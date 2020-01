Po remíze se Slavií čeká na Budějovice trojzápas na Kypru

A právě on se podílel na prvním gólu utkání, když v 29. minutě z pravé strany nahrál Schranzovi a ten pak lobem našel na zadní tyči Mršiče, který otevřel skóre zápasu a Dynamo tak vedlo 1:0.

Druhá půle přátelského duelu už bylo o poznání zajímavější. Padlo v ní hned pět gólů. Dva z nich dal domácí Stanciu a k němu se přidal Oscar Dorley.

Za Jihočechy v 72. minutě dorážel balon do sítě Roman Polom. Jen pár minut před koncem zápasu Slavia vedla nad Budějovicemi 3:2, ale pak v 88. minutě Ivan Schranz unikl Oscarovi a střelou zpoza obránce z hranice vápna srovnal na konečných 3:3.

„Odehráli jsme super zápas s výborným soupeřem. Důležité pro mne bylo to, že se kluci vydali ze všech sil a že byli Slavii vyrovnaným soupeřem. Mrzet nás může jen zdravotní stav našeho týmu, protože nám chyběla celá řada hráčů,“ zmiňuje kouč Dynama David Horejš, který však může počítat s dalším nováčkem.

Na hostování do Budějovic přichází 19letý záložník Viktorie Plzeň Pavel Šulc. „Je to rychlostní typ hráče, který by se měl hodit do našeho herního systému,“ kvituje Horejš. Jihočechy teď čekají tři přípravné zápasy jako součást soustředění na Kypru.