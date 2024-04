Spálenými šancemi k lepšímu výkonu. Hattrick třeba příště, řekl Birmančevič

Na zisku důležitých tří bodů, jimiž Sparta dostala pod tlak před nedělní bitvou v Plzni Slavii, měl srbský křídelník nakonec zásadní podíl.

Ovšem ze začátku se mu na kultovním vršovickém stadionu nedařilo. V úvodu proti brankáři Lukáši Soukupovi selhal, pak ztrácel balony, kazil lehké přihrávky. Když v závěru půle vyloženou šanci nedal znovu, dlouho se tentokrát trápit nemusel – z následného rohu totiž srovnal Martin Vitík.

„První poločas jsme nehráli dobře, ve druhém jsme ukázali naši mentalitu. Byli jsme v něm o moc lepší,“ pokračoval Birmančevič.

Co jste změnil u sebe? V první půli jste šance nedával, ve druhém jste sebevědomým obstřelem využil hned tu první.

Je to o mém přístupu, odolnosti. Mám vítězný naturel. Vždycky chci vítězit, i když se trápím. Když nedám šanci, něco se mi nepovede, tak se snažím vyhecovat k lepšímu výkonu. Vytvářím na sebe tlak, abych se dostal do dalších příležitostí a z nich už skóroval. To jsem se snažil změnit.

Nakonec jste dal góly dva.

A to je dobré pro nás, protože jsme vyhráli. Vždy hraju tak, že se na sebe snažím být přísný a postupně se zlepšovat.

Dvakrát v jednom zápase jste se prosadil počtvrté v sezoně, kdy přijde hattrick?

Já do každého utkání dám všechno a pak šance přijdou. Hattrick třeba přijde hned příště, proč ne.

Jak obtížné bylo v Ďolíčku uspět?

Velmi velmi důležité tři body, obzvlášť s ohledem na to, že minule proti Boleslavi (1:1) jsme se trápili. Jsme Sparta, musíme vyhrávat každý zápas a doma speciálně.

Jste pro tým velmi důležitý, navíc příkladně přistupujete k zápasům. Vnímáte svou roli v týmu a vnímá vás tak i kabina?

Můj přístup je úplný základ všeho. A ukázal jsem to, myslím, ve všech klubech. Mé krédo je nikdy se nevzdávat, což mají rádi trenéři, spoluhráči i fanoušci. Snažím se týmu pomáhat góly, to se asi očekává, ale chci mu obětovat i svou vášeň a bojovnost. Když to vidí mí spoluhráči, je pro ně poté třeba snazší mě následovat. Říkám si, že na mě leží odpovědnost k příznivcům, koučům, třeba mladším parťákům. Abych jim ukázal, jak bojovat, jak vstoupit do zápasu, abychom v něm byli úspěšní.

Kvůli trestu za karty trenér Priske sledovat duel z tribuny. Pocítil jste nějakou změnu v přípravě na zápas, během něj?

Ani ne. Náš cíl byl stejný: přijet sem a odjet s vítězstvím. To se podařilo.