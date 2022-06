Posila do zálohy. Boleslav získala talentovaného mladíka DD

Smlouvy postupně prodlužovali čtyřicetiletý kapitán Marek Matějovský, šestatřicetiletý gólman Jan Šeda, stejně starý útočník Milan Škoda a třicetiletý záložník Jiří Skalák.

„Že přede mnou podepsali i tihle kluci, to mé rozhodování usnadnilo,“ přiznal Jiří Skalák. „Měli bychom spolu vytvořit kostru úspěšného týmu pro příští sezonu. Po roce, kdy jsme byli spolu, to ke konci už vypadalo, že to klape, proto věřím, že to bude v příštím ročníku lepší než v právě skončeném.“

Ani příchodem první posily se na trendu třicátníků ještě nic nezměnilo. Slovenský brankář Martin Polaček má u kolonky věk zaznamenánu číslovku 32.

Minulý týden ale už Boleslav přece jen přišla s omlazením. Ze Sigmy Olomouc získala na přestup čtyřiadvacetiletého Radka Látala.

A prozatím poslední jméno do skládačky přináší skutečně svěží větřík. Jedenadvacetiletý záložník Denis Darmovzal přišel z druholigové Opavy a podepsal smlouvu na tři roky. O velmi nadějného hráče přitom stály frontu i další kluby.

„Nabídka z Mladé Boleslavi mě potěšila a jsem rád, že už s ní mám podepsanou smlouvu. Vždy se mně líbil styl hry, jakou se prezentuje, a to také hrálo roli v mém rozhodování,“ řekl kreativní fotbalista bezprostředně po potvrzení kontraktu.

Zároveň přiznal, že přichází do hráčské kabiny, v níž nikoho osobně nezná, a uvědomuje si, že k jeho spoluhráčům budou patřit velké osobnosti a bývalí reprezentanti Marek Suchý, Milan Škoda, Jiří Skalák či Marek Matějovský. „Mají toho hodně za sebou a určitě se od nich budu mít co učit. Chtěl bych mít co největší herní vytížení a spolu s nimi vyhrávat,“ přeje si Denis Darmovzal.

Aby mohl svoji touhu začít uskutečňovat, potřebuje nejprve o svém přínosu pro tým přesvědčit kouče Pavla Hoftycha.

„Denise jsme sledovali po celé letošní jaro i v závěru sezony při barážových zápasech proti Bohemians, kde podával na mladého hráče velmi slušné a stabilizované výkony. Věříme, že jeho potenciál je do budoucna veliký. Má dobrou postavu, je technicky slušně vybavený, s dobrými fyzickými parametry,“ uvedl boleslavský kouč Hoftych.

Nejlepší středočeský klub už během přestupního termínu prodal produktivního Davida Douděru do pražské Slavie. Naopak, zatím nebyl oznámen transfer Brazilce Ewertona, o něhož je mezi konkurencí také zájem.

V příštích dnech a týdnech se dá očekávat v souvislosti s mladoboleslavským kádrem další pohyb, a to oběma směry.