Čtrnáct bodů na Plzeň, sedm na Slavii. Jak Sparta ligu na jaře válcuje

Sparta se po nedělním vítězství v Pardubicích poprvé v letošním soutěžním ročníku vyšvihla do čela ligy. A je to díky báječné hře i výsledkům od února - v lednu v úvodním jarním dějství totiž po nepřesvědčivé hře ztratila body v Olomouci (1:1) a na Slavii v tu chvíli měla sedmibodové manko.

V té době byla odehrána takřka polovina sezony, sedmnáct zápasů z pětatřiceti, a zdálo se, že Sparta z boje o titul definitivně odpadá. Ještě po devatenácti kolech byl rozdíl mezi pražskými „S“ sedmibodový.

V následujících sedmi dějstvích Sparta jen vyhrávala, kdežto Slavia čtyřikrát za sebou zakopla venku - porážka v Budějovicích, remízy v Teplicích, v Liberci a naposled v neděli v Mladé Boleslavi.

Tabulka jara Tým Z V R P S B 1. Sparta 10 9 1 0 31:8 28 2. Slavia 10 6 3 1 21:7 21 3. Bohemians 10 6 2 2 17:12 20 4. Slovácko 10 5 2 3 10:6 17 5. Jablonec 10 5 2 3 19:18 17 6. Plzeň 10 4 2 4 14:14 14 7. Olomouc 10 2 7 1 15:14 13 8. Pardubice 10 3 3 4 10:13 12 9. Hradec Kralové 10 3 2 5 11:16 11 10. Zlín 10 2 4 4 17:18 10 11. Mladá Boleslav 10 2 4 4 10:12 10 12. Liberec 10 2 4 4 11:16 10 13. České Budějovice 10 3 1 6 8:19 10 14. Ostrava 10 2 3 5 11:13 9 15. Teplice 10 2 2 6 10:22 8 16. Brno 10 1 4 5 9:16 7

„Všechny ztráty mají jedno společné - tlak a množství šancí nepřetavujeme v góly,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

„Neřekl bych, že by se to podepsalo na psychice. Naše výkony venku se stupňují. Doma se nám zkrátka daří proměňovat šance a jsme více v klidu. Venku nás limitují klíčová rozhodnutí, na hráčích bylo vidět, že chtějí zápas strhnout, že do toho dávají všechno. Ale bez kvality ve finálním řešení nám to nepřinese zjednodušení, které potřebujeme.“

A nečekaný zvrat v tabulce je tady.

„Hlavní kandidát na titul? To je na vás novinářích, jak o tom budete psát,“ přemítal sparťanský trenér Brian Priske. „Mně na tom upřímně nezáleží. Když jste ve Spartě, vždycky musíte hrát o titul. Pro mě je zásadní pokračovat v tom, co děláme. Jsme tam, kde chceme být, ale je před námi spousta těžkých zápasů.“

Sparta má na jaře v lize jednu remízu a devět výher. K tomu zvládla těžké pohárové čtvrtfinále v Liberci a v semifinále si poradila s Českými Budějovicemi. I Slavia je v poháru ve finále - čtvrtfinále i semifinále hrála doma.

Rozdíl v jarní tabulce je mezi oběma kluby sedm bodů, Sparta dokonce dala o deset branek víc, byť celkově za svým rivalem střelecky o devět branek zaostává - 62 proti 71.

Tabulka po podzimu 2022 Tým Z V R P S B 1. Plzeň 16 12 3 1 34:10 39 2. Slavia 16 12 1 3 51:14 37 3. Sparta 16 9 5 2 30:15 32 4. Olomouc 16 7 3 6 25:18 24 5. Hradec Králové 16 7 2 7 19:19 23 6. Mladá Boleslav 16 6 4 6 26:24 22 7. Bohemians 16 6 4 6 27:29 22 8. Slovácko 16 6 4 6 20:27 22 9. Liberec 16 6 3 7 21:21 21 10. Ostrava 16 5 5 6 26:24 20 11. Brno 16 6 2 8 27:34 20 12. Teplice 16 5 4 7 23:35 19 13. České Budějovice 16 5 3 8 17:30 18 14. Jablonec 16 4 4 8 22:27 16 15. Zlín 16 2 6 8 15:30 12 16. Pardubice 16 3 1 12 13:39 10

V sobotu od 19.00 se oba adepti na titul střetnou na Letné. Je překvapivé, že do něj jde z první příčky Sparta. „Každá ztráta je nepříjemná, protože nám chybí body a mohli jsme být v pohodlnější situaci. Ale k derby se nic nemění, stejně bychom ho chtěli vyhrát,“ zdůraznil Trpišovský.

Sparta po derby do konce základní části hraje na hřišti pátého Slovácka, hostí třetí Plzeň a hraje v Liberci. Co zápas, to vypjatý šlágr. Slavia má přece jen klidnější los - po duelu na Letné má doma Bohemians, venku Ostravu a doma Hradec.

I z toho lze dovodit, že než začne nadstavba, pořadí v tabulce se může ještě několikrát změnit.

Nic nevzdává ani Plzeň, která urvala výhru nad Jabloncem, teprve čtvrtou na jaře, kde je průměrným týmem. Po podzimu měla na Spartu sedmibodový náskok, teď má sedmibodovou ztrátu.

Třetím nejlepším týmem jara jsou dosud Bohemians, v druhé části sezony získali jen o bod méně než Slavia. V součtu jim to zatím vynáší čtvrtou příčku, která na konci ročníku bude znamenat účast v 2. předkole Konferenční ligy.

Nejslabší výsledky v roce 2023 má Brno, nováček vyhrál jen jednou a od barážové příčky ho dělí už jen skóre.

Na ní jsou Teplice, které se zvedly po dvou výhrách v posledních dvou kolech, jinak to z jejich strany byla bída.

Celkově poslední Pardubice sice na jaře patří na osmé místo, ale prohrály poslední tři kola ze čtyř.