako asistent Jaroslava Šilhavého u reprezentace.



„Norimberk se mnou chtěl nadále spolupracovat, ale rozhodl jsem se pro Baník,“ prohlásil Galásek, jehož podmínkou bylo, aby mohl pokračovat ve své roli u národního týmu.



Do Ostravy se vrací po dvanácti a půl letech, v létě 2008 do něj přišel z Norimberku, avšak už v zimě zamířil zpátky do Německa. Jaro strávil v Mönchengladbachu, kariéru dohrával v nižších soutěžích za FSV Erlangen-Bruck.

„Pětadvacet let strávil v zahraničí jako hráč i trenér, přinese nový náhled na fotbal a spoustu zkušeností ze zahraničního fotbalového prostředí,“ řekl ke Galáskovi ještě Grussmann.



Trojice trenérů Tomáš Galásek (vlevo), Jaroslav Šilhavý (uprostřed) a Jiří Chytrý (vpravo) dohlíží na trénink českých fotbalistů před zápasy v Polsku a se Slovenskem.

„Rád se vracím do známého prostředí. Baník je dnes dobře fungující organizací se silným majitelem, který hodně investoval do tréninkové infrastruktury, a neustále zlepšuje klubové zázemí po všech stránkách. Když se objevila nabídka na spolupráci, dávalo mi to smysl,“ vysvětlil Galásek.



„ Asi pro každého kouče je angažmá v mužském fotbale hlavní metou v kariéře a já mám radost, že tenhle krok můžu udělat zrovna v Baníku, ve kterém jsem vyrostl,“ dodal.



Trenér Smetana vede Baník od únorového odvolání Luboše Kozla. Tou dobou bylo mužstvo v tabulce deváté, v současnosti je po 31. kole tři zápasy před koncem soutěže osmé.

Smetana doposud odkoučoval jedenáct zápasů s bilancí čtyři výhry, tři remízy, čtyři porážky. Naposledy jeho tým v Praze podlehl 1:3 Spartě.

Co se jeho asistenta Daňka týče, ten se netajil tím, že už nemá ambici trénovat muže. „Když koncem února nastupoval, řekl, že zaskočí jen do léta. Z Baníku ale neodchází a bude dále spolupracovat s trenéry v naší akademii,“ dodal Grussmann.