Klusáček se po podzimu zodpovídal fanouškům: Naprosto chápu, že jsou naštvaní

Bohemians v Ďolíčku podlehli Pardubicím v sezoně podruhé. A trenér Klusáček se nevyhnul nepříjemné konfrontaci s domácími fanoušky, kteří nejsou spokojení s výsledky v závěru podzimu.

„Chápu emoce fanoušků. Chápu, že nikomu není příjemné fandit klubu a prohrávat nula šest, jedna pět nebo dvakrát doma jedna dva. Ale problém není v tom, že by tomu hráči nedali všechno,“ uvedl Klusáček po zápase v nahrávce pro média.

Příznivci Bohemians na hlavní tribuně obsypali prostor za domácí střídačkou. Požadovali vysvětlení a skandovali: My chceme Bohemku!

„Naprosto rozumím tomu, že jsou naštvaní a zklamaní. Nechci říct, že jsme hráli dobře, ale kluci bojovali. To, že se nedaří, je náš průvodní jev. Ale neviděl jsem, že by na hřišti někdo něco vypustil.“

Co tedy proti Pardubicím rozhodlo?

Rozhodlo se v prvním poločase, který jsme neodehráli dobře. Pardubicím jsme nabídli jednoduché vedení: po našem výkopu jsme je nechali jít samy na bránu. Potom jsme dobývali, hlavně ve druhém poločase byl tlak enormní. Celý podzim nás provází problémy v obraně. To se potvrdilo. V podstatě z jediné akce ve druhém poločase jsme obdrželi druhou branku.

Snížit se podařilo jen Necidovi.

Chybí nám kvalita v dohrání situací. V prvním poločase jsme měli řadu centrů, které nedokážeme dostat do dobrých pozic. Nemáme odražené míče, pak trefíme břevno... Proto jsme vytěžili jen jednu branku a prohráli jsme. Nechci to svalovat na smůlu nebo štěstí. Je důležité dostat se do vedení a obrana soupeře by se otevřela. Takhle jsme hráli do plných.

Jak se další porážka projevila v kabině?

Nálada není dobrá. Všichni si uvědomují, co jsme ztratili. Navíc je to před zimní pauzou, v hlavě si to poneseme dlouho. Nepodařilo se nám napravit osudný výsledek z Letné (1:5 se Spartou). Neříkám, že by nám to výsledek s Pardubicemi zachránil, ale dal by nám určitou výchozí pozici pro jaro. Jsme namočení v boji o záchranu.

Na podzim jste musel hodně rotovat sestavou, obrana často hrála v jiném složení. Je i to jeden z důvodů špatných výsledků?

Jednoznačně se to projevuje. Většina se uzdravila a téměř všechny jsme měli k dispozici. Nicméně po dlouhých pauzách - šest, osm týdnů - hráči nejsou v optimální pohodě.

Jaký je plán pro jaro? Jak fanouškům Bohemku vrátit?

Zlepšit výsledky. Někdy výsledek zkresluje celkové úsilí a tak dále. Byly zápasy, které jsme prohráli, ale hráči naběhali obrovské množství kilometrů, ale nikdo to neocení. A pak jsou zápasy, které vyhrajete a pohled je na to jiný. Jako trenér se na to musím dívat reálně. Fanoušci se dívají přes emoce. Tak to vždy bylo a bude.

Cítíte tlak na tým nebo na sebe?

Spekulace a články v novinách čtu. Tlak si tolik nepřipouštím, protože to není jen o trenérovi. Je to o Bohemce jako takové, aby se nedostala do problémů. Musím ale uznat, že naše výkony v závěru podzimu nebyly dobré.

V lednu nastane zimní přestupové období. Na jakých postech je třeba posílit?

Musíme doplnit mužstvo v záloze, kde je třeba zvýšit konkurenci. A musíme zasáhnout do obrany, protože inkasovaných branek bylo na podzim opravdu hodně.

Smlouvu neprodloužil záložník Vladislav Ljovin, který se vrací do Ruska. Už máte vyhlédnutou náhradu?

O náhradách se bavíme. Jací hráči to budou, je otázka. Na přestupovém trhu máme nějakou sílu. Z toho musíme vycházet.

V klubu končí na vlastní žádost i váš asistent Erich Brabec.

Byla kolem toho spousta spekulací. Jeho odchod byl dlouhodobě signalizovaný. Netýká se žádných vzájemných problémů, které bychom měli mezi sebou my dva nebo Erich s mužstvem, jak bylo někde prezentováno. Ani není pravda, že zodpovídá za defenzivní činnost mužstva, dostáváme hodně gólů, a proto odchází. Za to jsem zodpovědný já. Chtěl bych mu poděkovat za jeho práci. A určitě si s ním dokážu představit další spolupráci.