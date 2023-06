Zlín po záchraně v lize změní název klubu. Prodá ho majitel Červenka?

Sázková kancelář Fortuna, jejíž jméno liga nese, si pospíšila a vypsala kurzy na umístění v příštím ročníku. Zatím jen na titul. Přesto jsou vypovídající. Nižší šanci než Zlín (1:2 500) má jen staronový účastník z Karviné.

„Nebudu tvrdit, že můžeme konkurovat Slavii, Spartě, Plzni. Ale nemyslím si, že bychom měli bojovat o záchranu. Mohli bychom být v klidné střední části tabulky,“ je přesvědčený Vrba.

Impulzem má být závěr jara, kdy se tým vyhrabal z téměř beznadějné situace. Záchranou však problémy, které Zlín dovedly na kraj propasti, nezmizely.

Je obdivuhodné, jak se Vrbova parta a celý klub včetně fanoušků v boji o prvoligovou existenci semkli a táhli za jeden provaz. Zapadnout by ale nemělo, že nebýt totálního brněnského kolapsu ve finiši, Zlín by druhou šanci na udržení v prolínací soutěži s Vyškovem nedostal a po osmi letech by přímo sestoupil do druhé ligy.

Od triumfu v MOL Cupu a historické účasti v hlavní fázi Evropské ligy v roce 2017 je v konečném pořadí na sestupné trajektorii – 10., 9., 13., 14., 12., 15. Propad se nezastavil, Zlín odvrátil jenom to nejhorší. O to jediné šlo. Teď se musí odrazit vzhůru, jinak ho sestup dříve, nebo později stejně nemine.

Znovu u toho bude Vrba, který podepsal smlouvu na půl sezony s opcí v případě záchrany. „S nikým jsem se nebavil, že bych šel někam jinam,“ reagoval bývalý reprezentační kouč na dotaz, zda ve Zlíně zůstane.

Budoucnost je s otazníky

Další neméně důležité záležitosti ovlivňující budoucnost a chod klubu ale halí mlha.

Předně se bude znovu po roce měnit název klubu. Trinity Bank, která se loni v létě stala jeho titulárním partnerem, využila výpovědní klauzuli v původně tříleté smlouvě, jež tak vyprší k 30. červnu. V jednu dobu přitom měla místní banka, která se angažuje rovněž ve zlínském hokeji, zájem o koupi celého klubu, nakonec z fotbalu po pouhém roce vycouvala.

Možná tak dojde k pikantnímu návratu. Do zlínského fotbalu má zájem vstoupit po krátké pauze vsetínský podnikatel Vlastimil Fabík, jehož společnost Fastav Development finančně podporovala klub před Trinity Bank rovných deset let.

Fabík získal znovu chuť do fotbalu, začal chodit na zlínské zápasy. Aktuálně se řeší forma zapojení, kterou oddálil boj o záchranu. Jednou z variant je, že se stane stoprocentním vlastníkem klubu. Jediným jeho akcionářem je už 22 let majitel zemědělského holdingu Zdeněk Červenka, který se už několikrát v minulosti vyjádřil, že je ochotný fotbalový klub prodat v případě adekvátní nabídky. Záchrana případný obchod paradoxně zkomplikovala, cena za prvoligový a druholigový klub se výrazně liší.

Ať bude vládcem zlínského fotbalu kdokoli, měl by věnovat eminentní pozornost kádru, který je rok od roku kvalitativně slabší. Sázka na odložené hráče na sklonku kariéry či ad hoc nákupy neprověřených zahraničních hráčů nepřekvapivě nevyšla.

Pryč je Adam Hloušek, na něhož v zimě prasklo, že dluží desítky milionů korun a je v insolvenci. Také Martin Fillo se ze Zlína vyobcoval sám, když dvakrát po sobě v rekordně krátké době inkasoval červenou kartu za nic neřešící fauly a klub ho vyřadil z áčka.

Kontrakty nebo hostování dobíhají až polovině osazenstva (Dostál, Procházka, Hrubý, Hlinka, Dramé, Reiter, Čanturišvili, Janetzký, Silný, Balaj).

„Netvrdím, že všichni hráči zůstanou. Budu chtít, aby někteří prodloužili. Také budu chtít, aby se kádr doplnil. Uvidíme, jaké budou možnosti. Byl bych rád, aby přišli hráči, o nichž něco víme, a ne že přijdou hráči, o nichž nic nevíme,“ shrnul svoje představy Vrba.

Je příznačné, že Zlín se zvedl v momentě, kdy – ať už z jakýchkoli důvodů – vypadli starší a zkušenější hráči a jejich pozice zaujali mladší, fotbalově hladovější nebo méně vytížení. V klíčovém utkání proti Bohemians, od něhož se Zlín odpíchl k záchraně, se dvěma góly a asistencí zaskvěl osmnáctiletý talent Tom Slončík a stabilní místo v defenzivě získal další nadějný odchovance – Jakub Kolář. Další junáci z vlastní líhně na příležitost čekají a je na nich i Vrbovi, jestli ji dostanou.

Každopádně bez adekvátního posílení zůstane Zlín žhavým adeptem sestupu. Kádr je nevyvážený kvalitativně i věkově – chce to více hráčů středního věku. Hodil by se krajní moderní halvbek i záložník, stoper, střední záložník (pokud se nedá zdravotně do pořádku Tkáč) a samozřejmě spolehlivý kanonýr, který je schopný nastřílet za sezonu dvouciferný počet gólů. Posledním takovým byl Tomáš Poznar. Myslet si, že pomůžou jen kosmetické úpravy soupisky, je bláhové a krátkozraké.