Budějovický manažer Vozábal: Máme peníze ještě na dva kvalitní hráče

Když začneme ze široka, jak to vypadá, když do klubu přichází nový hráč?

Je nutné si uvědomit postavení klubu. My nejsme ti, kteří si v průběhu podzimu vytipují hráče, zaplatí za něj několik milionů korun a hráč se hlásí na začátku přípravy. Do takové skupiny klubů v Česku nepatříme. Navíc peníze teď netečou nikde. Nepočítám Spartu, Slavii nebo Plzeň. Jinak nikdo nedal na stůl pět sedm milionů, aby si koupil hráče. Píše se o tom, že je zájem o stopera Jaroslava Svozila. Opava chce sedm milionů, ale i bohaté týmy váhají. V dnešní době si každý rozmyslí, než uvolní miliony za transfer. My čekáme v závětří.

Jak se tedy ve vaší pozici dostat k prvoligovému hráči, který by vám v sezoně pomohl?

Sledujeme trh. Upřímně říkám, že je to mnohdy o štěstí. Někdy rozhodují vztahy. Objeví se volný hráč a kompetentní lidé se rozhodují, komu zavolají prvnímu. Nabídnou hráče – chceš, nechceš, volají dál. A každý má svůj okruh známých.

Vy máte tedy vytipované posty, na kterých potřebujete posílit. A číháte, jak se trh vyvine?

Ano, řešíme to s trenéry. Věděli jsme, že v zimě chceme hráče na kraj zálohy, ofenzivního záložníka a krajního beka. Ale není to FIFA manažer, že bychom vytáhli x milionů a koupili si libovolného hráče.

Na podzim v Dynamu působili někteří hráči na hostování. Věděli jste už v průběhu sezony, že například o Zinedina Mustedanagiče nemáte zájem a že se Ubong Ekpai vrátí do Plzně?

Ano, to jsme věděli. Ke konci podzimu jsme si řekli, že Zizua nechceme. Neplnil to, co jsme od něj čekali. Zároveň asi i on čekal od působení u nás víc. Nám z toho vyplynula nutnost přivést za něj náhradu a věřím, že na tomto postu i posílíme. Ekpai se vrátil do Plzně, ale mysleli jsme si, že u nás bude hostovat dál. Jenže v minulém týdnu podstoupil operaci a je vyřazený ze hry.

Když přivedete posilu na hostování, tak to bývá většinou až krátce před startem soutěže, že?

Pokud přijde hráč na hostování v půlce ledna, tak ho většinou nikdo nechtěl. Normálně to funguje tak, že hráč trénuje ve svém klubu, ale je předběžně domluvený, kam by šel případně hostovat. Také máme jednoho takového, na kterého čekáme. Ale musíme být trpěliví. Nejsme v pozici, že si řekneme, že ho chceme zítra na tréninku.

Tomáš Sivok při podpisu smlouvy s Českými Budějovicemi. Vpravo generální manažer Dynama Martin Vozábal.

Kolik vám chodí denně nabídek na hráče od agentů?

Denně přijde pět až deset nabídek. Neumím si představit, kolik jich chodí do klubů, jako jsou Jablonec, Liberec nebo Ostrava. Sám je často ani nečtu. Každý agent nabízí nejlepšího hráče na světě. Ale když hráč v půlce ledna nikde netrénuje, tak je asi někde problém.

Mluvil jste o souhře štěstí a rychlosti informace při hledání hráčů. Jak je těžké být u takové zprávy první?

Hlavní je, do jaké „stáje“ agentů hráč patří. Řada lidí chce na prodeji získat co nejvíc. Když máme informaci první, tak to vždy něco stojí. A pokud nabídku nevyužijeme, tak už ji příště první dostat nemusíme.

Vztahy s agenty jsou klíčové?

Je to tak. Kromě financí, samozřejmě. My na vztahy hodně sázíme, protože jsme takový rodinný klub. Nejsme ti, kteří někoho přeplatí.

Kromě agentů jde i o kluby. S těmi jste na tom jak?

Myslím, že velmi dobře. Díky vztahům se Spartou a s Adamem Kotalíkem u nás hraje Filip Havelka, kterého by chtěla řada týmů v lize. Měli jsme v kádru díky vztahům i Mustedanagiče. Chtěla ho Bohemka i Olomouc, ale přetlačili jsme je. To samé je u Jirky Kulhánka.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

Také ale přece hráč musí do klubu chtít. Souhlasíte?

Určitě. Nemá cenu nikoho přemlouvat. Jednou jsem se trošku spálil právě s Mustedanagičem. On přemýšlel, my jsme ho přemluvili a byla to chyba. On neviděl hodnotu toho, že bude v Budějovicích. Pak moc nehrál, a tím se všem potvrdilo, že to nebylo dobré rozhodnutí.

Jakou pozici má trenér při výběru hráčů?

Máme na hráče mzdový balík, a pokud se nám do něj posila vejde a trenér ji bude chtít, tak hráč přijde. Vždy musí mít příchod ekonomický smysl. Když máme mzdový balík plný a trenér chce dalšího hráče, tak mu řeknu ano, ale kdo tedy odejde, abychom na toho nového měli. Nejde jenom brát. Nemůžeme podepisovat smlouvy a pak se na konci měsíce ptát, kdo to zaplatí. Chceme obsadit tři posty, ale máme jenom tři pokusy. Musíme si být jistí tím, koho přivádíme. Nejde si říct po dvou týdnech, že to není ten pravý a že teda koupíme jiného.

V jakém stavu je teď mzdový balík? Je v něm prostor?

Přišel Karol Mészáros a stále máme v balíku místo na jednoho až dva dobré fotbalisty. Věřím, že do soustředění na Kypru přijde ještě jeden hráč. Ale zítra může být všechno jinak. Před pěti lety u nás byl Jakub Hora. Byli jsme domluvení s Plzní, ale pak ho klub prodal do Teplic a já na to nemohl říct půl slova.

Zatím jsme se bavili pouze o tom, jak nové fotbalisty přivést. Ale je zájem také o vaše hráče?

Zájem o některé hráče registrujeme. Ivan Schranz s námi odmítl v zimě prodloužit smlouvu. Měl jsem za to, že jsme domluvení. Ale smlouvu nepodepsal a chce do Jablonce. Jsme připraveni ho uvolnit za daných podmínek, ty Jablonec zatím nesplnil. Riskujeme, že v létě odejde zadarmo, protože mu končí smlouva. Ale co s hráčem, který tady nechce být. V létě jsme mu podali pomocnou ruku a on nám po půl roce řekl, že chce jinam. Jsem z toho zklamaný, ještě to budeme řešit. V létě jsme měli nabídku z Teplic na Davida Ledeckého. Ale neměli jsme v tu chvíli za něj náhradu. Byla to tak zajímavá suma, že by určitě odešel.

I při prodeji hráčů je vaše situace podobná, jako když se snažíte někoho přivést?

Ano. Jakmile někdo přijde s dobrou nabídkou, tak hráče prodáme. Máme tak nastavený rozpočet. Žádný klub to nepřizná, ale každý na prodej hráčů čeká. Nemůžeme si myslet, že současný tým udržíme pět let. To bychom museli hráčům nabízet jiné peníze. A je jasné, že kluci mají jiné ambice, chtějí si zahrát evropské soutěže.

Vy jste pořád mezi ligovými manažery nováčkem. Jak se cítíte v prostředí velkých bossů?

Přirozeně mám manko a méně zkušeností. Beru to tak, jak to je. Nemá cenu se porovnávat s chlapy, kteří ve fotbale dělají desítky let. Ale fungujeme bez problémů. Denně jsme v kontaktu se sparťanským manažerem Adamem Kotalíkem, dobré vztahy máme s olomouckým Ladislavem Minářem i plzeňským Adolfem Šádkem.

Pociťujete velký rozdíl v působení v první a druhé lize?

Jasně, je to o jiných penězích. V první lize všechno něco stojí a kde kdo argumentuje tím, že všechny kluby dostávají od asociaci stejné peníze, tak ať se netváříme, že peníze nemáme. Pamatuji si na jednání o hostování s jedním ligovým klubem. My jsme nabídku nepřijali a klub na to reagoval dovětkem: „To víš, to je liga, tady už se platí.“ Ve druhé jsou k vám lidé benevolentnější.