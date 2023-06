Vrba slavil kotoulem: Záchranu řadím vysoko, v jednu chvíli nám už nikdo nevěřil

„Chtěl jsem ukázat všem, že to ještě umím, i když jsem starý. Dlouho jsem ho nedělal. Ani nebyla nálada. Teď jsem ji měl,“ povídal Vrba poté, co s fotbalisty FC Trinity Zlín dovedl v odvetě prvoligové baráže v Drnovicích do zdárného konce svoji půlroční záchranářskou misi.

Naposled „oslavný kotoul“ předvedl v červenci 2021, když se Spartou postoupil do 3. předkola Ligy mistrů a zároveň zajistil účast ve skupinové fázi Evropské ligy.

Je to velká úleva po nervácích v závěru sezony?

Byli jsme v situaci, kdy už nám asi nikdo nevěřil, že se můžeme zachránit. Nám se to povedlo a o to více si toho vážím. Semkl se celý klub. Vyplatilo se to v nadstavbě, ve které jsme uhráli hodně bodů, i v baráži. Je to úspěch nejen můj, ale hlavně celého týmu, celého klubu. Byla to práce všech lidí, kteří v klubu pracovali, kteří pro to udělali od mého nástupu maximum. Doufám, že to v příští sezoně nebudou takové nervy jako letos.

Hrával jste o tituly, poháry v Česku i v zahraničí, vedl reprezentaci na Euru. Kam řadíte zlínskou záchranu?

Hodně vysoko. Přišel jsem do situace, která nebyla vůbec jednoduchá. Abych se pokusil zachránit klub v první lize. V jednu chvíli jsme se propadli až na dno. Ale pořád jsem věřil, že jsme schopni to dokázat. Je to impulz pro příští sezonu. Hráči, funkcionáři, fanoušci se přesvědčili, že to jde. Nebudu tvrdit, že můžeme konkurovat Slavii, Spartě, Plzni. To asi těžko. Ale nemyslím si, že bychom měli bojovat o záchranu, ale mohli bychom být v klidné střední části tabulky.

Jak jste nakonec dospěli ke kýžené záchraně?

Když jsem v zimě přišel, věřilo v ní možná deset procent lidí v klubu, ve městě. Postupnými kroky jsme došli k tom, že v závěru tomu najednou věřili všichni. Nejdůležitější bylo přesvědčit všechny lidi kolem, i fanoušky, kteří v závěru chodili ve velkém počtu a ohromně nám pomohli, že nám to není jedno. Že chceme hrát příští sezonu ve Zlíně proti nejlepším týmům Česka. I kvalita šla každým měsícem výš.

Doma jste v baráži Vyškov porazili 1:0, venku jste uhráli remízu 0:0. Paradoxně jste ale odvetu zvládli lépe, že?

Měli jsme výhodu gólu navíc. To se hraje lépe. U nás měl Vyškov více šancí než doma. Vlastně se ani do žádné pořádné příležitosti nedostal. Zápas ve Zlíně mohl dopadnout jinak. Venku jsme si to uhráli až hodně zkušeně.

Z realizačního týmu jste se radoval nejméně. Držel jste to v sobě?

Jsem před důchodem. Ani bych neměl trénovat, jak někteří píší. Diví se, jak je to možné v mém věku. Brzy můžu zajít na úřad sociálního zařízení zažádat o důchod. Proto jsem klidnější a v pohodě.

Smlouvu jste měl podepsanou do konce sezony s opcí na následující. Budete logicky pokračovat?

Asi ano. S nikým jsem nebavil, že bych šel někam jinam.

Řadě hráčů končí smlouva. Jakou máte představu o kádru?

Zatím jsme se nebavili, komu končí smlouva, komu se bude prodlužovat, kdo přijde. Možná to budeme probírat v pondělí. Máme se sejít. Něco naťukneme. Netvrdím, že všichni hráči zůstanou. Budu chtít, aby někteří prodloužili. Také budu chtít, aby se kádr doplnil. Uvidíme, jaké budou možnosti. Možná jsme čekali, jak to dopadne. Byl bych rád, aby přišli hráči, o nichž něco víme a ne že přijdou hráči, o nichž nic nevíme.