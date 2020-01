Brankář Drobný odmítl Německo a chce posunout Budějovice výš

Jak jde dohromady spojení vy a zimní příprava?



Vůbec. V Německu jsme měli deset dní dovolenou, pak jsme tři týdny trénovali a hned se hrála liga. To je podle mě lepší než tady v Česku.

Příprava je na vás dlouhá?

Mně vadí, že se u nás trénuje na umělé trávě. Je škoda, když nejsou vyhřívaná tréninková hřiště, že se nevyužívají alespoň fólie na hřiště. Pak by se mohlo trénovat na přírodní trávě. Všude ve světě to takhle funguje. Nemusela by to pro kluby být tak nákladná investice, navíc fólie vydrží klidně i čtyřicet let.

Máte z umělé trávy i zdravotní potíže?

Necítím se na ní dobře. Je to úplně jiný pohyb. Mě bolí záda, kluky trápí kolena. Ale když si vzpomenu na tehdejší umělku před 18 lety, tak ta současná je krásná.

Chystáte se naskočit i do některého z přípravných zápasů? Třeba zítra v Praze se Slavií?

Nějaký zápas určitě odchytám. Ale s trenéry jsme se domluvili, že chceme vidět mladé brankáře Matěje Luksche s Martinem Janáčkem, který je ale teď zraněný.

Těšíte se na soustředění v teple na Kypru?

Spíš bych byl radši, kdyby už začala liga. Soustředění už jsem zažil hodně. Ale těším se, že budeme trénovat na přírodní trávě.

Jak se vám líbí přístup spoluhráčů během zimní pauzy?

Kluci makají, nikdo na to nekašle. Všichni hráči jsou díky novým technologiím pod kontrolou, takže z dat je vidět, když někdo něco odflákl. Navíc nás připravuje jeden z nejlepších kondičních trenérů v republice Aleš Kaplan. Je dobře, že se posouváme dál.

Je vidět, že vás moderní technologie lákají a baví.

Baví, nebaví. Bez nich to nejde. Na podzim jsme si nastavili laťku vysoko, což je dobře. Fotbal chytl i lidi, v prosinci přišly na Příbram čtyři tisíce diváků a fandily.

Takový zájem o fotbal v Českých Budějovicích už dlouhé roky nebyl. Vnímáte to?

Jasně. I proto teď vymýšlíme s rockerem Milošem Dodo Doležalem novou dynamáckou hymnu. Na Facebooku by Jihočeši mohli navrhnout slova i verše, udělal by se videoklip. Ať se lidi chytnou a fotbal je baví.

Co říkáte na současný hráčský kádr?

Když se podíváte, kdo odešel a kdo přišel, tak jsme v tuhle chvíli určitě oslabili. Odešli Delarge, Ekpai, Mustedanagič, Helešic, místo nich přišel zatím jen Mészáros. Zatím nás je málo, ale snad posily ještě přijdou.

A kvalita mužstva je podle vás podobná jako na podzim?

Kluci mají kvalitu, ale potřebovali bychom ještě větší konkurenci, aby šly výkony nahoru. Pak přijdou zranění, karty a už jsme oslabení.

Navíc se mluví o odchodu Ivana Schranze do Jablonce.

Ivan dal pět gólů, maká každý trénink, každý zápas. Ptal jsem se ho, jak to má. On řekl, že když se kluby nedohodnou, tak nám na jaře pomůže. V Česku když neprodloužíte smlouvu, jdete hned do béčka. Podívejte se na Olomouc nebo Teplice. V Německu jsem to nikdy nezažil. Když jsem měl smlouvu do 30. června a 28. června byl zápas, tak jsem ho odehrál na maximum a nikdo neřešil, co bude za dva dny.

Vy jste se v Dynamu původně domluvil na výpomoci do konce podzimu. Jak těžké bylo se rozhodnout, jestli chytat dál, nebo skončit?

Hodně těžké, protože jsem dostal nabídku na trénování brankářů A týmu v bundesligovém Düsseldorfu. Měl jsem tři dny na rozhodnutí. Řekl jsem to Davidu Horejšovi, Tomáši Sivokovi a Martinu Vozábalovi. Nakonec jsem nabídku odmítl, protože jsme tady něco začali a byla by škoda to zahodit. S Düsseldorfem jsme se dohodli, že si dáme vědět v létě. Uvidíme, jak to bude vypadat po sezoně v Dynamu.

Jakou roli hráli při rozhodování trenér Horejš či kapitán Sivok?

To bylo velmi důležité. Líbí se mi přístup a názory trenérů Davida Horejše a Jirky Kohouta. Klíčové taky je, že tady zůstal Tomáš Sivok. Co děláme, má smysl.

Chystáte se na poslední půlrok aktivní kariéry?

To jsem nikdy neřekl. Nevím, co bude za půl roku. Může se to stát. Bydlíme 14 let v německém Hamburku, kde už jsem spíš doma. Třeba bude lepší některý z dalších našich brankářů. Jsem tak soudný, že budu první, který ho do brány pustí. Ale musí na to mít.

Po konci Pavla Průši jste se stal i klubovým trenérem gólmanů?

Dá se to tak říct. Stále víc prostoru dostává v trénování i Zdeněk Křížek, který je pořád připravený i do zápasů. Ale může se stát, že v létě odejdu, tak aby tady byl dobrý trenér gólmanů. Proč si sem tahat někoho cizího, když si můžeme vychovat svého.

Podzim jste zvládli skvěle, patří vám osmé místo. Je reálné, že byste na jaře zabojovali o skupinu o titul?

Ve sportu je reálné úplně všechno. Ale v zimě týmy ze spodní části tabulky posílily, lehké to nebude. Věřím, že na úvod jara svalíme doma silnou Mladou Boleslav. Všichni nás stále podceňují, což je dobře. Jen ať nás podceňují. A my zabojujeme o co nejlepší umístění.