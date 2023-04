Ševčík? Bude pod tlakem, myslí si brněnský trenér Dostálek před Spartou

Leckomu z brněnských fotbalových fanoušků při minulém ligovém zápase Zbrojovky proti Jablonci zatrnulo, když se během první půle v blízkosti záložníka Michala Ševčíka zaleskla žlutá karta. Byla by jeho čtvrtou, čímž by mladý špílmachr přišel o dnešní zápas na Spartě. Tedy tam, kam by měl po sezoně z Brna přestoupit.

„Měl jsem dobrý úhel pohledu, a tak jsem viděl, že mimo těžiště hry fauloval Tomáš Hübschman z Jablonce a že kartu dostal on. Pro jistotu jsem se ještě zeptal asistenta rozhodčího, který měl tutéž informaci ve sluchátku a předal mi ji,“ potvrdil zbrojovácký trenér Richard Dostálek, že i on se hned zajímal, zda nedávno oceněný talent roku Ševčík může na Spartě hrát.

Na Letné bude v neděli jedním z nejsledovanějších hráčů hostí.

Těší se?

Přiznám se, že nebyl prostor to zjišťovat. Vrátil se pozdě ze srazu reprezentační jedenadvacítky, měl školní povinnosti, nebyl prostor si s ním sednout. Myslím si, že se vrátil ve velmi slušném rozpoložení. V sobotu bude čas sednout si a probrat pár věcí.

Které to budou?

Konkrétní nebudu. Řeknu všeobecně, že jak my hledáme chyby a slabiny soupeře, tak se na nás chystá Sparta. Ví, kteří hráči jsou v Brně klíčoví, a připravuje se na ně. Pracujeme s hráči včetně Michala na tom, co by bylo dobré zlepšit.

Čekáte od něho top zápas v jeho podzimní formě?

Tlak na něho bude natolik velký, že zápas může vypadat úplně jinak, než si představujeme. Nechávám to otevřené na neděli. S Michalem pracujeme stejně jako s ostatními. S hráči jsme promluvili, našli jsme společnou řeč. Hodně bude záležet na tom, jak se popasují s atmosférou, která nás tam čeká.

Pořád je pro fotbalistu výzva postavit se Spartě na jejím trávníku?

Pro všechny je to výjimečný zápas. Předpokládám, že motivaci si najít musí každý. V Praze se na fotbal dívají lidé, kteří hráče mohou posunout v kariéře dál.

Tím si Ševčík jako budoucí hráč Sparty už prošel.

Na Michala je vytvořen velký tlak. Během podzimu ukázal velmi slušné výkony, podtrhl je brankami a asistencemi, všichni se o něho zajímali. Na dvacetiletého kluka tak velká pozornost dolehne jinak než na zkušenějšího hráče, výkyvy ve formě se proto dají pochopit. Nemá dodělanou školu, má vztah, vlivů směrem k němu bylo během sezony moc. Prochází si složitějším obdobím.

Také se stal talentem roku českého fotbalu. Co na to říkáte?

Vždycky je příjemné, když máte v kádru Zbrojovky Brno hráče, o které je zájem, umí se prosadit a díky tomu dostávají v takových anketách hlas. Michalovi ocenění přeju. V jeho kariéře samo o sobě posun nepřinese, naopak přinese další výzvu, aby cenu potvrzoval svými výkony.

Připomněl jste mu, že jste stejnou trofej v roce 1994 převzal i vy?

Ve čtvrtek jsme mu v kabině všichni popřáli a řekli jsme mu, že další jeho výzvou je cena Fotbalista roku. Něco směrem ke mně nadhodil, pošpičkovali jsme se.

Brněnský záložník Michal Ševčík si zpracovává míč v utkání proti Olomouci.

Bez Ševčíka a dalších reprezentantů jste minulý týden sehráli přípravný zápas proti Opavě, nezvykle v plné síle. Co jste v něm sledovali?

Chtěli jsme vytížit zbylých patnáct hráčů, které jsme v pauze měli k dispozici. Šli jsme do toho z plné přípravy, měli jsme dvoufázové tréninky. Potřebovali jsme hráče udržet na hřišti, naložit jim zápasovou zátěž. Nechtěli jsme je poslat hrát za béčko, protože bychom si rozbili tréninkový proces.

Nabrala základní jedenáctka sebevědomí po nepovedených ligových zápasech?

Nemyslím si, že by příprava měla takový dopad. Šlo o to, aby i hráči, kteří neměli takovou minutáž, znovu cítili důvěru, že jsou součástí týmu. Aby byl každý v zápřahu.

Přistoupili jste k přípravě v plném složení i s ohledem na nedávný pohárový zápas v Českých Budějovicích, kde jste sestavu namixovali a vymstilo se vám to?

Pohár je už dávno pryč. Kritika veřejnosti, médií a fanoušků byla velká, ale my jsme do poháru šli s naprostou důvěrou v hráče, které máme v kádru. Že zápas dopadl, jak dopadl, to jsme nemohli predikovat. Znovu opakuji, že ve všech tréninkových utkáních tato sestava naši základní jedenáctku porážela, neměli jsme důvod zpochybnit výkonnost vybraných hráčů. Že utkání nezvládli a nedopadlo v náš prospěch, to je to B, za které jsme byli potrestáni. Vracíte se k tomu pořád, ale my jsme tu kapitolu dávno uzavřeli.

Berete únorový výkon v lize na Slavii vzdor porážce 0:2 tak, že jste se poučili z podzimních vysokých porážek s favority?

Mužstvo je zkušenější. Už odehrálo těžká utkání na venkovních hřištích ve velmi dobrých atmosférách, takže by se hráčům neměla podlomit kolena.

Očekáváte výkon, od kterého byste se odrazili do závěru ligy, nebo raději bod či body za každou cenu?

Sparta je favorit, momentálně má v lize nejlepší formu, sedm výher v řadě a 27 nastřílených gólů vzbuzuje respekt. Potřebujeme odehrát dobrý zápas, aby v něm byl výkonnostní posun hráčů, lepší součinnost ve formacích, kterou trénujeme, a utkání i vzhledem k závěru ligového ročníku zvládnout. Jsme bez vykartovaného Tijaniho a zraněných Součka, Endla a Pachlopníka. Nejedeme dopředu poraženi, ale kvalitu Sparty samozřejmě respektujeme.