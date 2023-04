Gólová premiéra před rodiči. Ale s výhrou bych byl šťastnější, řekl Zafeiris

Slávisté si plichtou zkomplikovali situaci v bitvě o titul, s nejvyšší pravděpodobností je na čele tabulky přeskočí Sparta.

Právě ji vyzvou hned příští víkend.

„Myslím, že se celý tým musí co nejrychleji uzdravit,“ narážel Zafeiris v rozhovoru pro klubový web na virózu, která se prohnala kabinou a vyřadila například Douděru, Holeše či Ševčíka. „Je to bez nich samozřejmě o něco náročnější, ale myslím, že všichni hráči, co jsou v našem týmu, mají velkou kvalitu a jsou dostatečně dobří na to, aby udrželi úroveň výkonnosti.“

„Máme před sebou náročný týden. Musíme dobře zregenerovat a pak se připravit a myslet jen na zápas. Musíme do toho jít naplno a brát tři body,“ burcoval.

Bylo by překvapením, kdyby Zafeiris proti Spartě v sestavě chyběl. Zimní posila z Haugesundu se totiž rozehrává do obdivuhodné formy.

Norský reprezentant do 21 let ohromuje technikou, přehledem, nápadem i poctivostí. Proti Bohemians ve středečním semifinále poháru naběhal za 120 minut 17,5 kilometru a s Boleslaví zvládl celý zápas.

Blýskl se i gólem, po půl hodině hry srovnával po povedeném průniku na 1:1.

„Dostal jsem míč od Jurase (Davida Juráska), narazil jsem si to patičkou s Oscarem a pak už jsem si jen říkal, že jsem blízko branky, že musím něco zkusit. Trenéři mi před zápasem říkali, že když budu blízko šestnáctky, mám jít jeden na jednoho. Na to jsem myslel, a tak se i stalo,“ popisoval.

„Měl jsem tu moji mámu, tátu a několik nejbližších kamarádů, rodinu. Bylo to fantastické. Jsem samozřejmě rád, že jsem otevřel svůj střelecký účet. Musím ale stále pracovat a zlepšovat se,“ pokračoval pokorně.

Zlepšit se – především na stadionech soupeřů, kde počtvrté za sebou nevyhrála – musí i Slavia, aby se jí představy o ligovém prvenství ještě víc nerozplývaly.

„Hrajeme o titul, takže prostě není dobré, když nebereme všechny tři body, když hrajeme venkovní zápas,“ pravil Zafeiris. „Mohli jsme tady jednoduše vyhrát, pokud bychom proměnili naše šance. Musíme jen dál makat, kvalitu máme,“ dodal.