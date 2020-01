Budějovičtí fotbalisté zlepšili výkon a s favoritem prohráli o gól

Jihočeši znovu nastoupili bez opor Jaroslava Drobného či Tomáše Sivoka. Nehrál ani nemocný David Ledecký a na premiéru si ještě musí počkat první zimní posila Karol Mészáros. Na pražském Strahově i tak sehráli s favoritem slušnou partii. Nakonec jedinou branku vstřelil v 16. minutě Andreas Vindheim, který po rohu chytrou hlavičkou překonal brankáře Zdeňka Křížka.

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

„Náš výkon byl diametrálně odlišný oproti poslednímu zápasu,“ připomněl českobudějovický trenér David Horejš úvodní vysokou porážku 1:7 se Žižkovem. „Sehráli jsme dobrý zápas. Akorát mě mrzí, že jsme neproměnili dvě tutovky v první půli. Výsledek teď není tak důležitý. Výkon byl kvalitní. Vrátili jsme se k tomu, jak jsme hráli celý podzim. Měli jsme dobrý přístup,“ chválil 42letý kouč.



Dynamo mělo několik dobrých šancí k vyrovnání. Tu největší v průběhu první půle Patrik Brandner, ale zblízka poslal míč mimo branku Sparty. Letenského brankáře Florina Nitu protáhl i střelou ze střední vzdálenosti Patrik Čavoš, ale rumunský gólman nakonec nemusel vůbec zasahovat.

Druhých 45 minut tolik zajímavých momentů a gólových možností nepřineslo. Pražané kompletně vystřídali svůj tým, České Budějovice vyměnily pouze několik hráčů. „Sparta prostřídala dvě jedenáctky. To si my nemůžeme dovolit. Většina hráčů odehrála celý zápas, což pro ně v této fázi přípravy muselo být náročné,“ uznal bývalý obránce Horejš.

Ligový nováček tak dal částečně zapomenout na úvodní fiasko s druholigovým soupeřem. „Ty zápasy se vůbec nedají srovnávat. Se Žižkovem jsme zkoušeli hodně nových kluků, na hřišti nebyl lídr. Naše hra se v průběhu zápasu úplně zhroutila. Tentokrát to bylo zcela jiné,“ tvrdí Horejš.

Na výhru v zimní přípravě Jihočeši sice čekají, ale i tak jsou trenéři s jejím průběhem zatím spokojení. „Během 14 dní jsme naběhali to, co jsme chtěli. Kluci měli výborný přístup, to mi udělalo radost,“ těší kouče Dynama.

Krátce před utkáním podepsala smlouvu první posila. Do zápasu se Spartou ale Karol Mészáros ještě nezasáhl. „Věřím, že bude posilou. Hodí se nám do způsobu hry. Je to rychlý, krajní hráč. Dává nám to další možnost s tím, že by Ivan Schranz hrál na hrotu,“ hovoří Horejš.

Dobře si proti Spartě vedl i ukrajinský stoper Maksym Talovierov, jenž na podzim hrál třetí ligu za sparťanské béčko. „Stopeři podali velice slušný výkon. V tuhle chvíli nemá cenu, aby hrál zápasy Tomáš Sivok. Šanci dostávají mladí a Max je nadějný a talentovaný obránce. Jsem rád, že se poučil z předchozích chyb,“ chválí kouč 19letého stopera.

Další utkání má Dynamo odehrát ve středu proti Liberci. Kvůli marodce a aktuální šířce českobudějovického kádru je však možné, že se zápas zruší.