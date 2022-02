Bohemians posílili obranu a chtějí výš. Zabojovat o prostřední skupinu

Na tu po nepovedeném finiši první části fotbalové sezony ztrácejí Bohemians čtyři body.

To není moc, ale pouze dva body je dělí od barážové příčky.

„Rádi bychom bojovali o prostřední skupinu. Myslím si, že to byla otázka dvou tří zápasů, které nám utekly. Pak bychom byli jinde,“ uvedl Klusáček.

Klokani byli na přestupovém poli v zimní pauze velmi aktivní a kouč je s doplněním kádru spokojený. Věří, že má mužstvo znovu o něco nebezpečnější.

„Už v létě před sezonou jsem říkal, že mužstvo je silnější, než bylo v minulém ročníku. Na podzim to tak nevypadalo, vstoupily do toho faktory jako covid či zranění. Vzhledem k množství a kvalitě hráčů, kteří přišli, věřím, že jsme se zase trošku posunuli a sedne si to,“ poznamenal.

Změny v kádru Příchody: Petrák (Slovan Bratislava), D. Mareček (Slovácko), Křapka (Karviná), D. Hašek (Chrudim H), Beran (Slavia H), Nazarov (volný hráč), Kouba (Vyšehrad NH) Odchody: Vacek (Pardubice), Le Giang (Pohroní), Ljovin (konec smlouvy), Vodháněl (Admira Wacker)

Jeho hlavním úkolem do druhé fáze ročníku bude srovnat obrannou hru. Bohemians inkasovali na podzim 44 gólů, dostali pět branek od Sparty, šest v Plzni, pět od Slavie, čtyři v Boleslavi a Ostravě... Debaklů bylo příliš.

Proto ze šesti nováčků je pět hráčů defenzivních. Antonín Křapka, Jevgenij Nazarov, Ondřej Petrák, Dominik Hašek a Daniel Mareček mívají na trávníku hlavně obranné úkoly.

„Pohyb v kádru byl hodně ovlivněný nepodařeným závěrem podzimu. Nedařilo se nám jak výkonnostně, tak bodově. Přišlo pět hráčů se zaměřením na defenzivu. Výjimkou je Michal Beran ze Slavie, který je ofenzivním hráčem. Chtěli jsme zvýšit konkurenci v zadních řadách,“ pravil Držmíšek.

„Věřím, že jsme na ligu připravení,“ doplnil Klusáček.

Kádr naopak opustili brankář Patrik Le Giang a záložníci Vladislav Ljovin, Kamil Vacek a Jan Vodháněl. Zejména odchod oblíbeného gólmana fanoušky roztrpčil.

„Patrik během podzimu bojoval o místo jedničky s Hugem, má nejvyšší ambice a nebyl zcela spokojený. Odmítl prodloužení smlouvy a rázem jsme měli v zimě tři brankáře zhruba podobné výkonnosti, dva měli dlouhodobou smlouvu, jeden – Patrik – do léta. A všichni chtějí chytat,“ vysvětlil Klusáček.

„Museli jsme to nějak vyřešit. Vím, že to je pro příznivce citlivé téma, Patrik byl velký oblíbenec nejen u fanoušků Bohemky, ale já i klub jsme museli zhodnottit čistě sportovní stránku. Náš problém nebyli gólmani, ale celá defenziva,“ dodal a ještě nechtěl prozradit, kdo z dua Valeš, Bačkovský bude na startu jara jedničkou.

Z Ďolíčku odešel i asistent trenéra Erich Brabec, jehož nahradil Jaroslav Veselý. Na testech neuspěl Denis Granečný.

„Jeho projev pro nás nebyl zklamáním, ale jeho post máme relativně obsazený a nechali jsme v kádru díru pro další doplnění,“ uvedl Klusáček a naznačil, že Bohemians ještě pokukují po posilách.

„Není vyloučeno, že ještě přijde někdo a jiný v tom případě odejde. Jestli to bude do křídelních pozic? To si necháme pro sebe,“ pousmál se sportovní ředitel Držmíšek.

Bohemians se v úvodu jara střetnou venku s Teplicemi a doma se Zlínem, následně vyzvou Slavii s Ostravou.

„Určitě je větší šance uspět v těch prvních dvou zápasech. Úvodní utkání vždycky naznačí, na jakou notu to mužstvo naskočí a jak si začne věřit. Z tohoto pohledu je úvodní zápas velmi důležitý,“ uvedl kouč Klusáček k sobotnímu duelu na stadionu předposledních Teplic.