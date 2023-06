Základem byla pevná defenziva, řekl po záchraně zlínský obránce Cedidla

V baráži s Vyškovem stačila Vrbově partě Dramého trefa z úvodního domácího utkání, ve Vyškově uhrála potřebnou remízu 0:0 stejně jako před týdnem v Brně. „Byly to velké nervy. Dostali jsme se do situace, kdy už nám skoro nikdo nevěřil. O to více si toho vážíme. Semkl se celý klub včetně fanoušků. Vyplatilo se nám to v nadstavbě i v baráži. Je to práce všech,“ ulevil si Vrba po úspěšné záchranářské misi. „Když jsem přišel do Zlína, věřilo v ní možná deset procent lidí. Postupnými kroky v ní ale uvěřili všichni.“

Existenční duel o vše si nenechali ujít trenéři Jozef Weber a František Komňacký, kteří v Drnovicích bydlí, Jan Gottvald, boss tamního klubu v ligové éře, bývalý hráč zdejšího mužstva a ligový rekordman v počtu startů Milan Petržela nebo šéf hokejových Beranů a zároveň majitel Hokeje Vyškov Robert Hamrla.

Na stadionu, kde se hrávaly evropské poháry nebo nastoupila česká reprezentace, a jehož omezená kapacita 4 500 diváků byla vyprodaná, se dlouho nudili. Zlínu stačila remíza a výsledku podřídil defenzivní taktiku. Vyškov, který na Letné zlobil, ji nedokázal prolomit.

Fanoušci Zlína oslavují setrvání svého klubu v první lize

„Měli jsme výhodu jednoho gólu. Pak se hraje lépe. U nás měl Vyškov mnohem více šancí než doma. Vlastně se ani do žádné pořádné nedostal. Uhráli jsme to až obrovsky zkušeně,“ chválil Vrba mužstvo, které na konci sezony udrželo třikrát po sobě čisté konto a do nové půjde se šňůrou 307 minut bez inkasované branky.

„Základem byla pevná defenziva. Chtěli jsme dát i gól, bohužel nám ho neuznali,“ zmínil obránce Martin Cedidla situaci z 86. minuty, kdy se prosadil střídající Vukadinovič. Po intervenci VAR, který odhalil ruku Fantiše, ho sudí Berka odvolal. Jen tím ale o deset minut oddálil zlínskou radost.

„Pavel Vrba,“ skandoval po utkání hostující kotel jméno trenéra, který musel ve Zlíně přepnout; místo o titul hrál najednou o záchranu. „Tenhle úspěch řadím hodně vysoko. Věřím, že bude impulzem pro hráče, vedení, fanoušky, že můžeme hrát výše než jen o udržení.“

Smlouva by se mu měla automaticky prodloužit. Změny ovšem čekají kádr.