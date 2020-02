Na Kypru to hráčům Budějovic klape, jeden duel odchytal i Drobný

Na ostrově ve Středozemním moři ukazuje teploměr příjemných 18 stupňů Celsia. Největší odvážlivci i vstoupí do studeného moře. Na soustředění fotbalistů českobudějovického Dynama na Kypru panuje pohoda.

Ale o žádnou zimní dovolenou v žádném případě nejde. Jihočeši se poctivě chystají na ligové jaro, které pro ně začne přesně za týden. „Kluci mají skvělý přístup. Trénujeme na přírodních hřištích, což by v těchto dnech v Česku nešlo. Podmínky máme na Kypru výborné,“ těší českobudějovického trenéra Davida Horejše.

Ligový nováček zvládl během desetidenního pobytu i druhý přípravný duel. Po hladké výhře 3:0 nad srbským Čukarički tentokrát Dynamo otočilo utkání s lotyšskou Rigou. „Stál proti nám výborný soupeř, který nás pořádně prověřil,“ uznává kouč vítězů po výsledku 2:1. O góly se postarali Tomáš Sivok a Denis Granečný. Pro zkušeného veterána šlo o druhou branku ve druhém přípravném zápase. Granečný se trefil poprvé v dresu Českých Budějovic.

Po kotníky do moře vstoupili (zleva) Karol Mészáros, Ivan Schranz, Michael Rabušic, Patrik Čavoš a Ivo Táborský.

„V prvním poločase jsme nehráli špatně, ale finální fázi kazily nepřesnosti. Dostali jsme laciný gól, pak jsme mohli vyrovnat, ale ani jednu ze dvou šancí jsme nevyužili,“ hodnotil prvních 45 minut s Rigou trenér Horejš.

Po pauze Jihočeši otočili vývoj zápasu. „O poločase jsme prostřídali, dali do hry čerstvé hráče, kteří náš výkon oživili. Podařilo se nám rychle srovnat a pak i vstřelit vítězný gól. Celkově jsem spokojený s výsledkem i výkonem, i když ve hře byly ještě drobné chyby,“ dodává 42letý kouč.

Poprvé si v zimní přípravě stoupl do branky 40letý veterán Jaroslav Drobný. „Byli jsme tak domluvení. Nejdřív jsme chtěli dát prostor mladým brankářům. Jarda je zkušený gólman a on sám ví nejlíp, co potřebuje. Dohodli jsme se, že odchytá jeden zápas. To mu stačí. Zodpovědně se připravuje, aby byl stoprocentně fit,“ vysvětluje trenér obsazení brankářského postu.

Zkušený obránce Tomáš Sivok odehrál na kyperském soustředění proti Čukarički Bělehrad první zápas v zimní přípravě.

Na Kypru už se do utkání plně zapojil i další zkušený fotbalista. „Důležité je, že se dal dohromady i Tomáš Sivok, který měl problémy s kolenem. V prvním zápase odehrál poločas, v tom druhém celých 90 minut. Navíc v obou duelech skóroval,“ chválí kapitána Horejš.

Jedinou kaňkou na herním soustředění tak i přes výhru zůstává úvodní utkání se srbským týmem FK Čukarički. „Jsme z toho zklamaní. Hrálo se na malém hřišti, byl to samý souboj. Akorát hrozila zranění. Navíc i soupeř dal šanci hodně mladým hráčům nebo těm, kteří moc nehrají. Je to pro nás ponaučení pro příště, že si musíme dát pozor,“ uvádí kouč, sám bývalý ligový obránce.

Důležité je, že se Jihočechům vyhýbají zranění. „Tým je kompletní. Už se k nám připojil i kondiční trenér Aleš Kaplan. Někteří kluci jako David Ledecký nebo Jiří Kladrubský už dotrénovali manko. Věřím, že se dobře připravíme na druhou půlku sezony.“

S týmem se připravují i zimní posily Miloš Kopečný, Denis Granečný či Pavel Šulc s Ivanem Sušakem. „Věřím, že noví kluci do týmu dobře zapadli a budou pro nás posilami. Zatím vypadají dobře,“ těší Davida Horejše, který má ale kvůli dobrým výkonům a vyrovnanému kádru zamotanou hlavu při tvorbě sestavy, která za týden vyběhne do jarní premiéry s Mladou Boleslaví.

„Nové posily si říkají o místo v základu. Ale nikdo nemá nic jistého. Chtěli jsme konkurenci, teď máme všechny posty zdvojené. Do zápasu ještě máme čas, o sestavě pořád přemýšlíme,“ neprozrazuje hlavní kouč možné složení základní jedenáctky.

Ve čtvrtek si českobudějovičtí fotbalisté od fotbalu odpočinuli. „Měli jsme takový volnější den. Hlavně jsme regenerovali. Masáže, individuální posilovna a odpoledne jsme byli na menším výletu v Nikósii,“ doplňuje Horejš.

Jeho tým čeká zítra od 14 hodin poslední utkání na soustředění. Soupeřem bude celek FK Sudova, který třikrát v řadě vyhrál litevskou nejvyšší soutěž a pravidelně hraje kvalifikace o Ligu mistrů a Evropskou ligu. „Riga i Sudova mají výborné hráče. Ale opět chceme, aby v naší hře byly věci, které trénujeme. Těžké zápasy nás na ligu připraví nejlépe,“ zdůrazňuje kouč Dynama.

Z Kypru Jihočeši odletí v neděli. V pondělí už je čeká trénink v domácím prostředí na páteční duel s Mladou Boleslaví. České Budějovice už znají i přesné termíny dalších ligových zápasů.

Ve 22. kole se černobílí představí ve Zlíně v neděli 23. února od 14.30 hodin. Doma pak bude Dynamo hrát opět v pátek v podvečer. Baník Ostrava dorazí na Střelecký ostrov 28. února a utkání začne v 18 hodin před kamerami ČT sport.